Что делают власти, чтобы помешать тотальной блокаде украино-польской границы

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Ткачик Олеся
Как сообщила Ольга Стефанишина, Украина настроена поддерживать прямой диалог с польскими партнерами, чтобы урегулировать вопросы блокирования украинско-польской границы.
Ольга Стефанишина
При этом Стефанишин утверждает, что именно Украина делает наибольшие шаги, чтобы разблокировать решение вопроса с экспортом зерна. В их числе, говорит вице-премьер-министр разблокирования движения кораблей в Черном море.
Кроме того, глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что у него был телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Говорили главы правительств именно о блокаде границы. Шмыгаль заявил, что ситуация с украинским зерном неприемлема, а радикальная риторика польских фермеров – недопустима.
Также Шмыгаль рассказал, что сейчас наблюдается рост импорта, в частности зерновых, в страны Европейского Союза из страны-агрессора России и третьих стран. Именно поэтому, считает глава правительства, Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску на европейский рынок российской продукции.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Полная блокада запланирована на 20 февраля. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.
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