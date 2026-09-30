Откуда у главы Одесской областной прокуратуры Андрея Сватока сотни тысяч долларов: расследование

Информацию о доходах руководителей областных прокуратур, а особенно их жен, уже публиковал портал “Комментарии”. Руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток привлек внимание журналистов, в первую очередь, источником доходов его супруги. Вопросы появились и к его “умению” покупать элитную недвижимость с 50% дисконтом за деньги подаренные бабушками.

Андрей Сваток. Фото портал "Комментарии"

Портал “Комментарии” разбирался, что вызвало скандал вокруг руководителя Одесской областной прокуратуры.

17 лет в прокуратуре до масштабного скандала

Когда в 2025 году Андрея Георгиевича Сватока назначили руководить Одесской областной прокуратурой, особых вопросов к его кандидатуре не возникало. Родился 21 июня 1986 года в Киеве и после окончания в 2009 году Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", квалификация магистр права, начал работать в прокуратуре.

В 2015 году начал работать в Генеральной прокуратуре, откуда впоследствии переходил в различные областные прокуратуры и в январе 2023 года стал первым заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры. Именно с этого поста в июне 2025-го он и перешел в Одессу и первые полгода проработал там вполне спокойно, пока в феврале 2026 года не вспыхнул скандал.

Элитное жилье на деньги от бабушек и с 50% скидкой

16 февраля вышло расследование проекта Bigus.Инфо посвященное материальному состоянию Андрея Сватока. В расследовании вскрылись многие любопытные факты. Семье прокурора принадлежали 8 объектов недвижимости, еще 2 они арендовали, а самому Сватоку еще и полагалась комната в общежитии Киева. Но зачем это было нужно владельцу 2 квартир в столице – загадка.

Как сообщали журналисты в 2019 году Сваток оформил на себя квартиру площадью около 130 квадратов в элитном клубном доме столицы. Задекларированная стоимость жилья – около 90 тыс. долл. В то же время аналогичные квартиры в этом клубном доме стоили примерно 180 тыс. долл. В том же году жена прокурора Алла Сваток приобрела парко-место в этом же доме за 97 тыс. грн, хотя подобные парко-места сейчас продают здесь примерно за 50 тыс. долл. Как отмечали журналисты, разница в цене 14 раз за 6 лет выглядели уж слишком маловероятной. К тому же в 2020 году Алла Сваток приобрела в этом комплексе еще одну квартиру — на 60 квадратных метров – и тоже по цене почти вдвое ниже рыночной.

Впрочем, даже при таких, по мнению журналистов, сниженных ценах на жилье, средств у прокурора на их покупку не было, но помог денежный подарок от бабушек прокурора – примерно по 50 тыс. долл. от каждой.

Так, в своей декларации за 2018 год Андрей Сваток указал подарок в денежной форме от Евгении Сваток в 1 млн 305 тыс. 500 грн, а в декларации за 2019 год 1 млн 513 тыс. грн ему подарила Лариса Московченко. Вероятно, эти подарки понадобились для того, чтобы обосновать покупку той самой квартиры в 130 квадратов за 2 млн 542 тыс. грн, поскольку собственных активов прокурора явно не хватало. Так как, согласно декларации за 2017 год, у Андрея Сватока были всего 14 тыс. долл., а по итогам 2018-го 66 тыс. долл. или тогда около 1,8 млн грн и на покупку квартиры за 2,5 млн грн их явно не хватало.

“Сваток объяснил журналистам, что один из его дедушек работал директором государственного сахарного завода, который впоследствии был приватизирован. После его смерти средства перешли бабушке, а уже от нее – прокурору. Другая бабушка, как предполагает прокурор, вместе с мужем владела землей, которую они продали – именно так она якобы и получила сбережения. Впрочем, ни о местонахождении этих участков, ни об их характеристиках Сваток вспомнить не смог”, — подчеркнули тогда в Bigus.Инфо.

Впрочем, история с подарками от бабушек-миллионеров не самое удивительное в декларации прокурора.

