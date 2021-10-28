Глава Минфина Марченко лоббирует интересы “Киевгорстроя” - СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Министр финансов Сергей Марченко и его первый заместитель Денис Улютин могут лоббировать интересы холдинговой компании “Киевгорстрой”, которая должна достроить проблемные объекты “Укрбуда” Максима Микитася. Кроме того, что компании передали ряд наиболее привлекательных объектов, а также якобы помогли решить ряд проблем с законностью строительства, Минфин в приоритетном порядке хочет выдать “Киевгорстрою” 1,9 млрд грн госгарантий, чтобы позволит фактически профинансировать проект за счет средств налогоплательщиков, пишет издание РБК-Украина.
Сергей Марченко - фото: Минфин Украины
Журналисты отмечают, что Министерство финансов уже третий Кабмин подряд пытается вынести на рассмотрение правительства проект постановления о предоставлении государственных гарантий ХК “Киевгорстрой” под достройку 18 объектов “Укрбуд” — проблемной компании, которая в 2019 году прекратила выполнять свои обязательства перед инвесторами. Госгарантии планируется выдать на сумму 1,9 млрд грн под 0,5% годовых.
“Наличие таких гарантий означает, что в случае неспособности “Киевгорстроя” рассчитаться по своим кредитным обязательствам, их перед кредиторами выполнит государство.
Госгарантии на достройку проблемных объектов предусмотрены законом о госбюджете. Однако там речь идет о распределении таких гарантий между всеми компаниями, которые занимаются проблемными стройками. По данным местных администраций, на сегодня таких проблемных площадок насчитывается порядка 190 по всей стране. Такие действия со стороны министра финансов Марченко и его первого заместителя Улютина могут быть признаком коррупционных взаимоотношений руководства Минфина и “Киевгорстроя”, — говорится в статье.
Журналисты напоминают, что “Киевгорстрой” уже получил ряд “бонусов” от государства на достройку объектов “Укрбуда”.
Второе — это выкуп квартир Государственным ипотечным учреждением по завышенным ценам. Эксперты подсчитали, что речь идет о цене в 28 000 грн. за квадратный метр, что существенно выше, чем средние цифры по объектам “Укрбуда” на этапе продаж.
Кроме того, названия ряда объектов в проекте постановления не соответствует проектной документации, что теоретически может позволить в дальнейшем манипулировать выделенными ресурсами, “перебрасывая” их на другие объекты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости