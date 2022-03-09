"Это попытка геноцида": оккупанты запугивают и расстреливают мирных жителей - МВД

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Карина Ожерельева
Российские военные на оккупированных территориях прибегают к запугиванию и расстрелу мирных жителей. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Вадим Денисенко во время эфира телемарафона UA вместе.
Вадим Денисенко - фото из открытых источников
По информации министра, это целеустремленный геноцид украинского народа.
Как сообщали ранее "Комментарии", над городом Радомышль в Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Кроме того, городской совет сообщает, что около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, из-за которого во многих домах разбились окна.
Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно. На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, кафиры намеренно окружили город и истощают его.
Читайте на портале "Комментарии": украинцам будут платить за захваченный российский самолет или вертолет: известна сумма.
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