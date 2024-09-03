Повышение налогов: стало известно, как проголосовала Рада

Парламент не смог собрать достаточное количество голосов, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о повышении налогов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Рада провалила законопроект №11416-д об увеличении налогов на 30 млрд в первом чтении. За – 224", — написал он.

По словам Железняка, проект закона был отправлен на повторное первое чтение.

"Напомню, в этом году это 30 млрд грн из 125 которые запрашивал Минфин. В следующем только 127 из 340 млрд грн", — добавил народный избранник.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине не прекращают подымать тему повышения налогов, что, якобы необходимо, чтобы и дальше финансировать армию и закрывать вопросы сектора обороны. При этом на фоне этой информации контрастирует другая информация о том, что зарплата менеджера среднего звена (руководитель департамента) государственного предприятия Леса Украины составляет суммы от 380 до 520 тысяч гривен в месяц. Денег в бюджете не хватает, нужно ли поднимать налоги и тарифы? Где взять сотни миллиардов гривен? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



