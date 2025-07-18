Что больше всего удивило в новом правительстве Свириденко: кто кого решил обмануть

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Кравцев Сергей
После обновления Кабмина одна часть экспертной среды заявляет, что по факту произошла простая перестановка кроватей, другая же отмечает весомые изменения и новые подходы. Что же произошло после перестановок? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Обновление Кабмина. Фото: из открытых источников
Политолог Вадим Денисенко не разделяет мнение тех, кто говорит, что новый Кабмин – это переставление кроватей. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений, считает эксперт.
При этом политолог сразу отмечает, что не будет никаких реформ или прорывов. Главная причина заключается в том, что у нас, с точки зрения экономики, есть два прямо противоположных пути. Первый – сделать ставку на максимальную занятость населения даже частично в ущерб налоговому наполнению. Это позволило бы совершить максимальный скачок на горизонтальном уровне и точно замедлило бы отток людей и капитала. Второй путь, который избрало государство еще в довоенный период, но с 2024 года полностью обновило этот курс – максимальное наполнение бюджета в ущерб развитию бизнесов, просто не извлекающих нынешнюю налоговую нагрузку. Эта модель выгодна в коротком промежутке и дает определённые результаты. С точки зрения развития государства – это тупиковый путь, но решения приняты и их менять никто не будет.
Что касается главного изменения нового Кабмина, то, по мнению политолога, это образование государства в государстве: объединение Минобороны и минстратегпрома (60% бюджета) под руководством Дениса Шмыгаля и за кураторством Михаила Федорова. У Шмигаля и Федорова очень неплохие отношения и, как говорят в офисе, президент дал Шмигалю карт-бланш на все нужные кадровые изменения. Собственно эти изменения или их отсутствие и будут лакмусовой бумажкой того, смена ли правительства – это переставление кроватей.
Телеведущий, политический обозреватель Сергей Руденко отметил, что ему лично непонятно, зачем Зеленский менял Шмыгаля на Свириденко. Ведь по факту есть тот самый Кабмин, который расселся на других ветвях правительственного дерева.
Сергей Руденко отмечает, что загадкой остается также то, почему министр энергетики в правительстве Шмыгаля становится министром юстиции в правительстве Свириденко. Тем более – накануне открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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