Накануне в издании “Наши деньги. Львов” вышла статья о якобы злоупотреблении Львовской обладминистрации с внесением мужчин в систему “Путь”, под видом волонтеров незаконно выезжающих из страны. Это один из главных упреков в адрес председателя Львовской ВГА Максима Козицкого. Раздувание скандала в медиа выгодно мэру Львова Андрею Садовому, который находится в конфликте с Козыцким. В скандале еще одна конфликтная линия — длительное противостояние адвокатов Алексея Шевчука и Маси Найема, чей брат Мустафа Найем до недавнего времени был заместителем министра инфраструктуры, также ответственным за внесение представителей ГО в систему “Путь”. Кроме того, у Шевчука также есть “зуб” мэр Киева Виталий Кличко, товарищ Садового. Возможно ли распутать этот клубок?



Как Садовый использует конфликт Шевчука и Найема и как в этом помогает Кличко

Журналисты “Наши Деньги. Львов” получили доступ к списку общественных организаций, которые получали через Львовскую ОГА пропуски через систему “Путь” для мужчин-волонтеров. Среди других ГО, журналисты выделили кластер организаций, которые, по их мнению, связаны с адвокатом Алексеем Шевчуком. Шевчук в 2022 году был советником Козицкого по вопросам гуманитарной помощи, поэтому здесь камни по злоупотреблениям напрямую летят в сторону главы ВГА. Политически это выгодно Садовому, уже фактически начавшему избирательную кампанию, а противопоставление "беспроблемного" города "проблемной" области — испытанный годами механизм привлечения избирателей.

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Однако в расследовании, ориентированном исключительно на разоблачение "группы Шевчука" и недостатков работы с системой "Путь" Львовской ВГА, есть одна проблема. После выхода материала Шевчук возразил, что имеет отношение к Пути и обнародовал документы Мининфраструктуры о внесении в систему Путь представителей разных ГО с фрагментами соответствующих списков. И среди прочего, в списке этих ГО есть та же организация, которую издание “Наши Деньги. Львов” атрибовало к группе Шевчука. Ответственным за выполнение приказа о внесении этих водителей в систему "Путь" указан Мустафа Найем. И тут публика, подогревавшая расследование НГЛ, должна либо признать, что с ОО Шевчука все хорошо, либо если это условно коррупционная структура, что Найем также имеет отношение к этой коррупции.

По данным Временной следственной комиссии ВР по незаконному пересечению границы, Львовская область является лидером среди регионов по количеству выданных разрешений на выезды. Однако процент "невозвратов" здесь далеко не самый высокий. Если среди выехавших через львовский "Путь" не вернулись вовремя 8%, то среди тех, кому выдавала разрешения Тернопольская ОВА, таких 21% (каждый пятый!), Волынская — 18%, Харьковская — 24% (каждый четвертый !), Полтавская –19%. Больше разрешений на выезд выдавало Мининфраструктуры, и его процент невозвратов — вдвое выше, чем на Львовщине — 18%. Однако претензий к Мустафе Найему, который отвечал в этот период за внесение в Путь, не было. Более того, его назначили главой Госагентства по восстановлению и развитию (новое название для зашкваренного "Укравтодора").

Делается ли это намеренно или неосознанно — сказать трудно. Однако обвинения против Львовской ОВА с упреками Шевчука и умолчание провалов со "Путем" в МИУ очень четко накладываются на конфликт адвоката с братом Найема — Маси Найемом. Конфликт двух мужчин, как утверждает Шевчук, тянется еще со времен работы Шевчука с правоохранительными органами, занимавшимися борьбой с незаконным оборотом наркотиков, в то время как Найем представлял интересы ночных заведений, где, как подозревали правоохранители, такое обращение наркотиков происходило. Адвокаты регулярно "обменивались любезностями" в соцсетях, в результате чего Найем пожаловался на Шевчука за "оскорбления в соцсетях" в Этический совет Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (назвал Наема "молодой афганский не очень успешный укрыватель наркотрафика") и действие свидетельства (проблема лишь в том, что его действие на полгода раньше приостановил сам Шевчук, ушедший в ряды ВСУ). Также Найем, по словам Шевчука, якобы даже приходил в офис адвоката с призывами его сжечь.

Произошло это накануне собеседований на должность кандидатов в члены Высшего совета правосудия, куда Шевчук подавал свою кандидатуру, а Маси Найем поддерживал Александра Мельникова (адвокат отца ЛНР Александра Ефремова, человек заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова). На конкурс в результате не пустили ни Шевчука, ни Мельникова, а жалобу за публичные мат в свой адрес против Найема теперь уже подал Шевчук. В отличие от предыдущего случая жалоба осталась без рассмотрения. Короче говоря, как можно понять, ссоры "монтекки и капулетти" еще очень далеко до завершения.

Параллельно неугомонный Шевчук стал досаждать еще одному городскому голове — Виталию Кличко. Здесь интересно отметить, что ранее адвокат был советником мэра Киева и даже возглавлял одну из районных организаций политической партии УДАР. Однако потом они, вероятно, рассорились, и Шевчук начал публичную кампанию против незаконной передачи под застройку части парка "Наталка" в Оболонском районе столицы. Передачу земли предпринимателю Игорю Тинному за смешные 22 тыс. грн. в год, по словам активистов, лоббировал лично Кличко. Следовательно, Шевчук сопровождает жалобу общественных организаций по этому поводу в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Новости о проблемах с системой "Путь" распространялись в сети на следующий день под вечер и именно с акцентом на возможной причастности Шевчука как "сомнительного адвоката Кивы". Так что можно говорить об определенном информационном "подогреве" темы. Стоит ли за этим команда Виталия Кличко – неизвестно. Впрочем, очевидно, что ему, а также Садовому такие новости очень на руку.

Такие хитросплетения интересов очень часто остаются без внимания широкой общественности. И на волне патриотизма или положительного отношения к когорте "активистов", "реформаторов" или "волонтеров" общественное мнение склонно однозначно становиться на сторону одних и клеймить других. Однако следует помнить, что таким безальтернативным увлечением часто пользуются циничные и прагматические политики и бизнес, решающие руками СМИ и активистов-антикоррупционеров свои собственные корыстные задачи.



