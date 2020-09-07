Баканов может стать генпрокурором, а Венедиктова уйдет в министры - СМИ

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Дмитрий Симоненко
Нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором.Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.
В то же время, говорится в
сообщении, Ирина Венедиктова может претендовать на пост министра юстиции.
Фото: Офис генпрокурора
"Ротация
Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят,
но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников РБК-Украина.
Также, ссылаясь на источник, РБК утверждает, что треть фракции
"Слуга народа" недовольны главой Минюста Денисом Малюськой из-за его эксцентричного
поведения.
Также не
исключается о скорых перетрубациях верхушки Минфина и Минэкономики. Главами
министерств Сергеем Марченко и Игорем Петрашко, которые на постах не более
полугода, оказались не довольны монобольшинство "СН".
"Кризис
в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует.
Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим
конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", – заявил глава
фракции Арахамия в начале сентября.
В то же
время, заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгений Кравчук почеркнул, что о
смене глав ведомств речи пока не идет. Ее однопартиец Даниил Гетманцев заявляем о том, что, к работе
министерств финансово-экономического блока действительно возникает много
вопросов, такие как отсутствие стратегии поддержки аграрной промышленности и
понимания экономического развития государства в ближайшее время.
В отношении
министра Петрашко у "Слуг народа" возникло недовольство еще во время обсуждения
программы деятельности правительства в начале лета.
"У него
два профильных комитета – экономического развития и аграрной политики. С двумя
комитетами нормальной коммуникации не было. Есть стратегическое решение, что
это министерство нужно разделить на министерство экономического развития и
министерство аграрной политики. Соответственно, это будет два кресла", –
рассказала Кравчук.
Петрашко же,
в свое оправдание заявил, что в связи с пандемией коронавируса украинское
правительство столкнулось с такими вызовами, которые до этого никто в мире не
решал.
"Пандемия
коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира,
но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно
и взвешенно", – сказал глава Минэкономики.
Что же
касается Минфина, то больше всего в "Слуге народа" недовольны назначениями
и ходом реформы в Таможенной службе.
"Последние
назначения в таможне вызывают беспокойство. Беспокойство вызывает не только то,
что мы не видим ощутимого прогресса в реформе таможни. Но мы и не видим
преодоления коррупционных схем, которые достались нам в наследство от
предыдущей власти. Наоборот, возвращаются люди, которые работали с этими
схемами", – объяснил Даниил Гетманцев.
В финансовом
комитете правительства также заявляют о медлительном отношении в подготовке
некоторых документов министерства. Так, в парламент все еще не был внесен законопроект про
амнистию капиталов, в разработке которого участвует Минфин. Еще одна претензия
комитета – это недофинансирование расходов медицинской сферы.
"Но
нужно ли по результатам этих ошибок принимать кадровые решения, или можно эти
ошибки исправить – мы будем выяснять в ближайшее время. На следующем заседании
нашего комитета, 9 сентября, мы будем заслушивать министра финансов. И зададим
ему много вопросов", – сказал Гетманцев.
Судьба Марченко
как министра будет зависеть от бюджетного процесса и качества главного
финансового документа страны, который поступит в Раду до 15 сентября, уточнила
замглавы фракции Кравчук. С другой стороны, менять министра во время процесса
принятия бюджета тоже рискованно, - заметила она.
"Как
раз одним из двух министров, который остался из правительства, назначенного
восьмым созывом Рады, была министр финансов Оксана Маркарова. И как раз по той
причине, что, когда мы только вступили в полномочия, начинался бюджетный
процесс", – сказала Кравчук.
В то же
время, по словам источника в партии, Марченко пользуется поддержкой президента
Владимира Зеленского, а Петрашко – человек премьера Дениса Шмыгаля. И вынести вопрос об
их увольнении в зал уже сейчас – выглядело бы как вызов руководству страны, а
критическая масса недовольства этими министрами в Раде еще не накопилась.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что "Слуга народа" Ирина Верещук выступила с яркой речью на
съезде президентской партии в Киеве, где была заявлена кандидатом на выборах
мэра столицы.
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