Откуда у главы Одесской областной прокуратуры Андрея Сватока сотни тысяч долларов: расследование

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Кречмаровская Наталия
Информацию о доходах руководителей областных прокуратур, а особенно их жен, уже публиковал портал “Комментарии”. Руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток привлек внимание журналистов, в первую очередь, источником доходов его супруги. Вопросы появились и к его “умению” покупать элитную недвижимость с 50% дисконтом за деньги подаренные бабушками.
Андрей Сваток. Фото портал "Комментарии"
Портал “Комментарии” разбирался, что вызвало скандал вокруг руководителя Одесской областной прокуратуры.
Когда в 2025 году Андрея Георгиевича Сватока назначили руководить Одесской областной прокуратурой, особых вопросов к его кандидатуре не возникало. Родился 21 июня 1986 года в Киеве и после окончания в 2009 году Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", квалификация магистр права, начал работать в прокуратуре.
В 2015 году начал работать в Генеральной прокуратуре, откуда впоследствии переходил в различные областные прокуратуры и в январе 2023 года стал первым заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры. Именно с этого поста в июне 2025-го он и перешел в Одессу и первые полгода проработал там вполне спокойно, пока в феврале 2026 года не вспыхнул скандал.
16 февраля вышло расследование проекта Bigus.Инфо посвященное материальному состоянию Андрея Сватока. В расследовании вскрылись многие любопытные факты. Семье прокурора принадлежали 8 объектов недвижимости, еще 2 они арендовали, а самому Сватоку еще и полагалась комната в общежитии Киева. Но зачем это было нужно владельцу 2 квартир в столице – загадка.
Как сообщали журналисты в 2019 году Сваток оформил на себя квартиру площадью около 130 квадратов в элитном клубном доме столицы. Задекларированная стоимость жилья – около 90 тыс. долл. В то же время аналогичные квартиры в этом клубном доме стоили примерно 180 тыс. долл. В том же году жена прокурора Алла Сваток приобрела парко-место в этом же доме за 97 тыс. грн, хотя подобные парко-места сейчас продают здесь примерно за 50 тыс. долл. Как отмечали журналисты, разница в цене 14 раз за 6 лет выглядели уж слишком маловероятной. К тому же в 2020 году Алла Сваток приобрела в этом комплексе еще одну квартиру — на 60 квадратных метров – и тоже по цене почти вдвое ниже рыночной.
Впрочем, даже при таких, по мнению журналистов, сниженных ценах на жилье, средств у прокурора на их покупку не было, но помог денежный подарок от бабушек прокурора – примерно по 50 тыс. долл. от каждой.
Так, в своей декларации за 2018 год Андрей Сваток указал подарок в денежной форме от Евгении Сваток в 1 млн 305 тыс. 500 грн, а в декларации за 2019 год 1 млн 513 тыс. грн ему подарила Лариса Московченко. Вероятно, эти подарки понадобились для того, чтобы обосновать покупку той самой квартиры в 130 квадратов за 2 млн 542 тыс. грн, поскольку собственных активов прокурора явно не хватало. Так как, согласно декларации за 2017 год, у Андрея Сватока были всего 14 тыс. долл., а по итогам 2018-го 66 тыс. долл. или тогда около 1,8 млн грн и на покупку квартиры за 2,5 млн грн их явно не хватало.
Впрочем, история с подарками от бабушек-миллионеров не самое удивительное в декларации прокурора.
Куда интереснее истоки состояния супруги Андрея Сватока — Аллы, которая появилась в его декларации за 2019 год уже состоятельным человеком. У нее были 206 тыс. долл. наличными, два автомобиля, и коллекция ювелирных украшений почти на 1,5 млн грн. С такими активами покупка ею в 2020 году квартиры в столице за 1,5 млн грн на 61 кв. м площади не удивляет. Странным является другое — совершенно непонятно, откуда у Аллы Александровны Сваток взялась эта сумма, ведь ее супруг чтобы собрать деньги на квартиру и остаться еще с 70 тыс. долл. в 2019 году должен был принимать подарки от бабушек-миллионерш.
С высокой долей вероятности, Алла Александровна Сваток является медиком, точнее семейным психологом — данные о человеке с такими же ФИО “Комментарии” нашли на сайте Национальной психологической ассоциации Украины. Отметим, что источник доходов своей жены сам прокурор в 2020 году указал продажу недвижимости и движимого имущества на 3,95 млн грн, в 2021-2022 гг. данных о доходах жены прокурор не подавал вовсе, указывая лишь 245 700 долл. наличными – сумма выросла в после продажи имущества. Лишь в декларации за 2023 год появились сведения о ее доходе от предпринимательской деятельности в 377 тыс. грн и продажи имущества на 1 млн 216 тыс. грн.
Действительно, по данным аналитического сервиса YouControl, в сентябре был зарегистрирован ФЛП на имя Аллы Александровны Сваток с кодом “другая деятельность в здравоохранении”, что косвенно подтверждает ее возможную работу медиком, например, семейным психологом.
Отметим, что по итогам 2025 года доходы Андрея Сватока превысили таковые у жены – 2 млн 410 тыс. грн полученных в Киевской и Одесской прокуратурах и чуть менее 1,8 млн грн у Аллы Сваток. Однако в денежных активах супруга прокурора в 4 раза превосходит его – 224 тыс. долл. и 506 тыс. грн против 58 тыс. долл. и чуть менее 1,2 млн грн у Андрея Сватока.
Но все же – откуда у жены прокурора такие деньги и почему по некоторым сведениям источником дохода Аллы Сваток может быть “крышевание” колл-центров.
Как можно найти в интернет информацию со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, Сваток мог быть одним из главных бенефициаров колл-центров, звонивших в ЕС и США с территории Одесской области. А также, по имеющейся в сети интернет информации, якобы контролировал рынок ритуальных услуг, при котором за место на центральном кладбище "стоит" до 3000 долл.
Отметим, что менее чем за 4 последних месяца в Одесской области раскрыли работу двух сетей мошеннических колл-центров – в мае и августе, что может говорить, как о распространенности этого вида “бизнеса” в регионе, так и борьбе с ним. Причем эта борьба началась еще до реализации операции “Карфаген” со стороны НАБУ, выявившей, что за их “крышеванием” мог стоять теперь уже экс-генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
С другой стороны, подобные разоблачения могли быть частью предела рынка колл-центров или желания надавить на несговорчивых владельцев этого “бизнеса”. Как сообщала “Экономическая правда”, ранее органы прокуратуры якобы затеяли перераспределение доходов от предоставления “крыш” колл-центрам и подняли ставку с 20 до 24 тыс. долл. в месяц, чтобы получать из них не 3 тыс. как прежде, а 7 тыс. долл.
Любопытно, что, как сообщал Bigus.Инфо, Национальное агентство по противодействию коррупции в марте 2026 года начало проверку образа жизни и происхождения средств Андрея Сватока и его супруги. Официальные данные о результате проверки пока не обнародованы, но не исключено, что в рамках некоего “реформирования” прокуратуры руководитель Одесской областной прокуратуры может лишиться своего места — слишком уж много вопросов может возникнуть к источникам его благосостояния.
Подобный сценарий представляется вполне вероятным после того, как бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко не вернулся из заграничной командировки, тем самым по сути сбежав из Украины.