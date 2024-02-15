Что делают власти, чтобы помешать тотальной блокаде украино-польской границы

Как сообщила Ольга Стефанишина, Украина настроена поддерживать прямой диалог с польскими партнерами, чтобы урегулировать вопросы блокирования украинско-польской границы.

Ольга Стефанишина

"Мы четко понимаем, что экономического у этих протестов мало. Европейская комиссия подтвердила, что нет угрозы рынку, новое решение о продлении торговых преференций по Украине содержит четкие предохранители от превышения объемов импорта, которые могут угрожать внутреннему рынку ЕС и отдельным странам-членам",

– объяснила вице-премьер.

При этом Стефанишин утверждает, что именно Украина делает наибольшие шаги, чтобы разблокировать решение вопроса с экспортом зерна. В их числе, говорит вице-премьер-министр разблокирования движения кораблей в Черном море.

Кроме того, глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что у него был телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Говорили главы правительств именно о блокаде границы. Шмыгаль заявил, что ситуация с украинским зерном неприемлема, а радикальная риторика польских фермеров – недопустима.

"Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не повредит польским фермерам", -

добавил премьер.

Также Шмыгаль рассказал, что сейчас наблюдается рост импорта, в частности зерновых, в страны Европейского Союза из страны-агрессора России и третьих стран. Именно поэтому, считает глава правительства, Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску на европейский рынок российской продукции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Полная блокада запланирована на 20 февраля. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.





