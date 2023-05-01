Диверсия для экономики: Шмыгаля обвиняют в “приговоре для агросектора” и провале переговоров с ЕС

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Кравцев Сергей
Из-за бездействия правительства в переговорах с соседними странами, заблокировавшими экспорт отечественного продовольствия и Евросоюзом, будущее украинского агросектора поставлено под угрозу. Все решения о дальнейших запретах и ограничениях принимаются без участия Украины, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что до 2 мая Польша должна отказаться от запрета на импорт десятков продуктов питания из Украины и заменить ее решением Еврокомиссии, а именно эмбарго на четыре товара – пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Ранее Киев выразил протест Польше и ЕС из-за введения ограничений, противоречащих Соглашению об ассоциации. До этого Брюссель и страны, которые высказались против импорта украинского продовольствия, достигли "компромисса" по запрету импорта ряда украинских агропродуктов.
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По его мнению, в украинском правительстве не сделано никаких шагов, чтобы действительно вернуть ситуацию в разумное русло — "направить переговоры в сторону национальных интересов Украины, которая подвергается российским обстрелам, и в это сложное время вынуждена еще и терять экспортные рынки в дружественных странах" .
В конце концов, это все может вылиться в дальнейшие ограничения для Украины на импорт в ЕС производимых у нас товаров не только продовольственной, но и промышленной группы. "Если аналогичные запреты повторяются в других государствах, это может создать опасный прецедент, позволяющий странам-членам ЕС принимать другие независимые решения на основе их национальных нужд. Сегодня – это зерно и сельское хозяйство, завтра – это может быть более сложной темой", — говорит юрист Андрей Терещук в комментарии
Как сообщали ранее СМИ, к сожалению, Украина в переговорах не использовала ряд "козырей", среди которых объяснение, что экспорт из Украины важен, ведь позволяет стране выживать во время полномасштабной агрессии со стороны России, и чем больше зарабатывает экономика Украины, тем меньше требует внешних вливаний от партнеров.
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