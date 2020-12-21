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Борщ-баттл: 5 украинских министров будут готовить блюдо в прямом эфире

Блюдо будут готовить в прямом эфире 22 декабря с 17:30 до 18:30

сегодня, 14:08
Автор:

Татьяна Лозовенко

Среди пятерых украинских министров проведут гастрономическое соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщили на странице Министерства культуры и информационной политики.

Борщ-баттл: 5 украинских министров будут готовить блюдо в прямом эфире

Фото: из открытых источников

Как сообщает министерство, блюдо будут готовить в прямом эфире 22 декабря с 17:30 до 18:30. На кулинарный баттл политиков можно будет посмотреть на официальной странице учреждения в Facebook в прямом эфире. 

Кто примет участие в кулинарном баттле по приготовлению борща?

- министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский;

- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

- министр юстиции Денис Малюська.

Ведущим станет шеф-повар Евгений Клопотенко. Мероприятие организовали, чтобы поддержать недавнюю инициативу по внесению борща в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Борщ родом из Украины, но он стал популярным и в России, приобретя способы его приготовления. Он считается как русским, так и украинским блюдом, имеет глубокие корни в культурах обеих стран и стал любимым продуктом питания во всей Восточной Европе. Главное отличие в том, что в Украине его едят с пампушками и салом (в теории). В России больше принято есть вегетарианский борщ и подавать его с ржаным хлебом.

Напомним, ВР назначила нового министра по делам ветеранов. Главой Минветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.

Как ранее писали "Комментарии", ученые рассказали, чем отличается мозг одинокого человека.  




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Источник: https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2500900993368403
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