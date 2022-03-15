Что такое простой в условиях военного положения и как он оплачивается: Минэкономики предоставило объяснение

Министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Минэкономики Украины.

Минэкономики Украины - фото из открытых источников

Как сообщает Минэкономики, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

"В случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности на срок до одного месяца", — сообщает Минэкономики.

Также министерство отмечает, что в случае простоя, работник должен заранее предупредить владельца предприятия или уполномоченный им орган. В случае простоя не по вине рабочего необходимо оформить либо акт простоя, в котором указать причину остановки и дату, либо приказ владельца, в котором будут указаны подразделения или работники, на которых распространяется простой, причину и дату.

"В случае объявления простоя на предприятии, учреждении, организации оплата труда осуществляется на условиях, определенных коллективным договором или организационно-распорядительным актом работодателя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины ", – отмечает Министерство экономики.

Также отмечается, что руководители предприятий и организаций к отмене военного положения в Украине вправе самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников.

Как сообщали ранее "Комментарии", "Укрзализныця" заявила о национализации нескольких тысяч российских вагонов.

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