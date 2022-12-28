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Фонд соцстраха присоединили к Пенсионному: что это даст

Соответствующее законодательство было принято еще в сентябре.

сегодня, 11:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Во вторник Кабинет министров принял решение о прекращении деятельности Фонда социального страхования, по которому производились выплаты в связи с временной потерей трудоспособности.

Фонд соцстраха присоединили к Пенсионному: что это даст

Фото: https://pixabay.com/


“Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к сегодняшним реалиям. Планомерно сокращаем излишние расходы государства”, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.


Он также сообщил, что государство в 2022 году выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами.


“Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн”, — отметил глава правительства.


Кроме того, по его словам, были реализованы все запланированные на 2022 год повышения, в том числе проиндексировали военные пенсии.


“Провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии. Успешно реализуем инициированную Президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров 80 лет. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. В целом выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислены пенсии на 51,4 млрд грн”, — сказал Шмигаль.


Вместе с тем, он проинформировал о созданной системе централизованного начисления выплат, которая позволила платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, охватили выплатами более 5 млн семей, подчеркнул чиновник.


Ранее мы писали , при каких условиях правительство может отменить выплату субсидий.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu27122022
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