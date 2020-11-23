«Медовый месяц» во время чумы: как отдыхает экс-замглавы ОП Трофимов

Бывшего замглавы Офиса Президента Сергея Трофимова видели в гостинице Mandarin Oriental Jumeira в Дубае, где он предположительно провел не меньше недели, отдыхая с новоиспеченной супругой в люксовом номере почти за 4 тыс. евро за ночь. Общая стоимость "медового месяца" уволенного чиновника — около 1 млн грн. при официальной годовой зарплате в 400 тыс. грн.

Трофимова уволили из Офиса Президента в начале ноября. Как пояснил советник главы Офиса Андрея Ермака по информационной политике Михаил Подоляк, причиной стали "определенные недоработки в региональной модерации".

"Трофимов, как мне кажется, несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории", — сказал Подоляк.

Источники СМИ сообщали, что речь идет, прежде всего, о проваленной избирательной кампании на местных выборах: "За две недели до выборов мы обзвонили губернаторов и кураторов областей и спросили, какие цифры они планируют набрать. Там, где они обещали 12 мандатов, партия набрала восемь. Они обещали нам 14 вторых туров. В итоге всего два".

Вместо Трофимова курировать региональную политику поставили Кирилла Тимошенко.

Трофимова оставили в Офисе советником. Буквально накануне он обвенчался с выпускницей КНУ им. Шевченко Анастасией Романенко. Венчал молодоженов лично митрополит РПЦ в Украине Онуфрий — как известно, Трофимов является ревностным прихожанином этой церкви, пропагандирующей поддержку страны-агрессора. Кроме того, недавно его также видели в образе иподиякона при Онуфрии.

Чтобы развеяться после изнурительной избирательной кампании, экс-замглавы ОП вместе с супругой отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна, как известно, одно из немногих направлений, куда можно отправиться украинцам для отдыха за границей — для въезда нужен только отрицательный ПЦР-тест. Трофимов и Романенко отправились отдыхать в пятизвездочную гостиницу Mandarin Oriental Jumeirah в Дубае. Гостиница не самая люксовая в эмирате, но на первой линии, со своим пляжем и неплохим клубным лаунжем. Согласно данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в "Мандарине" — 23 885 евро + 5 406 евро налогов = 29 291 евро или порядка 975 тыс. грн.

По данным наших источников, в Дубай пара отправилась бизнес-классом, что тоже недешево. Например, у МАУ прямой перелет из Борисполя в международный аэропорт Дубая на одного бизнес-классом обойдется в 67 тыс. грн., на двоих — 134 тыс. грн. Итого только проживание и перелет в Дубай обошлись Трофимову и его супруге в 1,1 млн грн.





Примечательно, что согласно декларации, которую подал перед увольнением с поста замглавы Офиса Президента Трофимов, его доходы за 2019 год составили чуть меньше 400 тыс. грн. И даже если учесть еще 825 тыс. грн. других доходов, вряд ли честный чиновник стал бы спускать на недельный отдых весь годовой доход.

Тем более, что в июне текущего года Трофимов уже изрядно потратился, купив за 1,2 млн грн. Mercedes S500L 2013 года выпуска. Таким образом, расходы на фешенебельный отдых явно не вписываются в образ честного чиновника, который Трофимов выстраивал последние полтора года в СМИ. Откуда деньги на новую машину и люксовый отдых у чиновника такого ранга — вопрос риторический. Например, известно о вероятном участии Трофимова в теневых схемах строительного рынка, СМИ писали о том, что на одной только схеме выдачи разрешений на строительство в год можно заработать не менее 1 млрд. грн. Нельзя исключать, что именно из-за интересов Трофимова и его окружения в стране затянулась одна из ключевых реформ, влияющих на инвестиционный климат — реформа Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ).

Конечно, вряд ли теперь им займется Нацагентство по предупреждению коррупции, ведь Конституционный суд пока заблокировал мониторинговые функции ведомства. Тем не менее, о том, стоит ли держать в рядах своих советников такого любителя "пиров во время чумы" — нужно задуматься прежде всего главе ОП Андрею Ермаку.

Ранее стало известно, кто получил полномочия уволенного Трофимова.

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