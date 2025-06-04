"Инвестор" Дмитрий Добкин: что известно о крупных инвестициях экс-нардепа

Экс-регионал Дмитрий Добкин начал PR-кампанию по улучшению своей репутации. Особенно это актуально на фоне слухов и вероятном рейдерстве "Владимир-Волынской птицефабрики" и организации торговли с так называемой "ЛНР". Одним из основных аргументов в подтверждение своей патриотичности приводит факт инвестирования в украинскую экономику и называет цифру в 60 млн евро. Портал "Комментарии" попытался выяснить, действительно ли могли иметь место такие инвестиции.

Дмитрий Добкин. Фото из открытых источников

Дмитрий Добкин рассказал о своем выборе после начала полномасштабной русско-украинской войны.

"Я для себя решил, кто я. После 24 февраля я остался в Украине. Не было мнений уезжать. Здесь живет моя семья, работают мои люди, и я несу за них ответственность. Мой бизнес – украинский, мои налоги – здесь. Я инвестировал более 60 млн евро в украинскую экономику и с начала войны уплатил около 1 млрд грн налогов. Это мой выбор”, – заявил Добкин-младший.

Инвестиции, указанные бывшим нардепом, сначала выглядят убедительно, однако потом он сам путается, что дает повод сомневаться в правдивости его слов.

"Мы готовимся к открытию нового завода на Волыни – инвестировали более 60 млн евро. Это 30 тысяч квадратов, современные очистные сооружения. Около 500 рабочих мест при работе в одну смену", – рассказывает о проекте Дмитрий Добкин.

Две тождественные цифры – это разные инвестиции, или одна и та же. Конечно 120 млн евро инвестиций в крупные проекты — это то, что необходимо Украине. Однако даже сумма в 60 млн евро вызывает вопрос – а были ли у Добкина такие средства, и не скрывает ли он состояние? Свет, по крайней мере, на официальные доходы могут пролить декларации.

Во-первых, в последней декларации за 2020 год экс-нардеп, несмотря на то, что упоминал об элитных домах и наручных часах, не указал, что располагает 60, а тем более 120 "свободными" миллионами евро.

СМИ отмечали, что на момент приобретения части акций "Владимир-Волынской птицефабрики" в 2017 году, их стоимость составляла 5,2 млн, однако не евро, а гривен. За год работы он заработал 184 203 грн. А вместе с наследством от отца и кредитом "ПриватБанка" его доход составлял 997 209 грн. Общий доход семьи нардепа, указанный в декларации, составил 1070357 грн.

В конце 2022 года Добкин рассказывал о работе птицефабрики во время войны, но об инвестициях не упоминал. Напротив, рассказывал о сокращении производства. Правда, такую ситуацию можно объяснить объективными причинами – полномасштабное вторжение, мобилизация работников, блокирование портов, блэкауты, сокращение спроса.

О сокращении производства и экспорта Добкин рассказывал и в 2024 году. Тогда бывший народный депутат рассказывал о ситуации с инвестициями в Украине, однако опять же – ни слова о своем немалом вкладе.

"Украина для иностранных инвесторов, откровенно говоря, всегда была "смелом вызовом". Однако, несмотря на многолетние проблемы и высокие риски безопасности, нашему государству есть что предложить прагматичным западным инвесторам. Реальным мотивом того, чтобы иностранный инвестор заинтересовался вкладывать средства, является только прибыль. Также интересен ряд направлений на отечественном рынке из-за низкой конкуренции… Считаю, что сейчас европейские инвесторы присматриваются к нашей стране. А последние новости свидетельствуют, что уже есть первопроходцы, которые смогут на практике продемонстрировать, будет ли выгодно развивать бизнес в Украине”, – рассказал Добкин.

Конечно, инвестиции в воюющую страну слишком рискованны для иностранного бизнеса. Даже украинцы не всегда решаются, понимая реалии. Однако вклад 60 или 120 млн евро Добкина выглядит еще более призрачным, ведь никакого упоминания об этом он не сделал. Хотя анализируя привлекательность Украины для инвестиций было бы уместно рассказать о своих проектах.

По данным СМИ, инвестиции в модернизацию птицефабрики все же поступали. Так, в 2017 году частный инвестиционный фонд Safedam приобрел более 20% акций одного из крупнейших производителей курятины в Украине – "Владимир-Волынской птицефабрики". Появление инвестора ускорило реализацию инвестиционного плана предприятия по модернизации производства, бюджет которого составил более 25 млн евро.

В 2019 году птицефабрика инвестировала 38 млн евро в строительство нового цеха по переработке курицы. А в 2020 году было заявлено об инвестиционном проекте по расширению мощностей производства общей суммой почти 1,5 миллиарда гривен (по тогдашнему курсу – 44 млн евро).

Итак, до полномасштабной войны инвестиции даже превышали те 60 млн евро, о которых говорил Дмитрий Добкин. И налоги уплачивались в значимом объеме. В частности, только за 9 месяцев 2024 Владимир-Волынская птицефабрика оплатила 229 млн грн в бюджеты всех уровней. Однако это было до вероятного рейдерского захвата предприятия. Потом предприятие объявило о своем банкротстве.

Будут ли дальше инвестиции и в каком объеме – вопрос скорее риторический. А вот интересно о вероятном рейдерстве птицефабрики.

Как сообщают СМИ, начиная с 8 октября 2024 года военные в социальных сетях возмущались ситуацией вокруг Луцкой аграрной компании и "Владимир-Волынской птицефабрики". По их мнению, предприятие рейдерским способом захватил бывший член Партии регионов харьковский политик Михаил Добкин вместе с братом. Некоторые военные "забрасывают" Михаилу Добкину поставки курятины в так называемую "ЛНР", которую он, вероятно, совершал вместе с братом. А за полученные деньги, как допустили военные, имел возможность проводить избирательную кампанию.

Так что из указанной ситуации следует, что заявленные масштабные инвестиции более призрачны, чем реальные. Иначе об этом факте из биографии Добкина стало бы известно широкой публике не только с его слов. А вот слухи о вероятном рейдерстве могут оказаться совсем не слухами. И тогда пострадает не только репутация Добкина, но и Украина в вопросе инвестиционной привлекательности.