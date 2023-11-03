"Жена" нардепа Дубинского любит апартаменты

На днях СМИ сообщили, что скандальный нардеп Александр Дубинский "скрывает" гражданскую жену Елену Деккерт. И дело не в том, что счастье любит тишину. Прежде всего тишину любят деньги.



Александр Дубинский и его гражданская жена

1 ноября ДБР и СБУ провели вторую волну обысков у скандального народного депутата Александра Дубинского. Правоохранители опубликовали аудиозапись, на которой депутат проводит инструктаж для брата своей гражданской жены, по оформлению выезда за границу через подконтрольное ему учреждение. Следственные действия сам Дубинский, конечно, назвал "политическим преследованием " .



Летом 2023 года Дубинский и сам уезжал за пределы Украины в отпуск во время военного положения. О его выезде за границу ходатайствовало Министерство здравоохранения. Нардеп утверждал, что сопровождал отца на лечение. Легенду Дубинского разрушила его гражданская жена Елена Деккерт, опубликовав фото по отдыху пары в Барселоне. Теперь выяснилось, что фотографии пара сделала не в гостинице, а в собственных апартаментах, существование которых тщательно скрывает. В том числе и в декларациях нардепа. Так что существование гражданской жены Дубинский отрицает.

В 2019 году, через несколько месяцев после прихода в Верховную Раду, Дубинский утверждал, что купил много имущества до начала работы журналистом. Тогда расследователи проекта Bihus.Info указывали, что депутат и его семья имеют более 24 квартир и 17 авто.



"Я купил многое еще до журналистики, до того, как я вообще пошел на телевидение работать. Когда я стал депутатом, ни одно имущественное право ни на меня, ни на мою семью оформлено не было. И ни одно имущество, о котором вы говорите в этом псевдорасследовании, не было получено мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои доходы, ни возможность покупать какое-либо имущество", – заявлял Дубинский "Радио Свобода".

В ответ на вопрос о происхождении состояния депутат сказал: "Это наш семейный вопрос. Мы эти ресурсы зарабатывали до прихода в политику. Все деньги в экономике Украины, налоги уплачены, все наслаждаются жизнью и счастливы. Кто работал – тот ест".

Примечательно, что Дубинский в своих заявлениях ясно указывает, что ни одно имущественное право ни на него, ни на его семью оформлено не было. Здесь ему, очевидно, и понадобилась Елена Деккерт. Официально Дубинский и Деккерт отношения не регистрировали, однако это не мешает им в течение многих лет жить в гражданском браке и преумножать состояние.

Примечательно, что с 1998 по 2023 год Деккерт заработала 3,9 млн грн, из которых 2,01 млн грн без указания источника происхождения средств.

До работы в парламенте Деккерт вместе с Дубинским работала на 1+1. Но вряд ли за видеомонтаж телеканал олигарха Коломойского был готов платить ей столько, сколько хватило бы на недвижимость за границей. Рассчитывать на родителей-пенсионеров Деккерт явно тоже не могла.

Впрочем, судя по испанским реестрам, она имеет открытые банковские счета в испанском банке Ing Bank NV Sucursal En Espan и владеет резиденцией в центре Барселоны. Право собственности на элитную недвижимость Деккерт получила в 2021 году.

Учитывая достаточно скромное состояние Елены, вероятно, большинство имущества, зарегистрированного на Деккерт, принадлежит самому Дубинскому.

Вероятно, отсюда и объяснение, почему он не афиширует их отношения и не заключает брака, ведь в таком случае доходы придется обнародовать.







