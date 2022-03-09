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"Это попытка геноцида": оккупанты запугивают и расстреливают мирных жителей - МВД

Денисенко заявил, что это целеустремленный геноцид украинского народа

9 марта 2022, 20:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские военные на оккупированных территориях прибегают к запугиванию и расстрелу мирных жителей. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Вадим Денисенко во время эфира телемарафона UA вместе.

"Это попытка геноцида": оккупанты запугивают и расстреливают мирных жителей - МВД

Вадим Денисенко - фото из открытых источников

"Мы располагаем информацией о нередких случаях устрашения местных жителей, о расстрелах местных жителей", — заявил Денисенко.

По информации министра, это целеустремленный геноцид украинского народа.

“И, к сожалению, мы должны говорить о том, что вся тактика и стратегия россиян на этих территориях – это поставить свою технику во дворы, где живут люди, чтобы мы не могли работать артиллерией. Это попытка геноцида гражданского населения, причем на всех оккупированных территориях", – отметил Денисенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", над городом Радомышль в Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Кроме того, городской совет сообщает, что около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, из-за которого во многих домах разбились окна.

Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно. На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, кафиры намеренно окружили город и истощают его.

Читайте на портале "Комментарии": украинцам будут платить за захваченный российский самолет или вертолет: известна сумма.


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