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Государство в смартфоне: Кабмин запустил карманного гида главных государственных служб

Государство упростила поиск и связь с актуальными исполнительными службами

сегодня, 14:55
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня, 27 августа, в Украине заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал обо всех сервисах, которые предоставляют органы исполнительной власти и местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. 

Отмечается, что это первый электронный гид в нашей стране для реального поиска и связи исполнительными службами по социальным и юридическим вопросам украинцев. 

Государство в смартфоне: Кабмин запустил карманного гида главных государственных служб

"Гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, которую не упоминают на гиде, ссылка на гид является аргументом для граждан - не предоставлять соответствующие документы", - отмечается в сообщении правительства.

Отмечается, что информация в гиде упорядочена по 36 жизненным событиям. Такую логику систематизации услуг позаимствовали у правительства Канады. Данные об услугах распределены по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что именно президент Владимир Зеленский запустил инициативу "переместить" все государственные органы в смартфон.



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