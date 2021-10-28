Глава Минфина Марченко лоббирует интересы “Киевгорстроя” - СМИ

Министр финансов Сергей Марченко и его первый заместитель Денис Улютин могут лоббировать интересы холдинговой компании “Киевгорстрой”, которая должна достроить проблемные объекты “Укрбуда” Максима Микитася. Кроме того, что компании передали ряд наиболее привлекательных объектов, а также якобы помогли решить ряд проблем с законностью строительства, Минфин в приоритетном порядке хочет выдать “Киевгорстрою” 1,9 млрд грн госгарантий, чтобы позволит фактически профинансировать проект за счет средств налогоплательщиков, пишет издание РБК-Украина.

Сергей Марченко - фото: Минфин Украины

Журналисты отмечают, что Министерство финансов уже третий Кабмин подряд пытается вынести на рассмотрение правительства проект постановления о предоставлении государственных гарантий ХК “Киевгорстрой” под достройку 18 объектов “Укрбуд” — проблемной компании, которая в 2019 году прекратила выполнять свои обязательства перед инвесторами. Госгарантии планируется выдать на сумму 1,9 млрд грн под 0,5% годовых.

“Наличие таких гарантий означает, что в случае неспособности “Киевгорстроя” рассчитаться по своим кредитным обязательствам, их перед кредиторами выполнит государство. Госгарантии на достройку проблемных объектов предусмотрены законом о госбюджете. Однако там речь идет о распределении таких гарантий между всеми компаниями, которые занимаются проблемными стройками. По данным местных администраций, на сегодня таких проблемных площадок насчитывается порядка 190 по всей стране. Такие действия со стороны министра финансов Марченко и его первого заместителя Улютина могут быть признаком коррупционных взаимоотношений руководства Минфина и “Киевгорстроя”, — говорится в статье.

Журналисты напоминают, что “Киевгорстрой” уже получил ряд “бонусов” от государства на достройку объектов “Укрбуда”.

“Это решение вопросов с законностью участков. Самый яркий пример — ЖК “Арт Хаус” и ЖК “Чаривне мисто”, которые построены на участках Минобороны. Ведомство находилось в активных судах с “Укрбудом” и проблем с землей и разрешительной документацией на эти объекты было более чем достаточно. Однако как только за достройку взялся “Киевгорстрой”, Кабмин обязал Минобороны воздержаться от судебных процессов, а застройка на проблемном участке была легализирована. Кроме того, по некоторым объектам, например “Солнечной ривьере”, в “райдере” “Киевгорстроя” было также списание долгов по паевым взносам на 19 млн грн. перед городом”, — говорится в статье.

"По сути, рынок получил достаточно сомнительный сигнал: ты можешь получить землю и начать строительство, обанкротиться, а затем “социально ответственный застройщик” сможет обойти закон и достроить объекты как ни в чем не бывало, чтобы “защитить обманутых инвесторов”, — добавляют авторы.

Второе — это выкуп квартир Государственным ипотечным учреждением по завышенным ценам. Эксперты подсчитали, что речь идет о цене в 28 000 грн. за квадратный метр, что существенно выше, чем средние цифры по объектам “Укрбуда” на этапе продаж.

“Интересно, что из 18 объектов, которые заявлены в проекте постановления, поданном Марченко на Кабмин, два (на Дегтярной и на Златоустовской) уже приняты в эксплуатацию, а по остальным нет вообще никаких расчетов ни относительно их строительной готовности, ни относительно остатков по непроданным квартирам. То есть членам правительства предлагается “поверить на слово” Минфину и “Киевгорстрою”, что им нужно для достройки именно 1,9 млрд грн.”, — сказано в статье.

Кроме того, названия ряда объектов в проекте постановления не соответствует проектной документации, что теоретически может позволить в дальнейшем манипулировать выделенными ресурсами, “перебрасывая” их на другие объекты.

“Несмотря на то, что в Украине есть около 190 проблемных строительных проектов, а закон о госбюджете предполагает наличие госгарантий для них всех, Минфин во главе с Сергеем Марченко, а также первый заместитель Денис Улютин, который, по данным источников в “Киевгорстрое”, является непосредственным “куратором” этого проекта от министерства, — могут отстаивать интересы только одного застройщика. Тот факт, что Марченко настойчиво продолжает выносить постановление на голосование после нескольких отказов со стороны премьер-министра и других членов правительства, лишь подтверждает эти предположения”, — резюмирует издание.





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