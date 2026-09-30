Звідки у голови Одеської обласної прокуратури Андрія Сватока сотні тисяч доларів: розслідування

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Інформацію про доходи керівників обласних прокуратур, а особливо їхніх дружин, уже публікував портал “Коментарі”. Керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток привернув увагу журналістів насамперед джерелом доходів його дружини. Питання з'явилися і до його "вміння" купувати елітну нерухомість із 50% дисконтом за гроші, подаровані бабусями.
Андрій Сваток. Фото портал "Коментарі"
Портал "Коментарі" розбирався, що викликало скандал навколо керівника Одеської обласної прокуратури.
Коли 2025 року Андрія Георгійовича Сватока призначили керувати Одеською обласною прокуратурою, особливих питань до його кандидатури не виникало. Народився 21 червня 1986 року у Києві та після закінчення у 2009 році Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація магістр права, почав працювати в прокуратурі.
У 2015 році почав працювати в Генеральній прокуратурі, звідки згодом переходив до різних обласних прокуратур і в січні 2023 року став першим заступником керівника Київської обласної прокуратури. Саме з цієї посади у червні 2025-го він і перейшов до Одеси і перші пів року пропрацював там цілком спокійно, доки у лютому 2026 року не спалахнув скандал.
16 лютого відбулося розслідування проекту Bigus. Інфо присвячене матеріальному стану Андрія Сватока. У розслідуванні розкрилися багато цікавих фактів. Родині прокурора належали 8 об'єктів нерухомості, ще 2 вони орендували, а самому Сватоку ще й належала кімната у гуртожитку Києва. Але навіщо це було потрібно власнику 2 квартир у столиці – загадка.
Як повідомляли журналісти у 2019 році, Сваток оформив на себе квартиру площею близько 130 квадратів в елітному клубному будинку столиці. Задекларована вартість житла – близько 90 тис. дол. У той же час аналогічні квартири в цьому клубному будинку коштували приблизно 180 тис. дол. У тому ж році дружина прокурора Алла Сваток придбала паркомісце в цьому ж будинку за 97 тис. грн, хоча подібні паркомісця зараз продають тут приблизно за 50 тис. дол. Як зазначали журналісти, різниця в ціні 14 разів за 6 років виглядала аж надто малоймовірною. До того ж у 2020 році Алла Сваток придбала в цьому комплексі ще одну квартиру – на 60 квадратних метрів – і теж за ціною майже вдвічі нижчою від ринкової.
Втім, навіть за таких, на думку журналістів, знижених цін на житло коштів у прокурора на їх купівлю не було, але допоміг грошовий подарунок від бабусь прокурора – приблизно по 50 тис. дол. від кожної.
Так, у своїй декларації за 2018 рік Андрій Сваток вказав подарунок у грошовій формі від Євгенії Сваток в 1 млн 305 тис. 500 грн, а в декларації за 2019 рік 1 млн 513 тис. грн йому подарувала Лариса Московченко. Ймовірно, ці подарунки знадобилися для того, щоб обґрунтувати покупку тієї самої квартири в 130 квадратів за 2 млн 542 тис. грн, оскільки власних активів прокурора не вистачало. Оскільки, згідно з декларацією за 2017 рік, у Андрія Сватока було лише 14 тис. дол., а за підсумками 2018-го 66 тис. дол. або тоді близько 1,8 млн грн і на купівлю квартири за 2,5 млн грн їх явно не вистачало.
Втім, історія з подарунками від бабусь-мільйонерів не найдивовижніше у декларації прокурора.
Набагато цікавіші джерела доходів дружини Андрія Сватока — Алли, яка з'явилася в його декларації за 2019 рік вже заможною людиною. Вона мала 206 тис. дол. готівкою, два автомобілі, і колекцію ювелірних прикрас майже на 1,5 млн грн. З такими активами купівля нею у 2020 році квартири у столиці за 1,5 млн грн на 61 кв. м площі не дивує. Дивним є інше — зовсім незрозуміло, звідки у Алли Олександрівни Сваток взялася ця сума, адже її чоловік, щоб зібрати гроші на квартиру і залишитися ще з 70 тис. дол. у 2019 році, мав приймати подарунки від бабусь-мільйонерш.
З високою ймовірністю Алла Олександрівна Сваток є медиком, точніше сімейним психологом — дані про людину з такими ж ПІБ “Коментарі” знайшли на сайті Національної психологічної асоціації України. Зазначимо, що джерело доходів своєї дружини сам прокурор у 2020 році вказав продаж нерухомості та рухомого майна на 3,95 млн грн, у 2021-2022 рр. даних про доходи дружини прокурор не подавав зовсім, вказуючи лише 245 700 дол. готівкою – сума зросла після продажу майна. Лише у декларації за 2023 рік з'явилися відомості про її дохід від підприємницької діяльності у 377 тис. грн та продаж майна на 1 млн 216 тис. грн.
Справді, за даними аналітичного сервісу YouControl, у вересні було зареєстровано ФОП на ім'я Алли Олександрівни Сваток з кодом “інша діяльність у охороні здоров'я”, що опосередковано підтверджує її можливу роботу медиком, наприклад, сімейним психологом.
Зазначимо, що за підсумками 2025 року доходи Андрія Сватока перевищили такі у дружини – 2 млн 410 тис. грн отриманих у Київській та Одеській прокуратурах та трохи менше 1,8 млн грн у Алли Сваток. Однак у грошових активах дружина прокурора в 4 рази перевищує його – 224 тис. дол. та 506 тис. грн проти 58 тис. дол. та трохи менше 1,2 млн грн у Андрія Сватока.
Але все ж таки – звідки у дружини прокурора такі гроші і чому, за деякими відомостями, джерелом доходу Алли Сваток може бути “кришування” кол-центрів.
Як можна знайти в інтернеті інформацію з посиланням на джерела в правоохоронних структурах, Сваток міг бути одним із головних бенефіціарів кол-центрів, які дзвонили до ЄС та США з території Одеської області. А також, за інформацією, що є в мережі інтернет, нібито контролював ринок ритуальних послуг, при якому за місце на центральному цвинтарі "коштує" до 3000 дол.
Зазначимо, що менш ніж за 4 останні місяці в Одеській області розкрили роботу двох мереж шахрайських кол-центрів – у травні та серпні, що може говорити як про поширеність цього виду “бізнесу” в регіоні, так і боротьбу з ним. Причому ця боротьба розпочалася ще до реалізації операції “Карфаген” з боку НАБУ, яка виявила, що за їхнім “кришуванням” міг стояти тепер ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко.
З іншого боку, подібні викриття могли бути частиною межі ринку кол-центрів або бажання натиснути на незговірливих власників цього бізнеса. Як повідомляла “Економічна правда”, раніше органи прокуратури нібито затіяли перерозподіл доходів від надання "дахів" кол-центрам і підняли ставку з 20 до 24 тис. дол. на місяць, щоб отримувати з них не 3 тис. як раніше, а 7 тис. дол.
Цікаво, що, як повідомляв Bigus.Інфо, Національне агентство з протидії корупції у березні 2026 року розпочало перевірку способу життя та походження коштів Андрія Сватока та його дружини. Офіційні дані про результат перевірки поки що не оприлюднені, але не виключено, що в рамках якогось “реформування” прокуратури керівник Одеської обласної прокуратури може втратити своє місце — надто багато питань може виникнути до джерел його добробуту.
Подібний сценарій є цілком імовірним після того, як колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся із закордонного відрядження, тим самим по суті втікши з України.