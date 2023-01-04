Больничные и декретные теперь выплачивает Пенсионный фонд: как изменятся размеры выплат

С 1 января 2023 года выплаты в связи с временной потерей трудоспособности от несчастного случая на производстве осуществляет не Фонд социального страхования, а Пенсионный фонд. При этом размер этих выплат не изменится, а местами даже возрастет, отмечают в Министерстве социальной политики.

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Пенсионный фонд Украины с нового года будет выплачивать:

- пособие по временной потере трудоспособности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие на захоронение застрахованным лицам, в том числе пострадавшим на производстве;

- единовременные и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим на производстве, членам их семей;

– реабилитацию пострадавших на производстве.





“Государство сохраняет все выплаты и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации для людей с инвалидностью, а расходы по этому направлению в 2023 году увеличены вдвое по сравнению с 2022 годом – до 3,3 млрд. грн.





"Изменяется только источник финансирования этих расходов. Финансирование реабилитации пострадавших будет происходить за счет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), обеспечение вспомогательными средствами реабилитации – за счет государственного Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью", — говорится на официальной странице ведомства.







Передача функций Пенсионному фонду поможет сократить финансирование управленческого аппарата, а также повысить доступность и эффективность сервиса, обеспечение прозрачности процессов.







В ведомстве отметили, что правительство планирует ввести 100% автоматизацию начисления страховых выплат. В настоящее время Пенсионный фонд владеет Государственным реестром застрахованных лиц, Электронным реестром листков нетрудоспособности.





"Это позволит сделать процесс начисления более удобным как для работодателей, так и для заявителей, поскольку услуга будет предоставляться непосредственно через личный электронный кабинет страхователя на Веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.



Ранее мы писали , что в Меморандуме об экономической и финансовой политике, включающем структурные маяки для новой программы с МВФ, речь идет и о сокращении расходов на бюджетников. В частности, правительство намерено снизить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27%, снизив заработную плату отдельным категориям работников, а также сократив их численность.







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