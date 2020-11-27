Дерибан оборонного комплекса страны по-украински - лица “свинарчуков” меняются, а схемы остаются

На днях всемирно известный КрАЗ объявлен банкротом. Представители ГП "Антонов" подозревают руководство Укроборонпрома в умышленном уничтожении отечественного самолетостроения. А созданная в Харькове одна из лучших бронемашин в мире "Дозор-Б" может так и остаться безызвестной и ненужной даже украинской армии.

бронемашина Дозор-Б

В августе 2020-го года новоназначенный министр стратегической промышленности Олег Уруский приехал на Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ), где пообещал тотальную смену руководства “Укроборонпрома” и госзаказы на “Дозор-Б”.

















“Дозор” напоролся на “засаду”

Разработанный на ХКБМ украинский колесный полноприводный бронетранспортер “Дозор-Б” впервые представили на выставке вооружений в Киеве в 2007-м году. Если бы разработка получила развитие, то Украине не пришлось бы закупать американские “Хамви” для войны на Донбассе. Завод полностью мог закрыть потребности украинской армии, а его мощностей хватило бы и для производства бронемашин на экспорт. Министр промышленной политики Украины Дмитрий Колесников уже в 2010-м году обсуждал с министром обороны Бразилии создание украино-бразильского предприятия по производству бронемашин “Дозор-Б”.













Но, потом проект попал в поле зрения “свинарчуков” и госкомпания “Укринмаш” продала, принадлежавший ХКБМ комплект “Конструкторской и эксплуатационной документации для изготовления и эксплуатации двухосного бронетранспортера” польской компании “MISTAsp. z.o.o.” из города Сталева Воля, которая до этого момента выпускала грейдеры и другую гражданскую технику.

По неподтвержденной информации, стоимость передачи уникальной конструкторской разработки могла составлять чуть более 200 тысяч долларов. Директор по маркетингу ХКБМ Владимир Малахов сказал тогда: “Образец и документация переданы. Наши специалисты также консультировали иностранных коллег по вопросам производства на мощностях в Польше”.

Собранный на “Киевском бронетанковом заводе”, опытный образец польская компания перекрасила и представила его как свой на выставке вооружений MSPO-2013 в Польше под названием “Oncilla” (Онцилла). Но, основная идея производства Дозора-Б в Польше свелась к дерибану оборонного бюджета через продажу уже польских бронемашин украинскому Министерству обороны.









Польский бизнес на вооружении "по-одесски"

Вице-президентом польской компании “MISTA”, купившей украинскую бронемашину, оказался некто АлексейГузев. Сервис Youcontrol говорит, что Гузев Алексей Николаевич ранее имел отношение к ряду одесских компаний, входящих в группу экс-депутата одесского областного совета Игоря Учителя и его бизнес-партнера Михаила Партикевича.

Вместе с гражданином Франции турецкого происхождения Алихани Хамедом они контролируют одесский “МТБ Банк” и кипрскую оффшорную компанию Lacenaire Limited, которая владеет компанией “MISTA” и документацией на “Дозор-Б”. Юридическую деятельность оффшорной компании обслуживает адвокат группы Игоря Учителя и коллега Алексея Гузева — Артем Сидельников.

Простому бизнес-плану “купи-продай” одесских дельцов помешала российская агрессия, которая вынудила использовать любые украинские разработки. Поэтому, когда на Донбассе разгорелись бои, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, который лично оценивал оборонные возможности, похвалил “Дозор-Б” за дешевизну и дал указания наладить производство за несколько месяцев.

Сборку машин было решено проводить на ГП “Львовский бронетанковый завод” (ЛБТЗ), а комплектующие должны были предоставить подконтрольные “Укроборонпрому” предприятия, в том числе, “Бородянский машиностроительный завод” (ООО “Борэкс-БМЗ”). Министр обороны Степан Полторак обещал госзаказы и, казалось, первые десять машин уже должны были поступить в войска.









Однако, в сентябре 2014-го года возникли проблемы с бюджетным финансированием. Руководство “Борэкса” и “ЛБТЗ” находили возможности наладить производство, даже учитывая сопротивление заинтересованных в срыве производства третьих лиц.

“Дозор” раздора

Чтобы парализовать производство “Дозоров” был уволен директор “ЛБТЗ” Александр Остапец. Затем, в 2016-м году в Интернете появилась информация о том, что “Дозор-Б” не готов к поставкам в войска. А блоггеры, которых условно можно отнести к орбите влияния депутата БПП Игоря Кононенко, заявляли о том, что бронемашины были произведены из некачественной брони, которая, к тому же, еще и закупалась из России. В результате, поставки “Дозоров” в украинскую армию были сорваны и отложены на неопределенный срок.

При этом чиновникам навязывалась мысль о бесперспективности производства бронемашин в Украине и крайней необходимости его переноса в Польшу. При этом Гендиректор “МТБ Банка” Юрий Кралов лично организовывал встречи между представителями польской “MISTA” и производителем комплектующих “Борэкс-БМЗ”, чтобы доказать неэффективность и затратность проекта, ибо все комплектующие для польской “Oncilla” планировалось также закупать в европейских странах, а не в Украине.

В ответ на это “Борэкс-БМЗ” — пытался сохранить остатки своих производственных мощностей и персонала, создавая новые разработки. Так, руководство предложило услуги в производстве комплектующих для гранатомета “РПГ-7М”, сборку которого осуществлял, имевший все лицензии, ОАО “Завод “МАЯК” под контролем ГП “Укроборонпром”. Но как и в случае с “Дозором”, третьи лица использовали уже опробованную схему вывода отечественного производства за рубеж. В данном случае в Турцию, где работает один из соучредителей “МТБ Банка” Алихани Хамед. Одновременно с этим был осуществлен рейдерский захват компании “Борэкс”, а ее технологическую базу и производственные мощности растащили на металлолом. По данному факту были возбуждены уголовные дела, но по состоянию на ноябрь 2020 года решения так и не принято.





“Онцилла” победила “Дозор”

Когда “Укроборонпром” возглавил ставленник Олега Гладковского — Павел Букин, проект украинской бронемашины был закрыт.



По информации издания “Радио Свобода”, после того как Букин возглавил госкомпанию, Министерство обороны Украины закупило польские бронемашины в количестве 24-х штук. Как, впоследствии, оказалось бронемашины “Oncilla” даже не прошли ни баллистических испытаний, ни испытаний на подрыв. Это означает, что никто не знает, как машина поведет себя в реальном бою.

Сумма сделки, естественно, не раскрывается, но, очевидно, что часть этих денег предназначается для бенефициаров “МТБ Банка”. По официальному заявлению НБУ, назначение Павла Букина гендиректором “Укроборонпрома” и принятие решения о сворачивании производства украинских “Дозоров” чудесным образом совпало по времени с осуществлением “МТБ Банком” рисковых финансовых операций, возможно связанных с легализацией криминальных доходов и конвертацией безналичных денег в наличные.

P.S. В октябре 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупок бронемашин “Oncilla” по завышенным ценам.

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