Баканов может стать генпрокурором, а Венедиктова уйдет в министры - СМИ

Нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором.Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

В то же время, говорится в сообщении, Ирина Венедиктова может претендовать на пост министра юстиции.



Фото: Офис генпрокурора

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников РБК-Украина.

Также, ссылаясь на источник, РБК утверждает, что треть фракции "Слуга народа" недовольны главой Минюста Денисом Малюськой из-за его эксцентричного поведения.

Также не исключается о скорых перетрубациях верхушки Минфина и Минэкономики. Главами министерств Сергеем Марченко и Игорем Петрашко, которые на постах не более полугода, оказались не довольны монобольшинство "СН".

"Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", – заявил глава фракции Арахамия в начале сентября.

В то же время, заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгений Кравчук почеркнул, что о смене глав ведомств речи пока не идет. Ее однопартиец Даниил Гетманцев заявляем о том, что, к работе министерств финансово-экономического блока действительно возникает много вопросов, такие как отсутствие стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства в ближайшее время.

В отношении министра Петрашко у "Слуг народа" возникло недовольство еще во время обсуждения программы деятельности правительства в начале лета.

"У него два профильных комитета – экономического развития и аграрной политики. С двумя комитетами нормальной коммуникации не было. Есть стратегическое решение, что это министерство нужно разделить на министерство экономического развития и министерство аграрной политики. Соответственно, это будет два кресла", – рассказала Кравчук.

Петрашко же, в свое оправдание заявил, что в связи с пандемией коронавируса украинское правительство столкнулось с такими вызовами, которые до этого никто в мире не решал.

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно и взвешенно", – сказал глава Минэкономики.

Что же касается Минфина, то больше всего в "Слуге народа" недовольны назначениями и ходом реформы в Таможенной службе.

"Последние назначения в таможне вызывают беспокойство. Беспокойство вызывает не только то, что мы не видим ощутимого прогресса в реформе таможни. Но мы и не видим преодоления коррупционных схем, которые достались нам в наследство от предыдущей власти. Наоборот, возвращаются люди, которые работали с этими схемами", – объяснил Даниил Гетманцев.

В финансовом комитете правительства также заявляют о медлительном отношении в подготовке некоторых документов министерства. Так, в парламент все еще не был внесен законопроект про амнистию капиталов, в разработке которого участвует Минфин. Еще одна претензия комитета – это недофинансирование расходов медицинской сферы.

"Но нужно ли по результатам этих ошибок принимать кадровые решения, или можно эти ошибки исправить – мы будем выяснять в ближайшее время. На следующем заседании нашего комитета, 9 сентября, мы будем заслушивать министра финансов. И зададим ему много вопросов", – сказал Гетманцев.

Судьба Марченко как министра будет зависеть от бюджетного процесса и качества главного финансового документа страны, который поступит в Раду до 15 сентября, уточнила замглавы фракции Кравчук. С другой стороны, менять министра во время процесса принятия бюджета тоже рискованно, - заметила она.

"Как раз одним из двух министров, который остался из правительства, назначенного восьмым созывом Рады, была министр финансов Оксана Маркарова. И как раз по той причине, что, когда мы только вступили в полномочия, начинался бюджетный процесс", – сказала Кравчук.

В то же время, по словам источника в партии, Марченко пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского, а Петрашко – человек премьера Дениса Шмыгаля. И вынести вопрос об их увольнении в зал уже сейчас – выглядело бы как вызов руководству страны, а критическая масса недовольства этими министрами в Раде еще не накопилась.

Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" Ирина Верещук выступила с яркой речью на съезде президентской партии в Киеве, где была заявлена кандидатом на выборах мэра столицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!