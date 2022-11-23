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Есть ли шанс отказаться от отключений электричества: Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике

Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов

сегодня, 08:00 comments1241
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Автор:

Кравцев Сергей

Ситуация в украинской энергетике остается довольно сложной, но полностью контролируемой. Хаосоа, на который так рассчитывали россияне, нанося массированные удары по энергосфере Украины, нет и не предвидится. Тем не менее, для поддержки и восстановления нормальной подачи электроэнергии во всех областях продолжают применяться плановые отключения потребителей. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Есть ли шанс отказаться от отключений электричества: Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Глава правительства отметил, что энергетики работают над тем, чтобы уменьшить во времени плановые отключения электроэнергии, но это не всегда удается, так как уже начались морозы потребление электроэнергии стремительно начало повышаться. Именно из-за этого в некоторых регионах приходится идти на то, чтобы применять, помимо плановых, аварийные отключения.

По словам Дениса Шмыгаля, над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и беспилотниками, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

Глава Кабмина вновь обратился к украинцам с просьбой ответственно подойти к экономии электроэнергии. Если разумно использовать электроэнергию и не злоупотреблять безрассудным использованием электричества, то тогда можно будет избежать внеплановых отключений. Пока же от плановых отключений электроэнергии отказаться не получится.

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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/3994
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