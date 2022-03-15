Что такое простой в условиях военного положения и как он оплачивается: Минэкономики предоставило объяснение

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Минэкономики Украины.
Минэкономики Украины - фото из открытых источников
Как сообщает Минэкономики, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.
Также министерство отмечает, что в случае простоя, работник должен заранее предупредить владельца предприятия или уполномоченный им орган. В случае простоя не по вине рабочего необходимо оформить либо акт простоя, в котором указать причину остановки и дату, либо приказ владельца, в котором будут указаны подразделения или работники, на которых распространяется простой, причину и дату.
Также отмечается, что руководители предприятий и организаций к отмене военного положения в Украине вправе самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников.
Как сообщали ранее "Комментарии", "Укрзализныця" заявила о национализации нескольких тысяч российских вагонов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости