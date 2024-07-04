Бутусов: Шмыгаль должен отчитаться о причинах провалов с защитой энергетической инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен отчитаться перед Ставкой Верховного Главнокомандующего о ситуации вокруг третьего уровня защиты объектов критической энергетической инфраструктуры, строительство которых заморожено из-за решения блокирования финансирования. Об этом пишут "Украинские новости", цитируя заявления военного эксперта, главного редактора издания Цензор Юрия Бутусова в Facebook, таким образом прокомментировавшего резонансный материал РБК-Украина о проваленной подготовке к защите этих сооружений.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Критически важно, чтобы Ставка Верховного главнокомандующего рассмотрела вопрос строительства защитных сооружений для энергосистемы. Вот здесь в материале статистика по плану строительства защитных сооружений и по состоянию выполнения работ. Организация и состояние строительства по некоторым важным направлениям провальное, стратегически важная работа фактически саботируется, мы теряем шансы сохранить дорогостоящие энергообъекты. Это ответственность премьер-министра Дениса Шмыгаля, и он должен отчитаться о причинах провалов", – написал Бутусов.

Он также добавил, что привлечь внимание к проблематике защиты энергетических сооружений может быть исключительно общественный резонанс.

"Если какие-то группировки во власти не поделили деньги, если эти подрядные организации не подходят, то заменяйте их, но не останавливайте работы, каждый день важен. Почему это не решается государством, и почему, чтобы привлечь внимание, нужно обнародовать тайную информацию в медиа, очевидно — у нас принимаются решения только там, где есть много ругательств и репостов, иначе Ставка решения не принимает", — добавил Бутусов.

Ранее издание РБК-Украина обнародовало детальный разбор причин, по которым подготовка и строительство третьего уровня защиты объектов энергоинфраструктуры провалена. Издание возлагает ответственность за это на премьера Дениса Шмыгаля.

Первый уровень защиты предполагает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет. Второй уровень – это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о строящихся бетонных конструкциях вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень – защита от ракет. Цель – защитить 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. Здесь работают с Укрэнерго, которое формирует задачи на проектирование и строительство.

При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также – руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.

Авторы материала отмечают, что представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов именно после критики действий правительства в апреле этого года. В это время бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.