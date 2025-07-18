Что больше всего удивило в новом правительстве Свириденко: кто кого решил обмануть

После обновления Кабмина одна часть экспертной среды заявляет, что по факту произошла простая перестановка кроватей, другая же отмечает весомые изменения и новые подходы. Что же произошло после перестановок? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Обновление Кабмина. Фото: из открытых источников

Все увидели образование государства в государстве

Политолог Вадим Денисенко не разделяет мнение тех, кто говорит, что новый Кабмин – это переставление кроватей. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений, считает эксперт.

При этом политолог сразу отмечает, что не будет никаких реформ или прорывов. Главная причина заключается в том, что у нас, с точки зрения экономики, есть два прямо противоположных пути. Первый – сделать ставку на максимальную занятость населения даже частично в ущерб налоговому наполнению. Это позволило бы совершить максимальный скачок на горизонтальном уровне и точно замедлило бы отток людей и капитала. Второй путь, который избрало государство еще в довоенный период, но с 2024 года полностью обновило этот курс – максимальное наполнение бюджета в ущерб развитию бизнесов, просто не извлекающих нынешнюю налоговую нагрузку. Эта модель выгодна в коротком промежутке и дает определённые результаты. С точки зрения развития государства – это тупиковый путь, но решения приняты и их менять никто не будет.

"Дискуссии о новом правительстве были не о том, как будет функционировать государство. Оппозиция говорила о переставлении кроватей, власти просто молчали, а целый пул серьезных экспертов, в надежде на будущие контракты, зализывали задницу. Поэтому, когда многие говорят, что это самая скучная премьериада, он прав лишь частично. Это самая прогнозируемая премьера где нет и не могло быть чего-то нового. Потому что никто не нуждался хотя бы в намеке на дискуссию. Логика выборов которых не будет, но в которой мы живем, предполагает черное и белое. А дискуссия – это всегда нюансы", – отметил Денисенко.

Что касается главного изменения нового Кабмина, то, по мнению политолога, это образование государства в государстве: объединение Минобороны и минстратегпрома (60% бюджета) под руководством Дениса Шмыгаля и за кураторством Михаила Федорова. У Шмигаля и Федорова очень неплохие отношения и, как говорят в офисе, президент дал Шмигалю карт-бланш на все нужные кадровые изменения. Собственно эти изменения или их отсутствие и будут лакмусовой бумажкой того, смена ли правительства – это переставление кроватей.

Хватит уже делить всех на "своих" и "чужих"

Телеведущий, политический обозреватель Сергей Руденко отметил, что ему лично непонятно, зачем Зеленский менял Шмыгаля на Свириденко. Ведь по факту есть тот самый Кабмин, который расселся на других ветвях правительственного дерева.

"Если Шмигаль работал плохо, тогда почему его назначили министром обороны с широкими полномочиями? Если Шмигаль работал хорошо, то почему его заставили подать в отставку? Если Юлия Свириденко была эффективным министром экономики, почему тогда Зеленский вынужден был "нарезать" старому новому правительству задачи по дерегуляции экономики и наказанию тех, кто цитирую: "ворует потенциал"? Юлия Анатольевна руководит Минэкономики (в разных статусах) с 2019 года! И да, я не понимаю, почему во время великой войны нет главы Минкульта, от которого, очевидно, "отвалились" стратегические коммуникации? Если Точицкий с этим не справился, это вовсе не означает, что эти самые стратегические коммуникации не могут возглавить настоящие профи. Поверьте, у нас есть такие. Только я прошу: не назначайте руководителем Минкульта тетю Машу из соседнего криворожского подъезда Зеленского! Соберите медийщиков, посоветуйтесь с ними. Ибо именно они создают стратегические коммуникации! Не Точицкий, не Литвин и даже не Лещенко. А именно те, кто находится в поле, – отметил тележурналист.

Сергей Руденко отмечает, что загадкой остается также то, почему министр энергетики в правительстве Шмыгаля становится министром юстиции в правительстве Свириденко. Тем более – накануне открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Хватит имитировать изменения (в том числе – и кадровые). От этих распрей, оскорблений и политической мести выигрывает только россия во главе с путиным", – отметил Сергей Руденко.

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