«Слуга в белом». Что известно о депутате Копанчук, попавшей в скандал возле Рады

26,5 га земли, 5 квартир и садовый домик в Севастополе, новый "Мерседес" и доли в десятке энергетических и горнодобывающих компаний. Это неполный перечень активов народного депутата от "Слуг народа" Елены Копанчук, которая накануне попала в объективы фотокамер возле здания Верховной рады. Обычная адвокат из Хмельницкого после избрания в парламент уже не раз становилась объектом осуждения со стороны коллег и прессы.

Е. Копанчук. Фото из открытых источников

Снимки, которые перед началом заседания Верховной рады во вторник сделал парламентский фотограф Ян Доброносов, к вечеру стали вирусными. История под заголовком "Слуга встретилась с народом" облетела СМИ. На фотографиях Елена Копанчук, вся в белом костюме и с дорогой сумочкой, выходит из нового "Мерседеса", покупку которого за 2,4 млн грн едва успела задекларировать. Женщина подходит к ограждению вокруг здания Рады и общается с пожилой избирательницей. "Слуга народа" и просто народ" — подписали эту фотографию в издании "Буквы". "Сумочка дороже бабушкиной однушки", "Слуги на Мерсах, а господа-народ за забором с протянутой рукой. Кому служите?", "у вас нєт хлєба? ну так кушайтє пірожниє!" — написали в комментариях пользователи соцсетей.

Доходы семьи Елены Копанчук

Елена Копанчук — один из десятков депутатов-мажоритарщиков, которые до прихода к власти партии "Слуга народа" никогда не избирались в парламент. В Хмельницком, откуда депутат родом, она работала адвокатом в собственном адвокатском бюро, ездила на стареньком "Мерседесе" 2003 года и постепенно накапливала земельные участки и квартиры, как это делают многие предприниматели средней руки в регионах. В результате, к началу избирательной кампании у нее и мужа собралось 17 земельных участков площадью более 26,5 га, при этом два участка — на родственниках в Севастополе. Там же у семьи есть садовый домик. По законам оккупанта она продавать их пока не стала. Также экс-адвокат владеет двумя квартирами в Хмельницком и тремя во Львове. Доходы чете приносит с десяток небольших энергокомпаний, в том числе солнечных и гидроэлектростанций. При этом на руках у семейства в пересчете в твердую валюту — не больше 100 тыс. наличных долларов.

До парламента одна из компаний Копанчук, "Подільські кар’єри", попадала в коррупционный скандал с государственным "Сумыхимпромом": чиновников госпредприятия судили за переплату за сырье, и компания выступала одним из его поставщиков. Свой бизнес Копанчук переписала на мужа и сына Дмитрия, хотя, согласно антикоррупционному законодательству, народные депутаты должны передавать активы третьим лицам, извне декларации.

Несмотря на миллионные доходы, "слуга" Копанчук вошла в позорный перечень миллионеров, которые арендуют гостиницу возле Верховной рады за счет средств налогоплательщиков. А мужа депутата еще во время кандидатства Копанчук уличили в желании через суд повысить себе пенсию по инвалидности. Местные СМИ отмечают, что примерно в то же время, когда Копанчук судился за пенсию, он защищал в суде врача, который якобы может быть причастен к коррупции, а также ответственного за присвоение групп инвалидности. К слову, до выхода на пенсию муж Копанчук в течение 1999-2016 годов работал на различных должностях в органах прокуратуры Украины. Последнее место работы Владимира Копанчука в следственных органах — заместитель начальника следственного отдела Управления по вопросам представительства интересов граждан и государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины. А в Севастополе, как отмечалось выше, у семьи размещен садовый домик и пару участков.

Чем запомнилась Копанчук в Раде

Елена Копанчук уже не первый раз попадает в "фотоскандалы". Так в первый день работы Рады она отметилась тем, что слушала выступления коллег по парламенту босиком. Кроме того, Копанчук также стала одной из первых двух "кнопкодавов" от "Слуги народа" осенью 2019 года, когда в Раде вовсю бушевал "турборежим". Несмотря на предвыборные обещания, "слугу" не лишили депутатского мандата и Копанчук продолжает работать в парламенте, подавая регулярно запросы правительству и силовикам о жизни и проблемах Хмельницкой области.

Старший сын Елены Копанчук. 20-летний Дмитрий прошел в местный совет Рудковской ОТГ Самборского района на Львовщине. Он стал одним из самых молодых депутатов совета и в местных органах самоуправления в целом. Добавим, что Дмитрий стал "нулевым" депутатом (один из 64 по всей Украине). То есть за него не проголосовал ни один человек (даже он сам), однако при этом партия "Слуга народа", которая набрала проходное количество голосов, избрала его как кандидата, который должен заполучить депутатский мандат.

Почему свой новый "Мерседес", после выхода из которого ее запечатлела камера парламентского фотографа, Елена Копанчук приобрела именно работая в Верховной Раде? Можно предположить, что это способ продемонстрировать себе и окружающим, каким удачным был выбор политической партии для баллотирования по своему округу. А возможно — "заслуженный" результат тяжелого труда "слуги народа" на его — народа — благо в течение последних двух лет. Избирателю, впрочем, если ничего не изменится, ответить на этот вопрос дадут возможность не раньше, чем в 2024 году.

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