Эксперты рассказали, зачем в Украине создали новое министерство

Кабинет министров принял 22 июля проект постановления о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Насколько это было необходимо, а также что необходимо для того, чтобы новое министерство показало эффективность - об этом “Комментариям” рассказали эксперты.

"Дело нужное"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что создание профильного промышленного министерства – дело нужное.

"Можно долго говорить, почему без развитой промышленности у Украины не будет богатого будущего. Здесь нет предмета для обсуждения. Это понимают все. Но есть разное понимание путей реализации этой цели", – отмечает эксперт.

По словам Олега Пендзина, свободной конкуренции на мировых рынках промышленной продукции нет.

"Как может свободно конкурировать украинская продукция с аналогичной, произведенной страной, которой и экспортно-кредитное агентство работает, и государство в науку вкладывает, и инвесторам в промышленный сектор льготы и преференции?" – задается экономист риторическим вопросом.

Олег Пендзин подчеркивает, что само по себе создание профильного министерства – это еще не решение проблемы.

"Нужно много других действий, чтобы был результат, – уверен эксперт. – Требуется формирование госполитики в промышленности, реформирование собственности госпредприятий, привлечение элективного собственника-инвестора. Важно четкое определение стратегических госпредприятий (в том числе и в сфере оборонно-промышленного комплекса), которые должны остаться в госсобственности. Следует совершенствовать управление ими. Также важны: участие в формировании госзаказа, создание экспортно-кредитного агентства, поддержка наших экспортеров на внешних рынках, защита отечественного производителя, реформирование госзакупок с учетом локализации производства".

Стратегические отрасли

Для того, чтобы оценить перспективы центрального органа исполнительной власти – Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности – необходимо понять несколько взаимосвязанных вещей, уверен председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский.

"Во-первых, какие критерии будут использоваться для определения перечня стратегических отраслей, которым будет заниматься новое Министерство, – отмечает эксперт. – Будет ли это вклад в ВВП, занятость, экспорт, повышение технологического уровня экономики (отрасли-драйверы научно-технологического прогресса)?"

Это, подчеркивает Игорь Бураковский, непростой вопрос, на который сегодня нет однозначного ответа.

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – важно знать, какими будут цели, принципы, инструменты и механизмы соответствующей украинской политики. Ведь сегодня сам термин и содержание промышленной политики трактуются в мире и Украине по-разному".

В-третьих, отмечает Игорь Бураковский, необходимо понять, как новое министерство планирует взаимодействовать с другими центральными органами исполнительной власти (например, министерством энергетики, которое также занимается стратегической отраслью экономики) и с представителями соответствующих отраслей.

“Всё это бред, особенно в Украине”

Экономический эксперт Владислав Банков, комментируя решение Кабмина обзавестись новым министерством, не скрывает эмоций: "Всё это бред, особенно в Украине! Эффективность той или иной отрасли у нас не обуславливается наличием министерств. Скорее отсутствие профильного министерства является причиной того, что отрасль динамично развивается".

В пример Владислав Банков приводит IT-отрасль. И подчеркивает, что она достаточно динамично развивалась, пока государство не начало пытаться ее контролировать.

"Любое министерство – это регулирование и фундамент для неконкурентных условий борьбы на рынке, – поясняет эксперт. – Так что создание очередного министерства – это просто лишняя трата денег налогоплательщиков. Это не имеет отношение к развитию той или иной отрасли. Скорее – затормозит, нежели поможет. Одной из целей создания новых госструктур является трудоустройство “госдармоедами” своих родственников и знакомых".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы, предусматривающий увеличение нагрузки на фонд оплаты труда.

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