Борщ-баттл: 5 украинских министров будут готовить блюдо в прямом эфире

Среди пятерых украинских министров проведут гастрономическое соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщили на странице Министерства культуры и информационной политики.

Фото: из открытых источников

Как сообщает министерство, блюдо будут готовить в прямом эфире 22 декабря с 17:30 до 18:30. На кулинарный баттл политиков можно будет посмотреть на официальной странице учреждения в Facebook в прямом эфире.

Кто примет участие в кулинарном баттле по приготовлению борща?

- министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский;

- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

- министр юстиции Денис Малюська.

Ведущим станет шеф-повар Евгений Клопотенко. Мероприятие организовали, чтобы поддержать недавнюю инициативу по внесению борща в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Борщ родом из Украины, но он стал популярным и в России, приобретя способы его приготовления. Он считается как русским, так и украинским блюдом, имеет глубокие корни в культурах обеих стран и стал любимым продуктом питания во всей Восточной Европе. Главное отличие в том, что в Украине его едят с пампушками и салом (в теории). В России больше принято есть вегетарианский борщ и подавать его с ржаным хлебом.

Напомним, ВР назначила нового министра по делам ветеранов. Главой Минветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.

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