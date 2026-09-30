Звідки у голови Одеської обласної прокуратури Андрія Сватока сотні тисяч доларів: розслідування

Інформацію про доходи керівників обласних прокуратур, а особливо їхніх дружин, уже публікував портал “Коментарі”. Керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток привернув увагу журналістів насамперед джерелом доходів його дружини. Питання з'явилися і до його "вміння" купувати елітну нерухомість із 50% дисконтом за гроші, подаровані бабусями.

Андрій Сваток. Фото портал "Коментарі"

Портал "Коментарі" розбирався, що викликало скандал навколо керівника Одеської обласної прокуратури.

17 років у прокуратурі до масштабного скандалу

Коли 2025 року Андрія Георгійовича Сватока призначили керувати Одеською обласною прокуратурою, особливих питань до його кандидатури не виникало. Народився 21 червня 1986 року у Києві та після закінчення у 2009 році Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація магістр права, почав працювати в прокуратурі.

У 2015 році почав працювати в Генеральній прокуратурі, звідки згодом переходив до різних обласних прокуратур і в січні 2023 року став першим заступником керівника Київської обласної прокуратури. Саме з цієї посади у червні 2025-го він і перейшов до Одеси і перші пів року пропрацював там цілком спокійно, доки у лютому 2026 року не спалахнув скандал.

Елітне житло на гроші від бабусь та з 50% знижкою

16 лютого відбулося розслідування проекту Bigus. Інфо присвячене матеріальному стану Андрія Сватока. У розслідуванні розкрилися багато цікавих фактів. Родині прокурора належали 8 об'єктів нерухомості, ще 2 вони орендували, а самому Сватоку ще й належала кімната у гуртожитку Києва. Але навіщо це було потрібно власнику 2 квартир у столиці – загадка.

Як повідомляли журналісти у 2019 році, Сваток оформив на себе квартиру площею близько 130 квадратів в елітному клубному будинку столиці. Задекларована вартість житла – близько 90 тис. дол. У той же час аналогічні квартири в цьому клубному будинку коштували приблизно 180 тис. дол. У тому ж році дружина прокурора Алла Сваток придбала паркомісце в цьому ж будинку за 97 тис. грн, хоча подібні паркомісця зараз продають тут приблизно за 50 тис. дол. Як зазначали журналісти, різниця в ціні 14 разів за 6 років виглядала аж надто малоймовірною. До того ж у 2020 році Алла Сваток придбала в цьому комплексі ще одну квартиру – на 60 квадратних метрів – і теж за ціною майже вдвічі нижчою від ринкової.

Втім, навіть за таких, на думку журналістів, знижених цін на житло коштів у прокурора на їх купівлю не було, але допоміг грошовий подарунок від бабусь прокурора – приблизно по 50 тис. дол. від кожної.

Так, у своїй декларації за 2018 рік Андрій Сваток вказав подарунок у грошовій формі від Євгенії Сваток в 1 млн 305 тис. 500 грн, а в декларації за 2019 рік 1 млн 513 тис. грн йому подарувала Лариса Московченко. Ймовірно, ці подарунки знадобилися для того, щоб обґрунтувати покупку тієї самої квартири в 130 квадратів за 2 млн 542 тис. грн, оскільки власних активів прокурора не вистачало. Оскільки, згідно з декларацією за 2017 рік, у Андрія Сватока було лише 14 тис. дол., а за підсумками 2018-го 66 тис. дол. або тоді близько 1,8 млн грн і на купівлю квартири за 2,5 млн грн їх явно не вистачало.

"Сваток пояснив журналістам, що один з його дідусів працював директором державного цукрового заводу, який згодом був приватизований. Після його смерті кошти перейшли бабусі, а вже від неї — прокурору. Інша бабуся, як припускає прокурор, разом із чоловіком володіла землею, яку вони продали – саме так вона нібито отримала заощадження. Втім, ні про місцезнаходження цих ділянок, ні про їхні характеристики Сваток згадати не зміг”, — наголосили тоді у Bigus.Інфо.

Втім, історія з подарунками від бабусь-мільйонерів не найдивовижніше у декларації прокурора.

