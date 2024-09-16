Бюджет на 2025 год: какой прогноз у Кабмина по окончанию войны

Украинское правительство фактически отказалось от прогнозов по продолжительности войны в проекте бюджета на 2025 год. При этом в прошлом году правительство давало ориентировочные сроки. Теперь же Кабмин ссылается на множество неопределенных факторов, которые могут оказать свое влияние на продолжительность боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте бюджета на 2025 год (проект №12000).

Кабмин. Фото: из открытых источников

В приложении к проекту отмечается, "ключевым риском макроэкономической среды остается продолжение вооруженного вторжения РФ и неопределенность дальнейших сценариев развития войны".

Ведение боевых действий является мощным источником рисков и причиной разрушения экономики Украины. По оценке Всемирного банка, на конец 2023 года совокупные экономические, социальные и другие денежные потери составляют уже почти 499 млрд долларов.

"Окончательной, даже приблизительной оценки негативного влияния войны на экономику Украины сейчас провести невозможно из-за неопределенности сценариев боевых действий как относительно их сроков, так и интенсивности, а, следовательно, и последствий", — говорится в документе.

По оценке правительства, среди основных вызовов и рисков — увеличение человеческих потерь и углубление демографического кризиса, как вследствие роста миграции, так и депопуляции; дополнительная потеря основного капитала в результате продолжения разрушения важных производственных и инфраструктурных объектов; понижение уровня конкурентоспособности продукции и низкая инвестиционная привлекательность страны в среднесрочной перспективе.

Читайте также на портале "Комментарии" — повышение налогов: стало известно, как проголосовала Рада.

Также издание "Комментарии" сообщало – налоги для парикмахеров, таксистов Bolt, Uber, Uklon и не только: оправдана ли инициатива властей.



