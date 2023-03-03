Что имеем после индексации: Шмыгаль назвал размер средней пенсии в Украине

Размер средней пенсии в Украине после ее индексации с 1 марта превысил показатель 5 тыс. гривен. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "УНИАН".

Пенсии. Фото: из открытых источников

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"Индексация пенсий состоялась. Индексация составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 миллиона пенсионеров. Очень важно, что впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5 тысяч гривен. По состоянию на сегодня это было 4,6 тыс. гривен", — отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что закон позволял не повышать пенсии, однако правительство пошло на такой шаг и приняло соответствующее постановление.

В результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей. Средний размер повышения составил 380 гривен.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

24 февраля Кабмин принял постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

Также издание "Комментарии" сообщало — за год широкомасштабного вторжения РФ в Украину по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны (в основном на Львовщину, Закарпатье и Буковину) переехали 800 предприятий, 623 из которых уже работают на новом месте. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона. Что можно сказать о релокации в частности и государственной помощи украинской экономике в целом спустя год полномасштабной войны? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.