Сотні тисяч доларів для дружини прокурора "з повітря"

Набагато цікавіші джерела доходів дружини Андрія Сватока — Алли, яка з'явилася в його декларації за 2019 рік вже заможною людиною. Вона мала 206 тис. дол. готівкою, два автомобілі, і колекцію ювелірних прикрас майже на 1,5 млн грн. З такими активами купівля нею у 2020 році квартири у столиці за 1,5 млн грн на 61 кв. м площі не дивує. Дивним є інше — зовсім незрозуміло, звідки у Алли Олександрівни Сваток взялася ця сума, адже її чоловік, щоб зібрати гроші на квартиру і залишитися ще з 70 тис. дол. у 2019 році, мав приймати подарунки від бабусь-мільйонерш.

З високою ймовірністю Алла Олександрівна Сваток є медиком, точніше сімейним психологом — дані про людину з такими ж ПІБ “Коментарі” знайшли на сайті Національної психологічної асоціації України. Зазначимо, що джерело доходів своєї дружини сам прокурор у 2020 році вказав продаж нерухомості та рухомого майна на 3,95 млн грн, у 2021-2022 рр. даних про доходи дружини прокурор не подавав зовсім, вказуючи лише 245 700 дол. готівкою – сума зросла після продажу майна. Лише у декларації за 2023 рік з'явилися відомості про її дохід від підприємницької діяльності у 377 тис. грн та продаж майна на 1 млн 216 тис. грн.

Справді, за даними аналітичного сервісу YouControl, у вересні було зареєстровано ФОП на ім'я Алли Олександрівни Сваток з кодом “інша діяльність у охороні здоров'я”, що опосередковано підтверджує її можливу роботу медиком, наприклад, сімейним психологом.

Зазначимо, що за підсумками 2025 року доходи Андрія Сватока перевищили такі у дружини – 2 млн 410 тис. грн отриманих у Київській та Одеській прокуратурах та трохи менше 1,8 млн грн у Алли Сваток. Однак у грошових активах дружина прокурора в 4 рази перевищує його – 224 тис. дол. та 506 тис. грн проти 58 тис. дол. та трохи менше 1,2 млн грн у Андрія Сватока.

Але все ж таки – звідки у дружини прокурора такі гроші і чому, за деякими відомостями, джерелом доходу Алли Сваток може бути “кришування” кол-центрів.

Звільнення чи кримінальна справа за частку від кол-центрів – звідки гроші у сім'ї прокурора

Як можна знайти в інтернеті інформацію з посиланням на джерела в правоохоронних структурах, Сваток міг бути одним із головних бенефіціарів кол-центрів, які дзвонили до ЄС та США з території Одеської області. А також, за інформацією, що є в мережі інтернет, нібито контролював ринок ритуальних послуг, при якому за місце на центральному цвинтарі "коштує" до 3000 дол.

Зазначимо, що менш ніж за 4 останні місяці в Одеській області розкрили роботу двох мереж шахрайських кол-центрів – у травні та серпні, що може говорити як про поширеність цього виду “бізнесу” в регіоні, так і боротьбу з ним. Причому ця боротьба розпочалася ще до реалізації операції “Карфаген” з боку НАБУ, яка виявила, що за їхнім “кришуванням” міг стояти тепер ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко.

З іншого боку, подібні викриття могли бути частиною межі ринку кол-центрів або бажання натиснути на незговірливих власників цього бізнеса. Як повідомляла “Економічна правда”, раніше органи прокуратури нібито затіяли перерозподіл доходів від надання "дахів" кол-центрам і підняли ставку з 20 до 24 тис. дол. на місяць, щоб отримувати з них не 3 тис. як раніше, а 7 тис. дол.

Цікаво, що, як повідомляв Bigus.Інфо, Національне агентство з протидії корупції у березні 2026 року розпочало перевірку способу життя та походження коштів Андрія Сватока та його дружини. Офіційні дані про результат перевірки поки що не оприлюднені, але не виключено, що в рамках якогось “реформування” прокуратури керівник Одеської обласної прокуратури може втратити своє місце — надто багато питань може виникнути до джерел його добробуту.

Подібний сценарій є цілком імовірним після того, як колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся із закордонного відрядження, тим самим по суті втікши з України.



