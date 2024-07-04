Бутусов: Шмыгаль должен отчитаться о причинах провалов с защитой энергетической инфраструктуры

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен отчитаться перед Ставкой Верховного Главнокомандующего о ситуации вокруг третьего уровня защиты объектов критической энергетической инфраструктуры, строительство которых заморожено из-за решения блокирования финансирования. Об этом пишут "Украинские новости", цитируя заявления военного эксперта, главного редактора издания Цензор Юрия Бутусова в Facebook, таким образом прокомментировавшего резонансный материал РБК-Украина о проваленной подготовке к защите этих сооружений.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Он также добавил, что привлечь внимание к проблематике защиты энергетических сооружений может быть исключительно общественный резонанс.
Ранее издание РБК-Украина обнародовало детальный разбор причин, по которым подготовка и строительство третьего уровня защиты объектов энергоинфраструктуры провалена. Издание возлагает ответственность за это на премьера Дениса Шмыгаля.
Первый уровень защиты предполагает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет. Второй уровень – это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о строящихся бетонных конструкциях вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.
Третий уровень – защита от ракет. Цель – защитить 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. Здесь работают с Укрэнерго, которое формирует задачи на проектирование и строительство.
При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также – руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.
Авторы материала отмечают, что представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов именно после критики действий правительства в апреле этого года. В это время бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!