Глава Минздрава сделал заявление касаемо смертей украинцев после вакцинации

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил , что в нашей стране не зафиксировано летальных случаев в результате вакцинации от коронавируса, передает "Интерфакс".

Максим Степанов - фото: МОЗ

"У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались", — сказал министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что каждый подобный трагический случай, согласно протоколу, подлежит расследованию.

Напомним, что в Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медицинским работникам не удалось ее реанимировать. Сообщалось, что женщина страдала гипертонической болезнью, а накануне трагедии вакцинировалась от COVID-19. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Последние минуты жизни военнослужащей, которая умерла посреди улицы в Черноморском Одесской области, попали на видео.

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