Дерибан оборонного комплекса страны по-украински - лица “свинарчуков” меняются, а схемы остаются

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Станислав Молчанов
На днях всемирно известный КрАЗ объявлен банкротом. Представители ГП "Антонов" подозревают руководство Укроборонпрома в умышленном уничтожении отечественного самолетостроения. А созданная в Харькове одна из лучших бронемашин в мире "Дозор-Б" может так и остаться безызвестной и ненужной даже украинской армии.
бронемашина Дозор-Б
В августе 2020-го года новоназначенный министр стратегической промышленности Олег Уруский приехал на Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ), где пообещал тотальную смену руководства “Укроборонпрома” и госзаказы на “Дозор-Б”.
Разработанный на ХКБМ украинский колесный полноприводный бронетранспортер “Дозор-Б” впервые представили на выставке вооружений в Киеве в 2007-м году. Если бы разработка получила развитие, то Украине не пришлось бы закупать американские “Хамви” для войны на Донбассе. Завод полностью мог закрыть потребности украинской армии, а его мощностей хватило бы и для производства бронемашин на экспорт. Министр промышленной политики Украины Дмитрий Колесников уже в 2010-м году обсуждал с министром обороны Бразилии создание украино-бразильского предприятия по производству бронемашин “Дозор-Б”.
Но, потом проект попал в поле зрения “свинарчуков” и госкомпания “Укринмаш”
продала, принадлежавший ХКБМ комплект
“Конструкторской и эксплуатационной документации для изготовления и
эксплуатации двухосного бронетранспортера” польской компании “MISTAsp. z.o.o.” из города Сталева Воля, которая до этого момента выпускала грейдеры и
другую гражданскую технику.
По неподтвержденной информации, стоимость передачи уникальной
конструкторской разработки могла составлять чуть более 200 тысяч долларов.
Директор по маркетингу ХКБМ Владимир Малахов сказал тогда: “Образец и
документация переданы. Наши специалисты также консультировали иностранных
коллег по вопросам производства на мощностях в Польше”.
Собранный на “Киевском бронетанковом заводе”, опытный образец польская компания перекрасила и представила его как свой на выставке вооружений MSPO-2013 в Польше под названием “Oncilla” (Онцилла). Но, основная идея производства Дозора-Б в Польше свелась к дерибану оборонного бюджета через продажу уже польских бронемашин украинскому Министерству обороны.
Вице-президентом польской компании “MISTA”, купившей
украинскую бронемашину, оказался некто АлексейГузев. Сервис Youcontrol говорит, что Гузев Алексей Николаевич ранее имел
отношение к ряду одесских компаний, входящих в группу экс-депутата одесского
областного совета Игоря Учителя и его бизнес-партнера Михаила
Партикевича.
Вместе с гражданином Франции турецкого происхождения Алихани Хамедом они
контролируют одесский “МТБ Банк” и кипрскую оффшорную компанию Lacenaire
Limited, которая владеет компанией “MISTA” и документацией на “Дозор-Б”.
Юридическую деятельность оффшорной компании обслуживает адвокат группы Игоря
Учителя и коллега Алексея Гузева — Артем Сидельников.
Простому бизнес-плану “купи-продай” одесских дельцов помешала российская
агрессия, которая вынудила использовать любые украинские разработки. Поэтому,
когда на Донбассе разгорелись бои, исполняющий обязанности президента Александр
Турчинов, который лично оценивал оборонные возможности, похвалил “Дозор-Б”
за дешевизну и дал указания наладить производство за несколько месяцев.
Сборку машин было решено проводить на ГП “Львовский бронетанковый завод” (ЛБТЗ), а комплектующие должны были предоставить подконтрольные “Укроборонпрому” предприятия, в том числе, “Бородянский машиностроительный завод” (ООО “Борэкс-БМЗ”). Министр обороны Степан Полторак обещал госзаказы и, казалось, первые десять машин уже должны были поступить в войска.
Однако, в сентябре 2014-го года возникли проблемы с бюджетным
финансированием. Руководство
“Борэкса” и “ЛБТЗ” находили возможности наладить производство, даже учитывая
сопротивление заинтересованных в срыве производства третьих лиц.
Чтобы парализовать производство “Дозоров” был уволен директор “ЛБТЗ” Александр Остапец. Затем,
в 2016-м году в Интернете появилась информация о том, что “Дозор-Б” не готов к
поставкам в войска. А блоггеры, которых условно можно отнести к орбите влияния депутата
БПП Игоря Кононенко, заявляли о том, что бронемашины были произведены из
некачественной брони, которая, к тому же, еще и закупалась из России. В
результате, поставки “Дозоров” в украинскую армию были сорваны и отложены на неопределенный срок.
При этом чиновникам навязывалась мысль о бесперспективности производства
бронемашин в Украине и крайней необходимости его переноса в Польшу. При этом Гендиректор
“МТБ Банка” Юрий Кралов лично организовывал встречи между представителями
польской “MISTA” и производителем комплектующих “Борэкс-БМЗ”, чтобы доказать неэффективность
и затратность проекта, ибо все комплектующие для польской “Oncilla”
планировалось также закупать в европейских странах, а не в Украине.
В ответ на это “Борэкс-БМЗ” — пытался сохранить остатки своих
производственных мощностей и персонала, создавая новые разработки. Так,
руководство предложило услуги в производстве комплектующих для гранатомета
“РПГ-7М”, сборку которого осуществлял, имевший все лицензии, ОАО “Завод “МАЯК”
под контролем ГП “Укроборонпром”. Но как и в случае с “Дозором”, третьи лица
использовали уже опробованную схему вывода отечественного производства за рубеж.
В данном случае в Турцию, где работает один из соучредителей “МТБ Банка”
Алихани Хамед. Одновременно с этим был осуществлен рейдерский захват компании “Борэкс”,
а ее технологическую базу и производственные мощности растащили на металлолом.
По данному факту были возбуждены уголовные дела, но по состоянию на ноябрь 2020
года решения так и не принято.
Когда “Укроборонпром” возглавил ставленник Олега Гладковского — Павел Букин,
проект украинской бронемашины был закрыт.
По информации издания “Радио Свобода”, после того как
Букин возглавил госкомпанию, Министерство обороны Украины закупило польские
бронемашины в количестве 24-х штук. Как, впоследствии, оказалось бронемашины
“Oncilla” даже не прошли ни баллистических испытаний, ни испытаний
на подрыв. Это означает, что никто не знает, как машина поведет себя в реальном
бою.
Сумма сделки, естественно, не раскрывается, но, очевидно, что часть этих
денег предназначается для бенефициаров “МТБ Банка”. По официальному заявлению
НБУ, назначение Павла Букина гендиректором
“Укроборонпрома” и принятие решения о сворачивании производства украинских
“Дозоров” чудесным образом совпало по времени с осуществлением “МТБ Банком” рисковых
финансовых операций, возможно связанных с легализацией криминальных доходов и конвертацией
безналичных денег в наличные.
P.S. В октябре 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупок
бронемашин “Oncilla” по завышенным ценам.
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