Сотни тысяч долларов для жены прокурора “из воздуха”

Куда интереснее истоки состояния супруги Андрея Сватока — Аллы, которая появилась в его декларации за 2019 год уже состоятельным человеком. У нее были 206 тыс. долл. наличными, два автомобиля, и коллекция ювелирных украшений почти на 1,5 млн грн. С такими активами покупка ею в 2020 году квартиры в столице за 1,5 млн грн на 61 кв. м площади не удивляет. Странным является другое — совершенно непонятно, откуда у Аллы Александровны Сваток взялась эта сумма, ведь ее супруг чтобы собрать деньги на квартиру и остаться еще с 70 тыс. долл. в 2019 году должен был принимать подарки от бабушек-миллионерш.

С высокой долей вероятности, Алла Александровна Сваток является медиком, точнее семейным психологом — данные о человеке с такими же ФИО “Комментарии” нашли на сайте Национальной психологической ассоциации Украины. Отметим, что источник доходов своей жены сам прокурор в 2020 году указал продажу недвижимости и движимого имущества на 3,95 млн грн, в 2021-2022 гг. данных о доходах жены прокурор не подавал вовсе, указывая лишь 245 700 долл. наличными – сумма выросла в после продажи имущества. Лишь в декларации за 2023 год появились сведения о ее доходе от предпринимательской деятельности в 377 тыс. грн и продажи имущества на 1 млн 216 тыс. грн.

Действительно, по данным аналитического сервиса YouControl, в сентябре был зарегистрирован ФЛП на имя Аллы Александровны Сваток с кодом “другая деятельность в здравоохранении”, что косвенно подтверждает ее возможную работу медиком, например, семейным психологом.

Отметим, что по итогам 2025 года доходы Андрея Сватока превысили таковые у жены – 2 млн 410 тыс. грн полученных в Киевской и Одесской прокуратурах и чуть менее 1,8 млн грн у Аллы Сваток. Однако в денежных активах супруга прокурора в 4 раза превосходит его – 224 тыс. долл. и 506 тыс. грн против 58 тыс. долл. и чуть менее 1,2 млн грн у Андрея Сватока.

Но все же – откуда у жены прокурора такие деньги и почему по некоторым сведениям источником дохода Аллы Сваток может быть “крышевание” колл-центров.

Увольнение или уголовное дело за долю от колл-центров — откуда деньги у семьи прокурора

Как можно найти в интернет информацию со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, Сваток мог быть одним из главных бенефициаров колл-центров, звонивших в ЕС и США с территории Одесской области. А также, по имеющейся в сети интернет информации, якобы контролировал рынок ритуальных услуг, при котором за место на центральном кладбище "стоит" до 3000 долл.

Отметим, что менее чем за 4 последних месяца в Одесской области раскрыли работу двух сетей мошеннических колл-центров – в мае и августе, что может говорить, как о распространенности этого вида “бизнеса” в регионе, так и борьбе с ним. Причем эта борьба началась еще до реализации операции “Карфаген” со стороны НАБУ, выявившей, что за их “крышеванием” мог стоять теперь уже экс-генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

С другой стороны, подобные разоблачения могли быть частью предела рынка колл-центров или желания надавить на несговорчивых владельцев этого “бизнеса”. Как сообщала “Экономическая правда”, ранее органы прокуратуры якобы затеяли перераспределение доходов от предоставления “крыш” колл-центрам и подняли ставку с 20 до 24 тыс. долл. в месяц, чтобы получать из них не 3 тыс. как прежде, а 7 тыс. долл.

Любопытно, что, как сообщал Bigus.Инфо, Национальное агентство по противодействию коррупции в марте 2026 года начало проверку образа жизни и происхождения средств Андрея Сватока и его супруги. Официальные данные о результате проверки пока не обнародованы, но не исключено, что в рамках некоего “реформирования” прокуратуры руководитель Одесской областной прокуратуры может лишиться своего места — слишком уж много вопросов может возникнуть к источникам его благосостояния.

Подобный сценарий представляется вполне вероятным после того, как бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко не вернулся из заграничной командировки, тем самым по сути сбежав из Украины.