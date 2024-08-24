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Будут ли подняты тарифы на газ: какое решение принял Кабмин

Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года. Для населения – менее 8 грн за кубометр, для производителей тепла – на уровне 7,4 грн. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Будут ли подняты тарифы на газ: какое решение принял Кабмин

Тарифы на газ. Фото: из открытых источников

"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона", — сообщил Денис Шмыгаль.

Глава правительства также добавил, что эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, в Украине все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики.

Стоит напомнить, в 2022 году Кабмин зафиксировал цену на газ для производителей тепла на уровне 7,4 грн. В апреле НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.

Цена тарифа "Фиксированный", который продлен еще на 1 год, составляет 7 грн 96 коп за кубометр.

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