Лучших не нашли: топ-заквашенных депутатов, которые до сих пор руководят парламентскими комитетами



















Недавно журналисты Bihus.Info рассказали о нардепах-прогульщиках, которые не приходят на работу в Верховную Раду. Мы же расскажем о нескольких скандальных народных избранниках, которые, несмотря на токсическую репутацию, коррупционный бекграунд и откровенно пророссийские взгляды, до сих пор занимают руководящие должности в парламентских Комитетах, в том числе чувствительных с точки зрения нацбезопасности. Лишить народного депутата мандата не так уж просто. Но, чтобы отозвать его из комитета, достаточно желания руководства Верховной Рады и большинства депутатов.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Марьяна Безуглая

заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля

Марьяну Безуглую так и не отозвали с должности в Комитете нацбезопасности, хотя попытки и все основания для этого были – спикер парламента Руслан Стефанчук дважды отказывался ставить соответствующее постановление на голосование. Попытке отстранить ее от работы в Комитете предшествовало провокационное поведение нардепки и ее длительная дискредитация тогдашнего главка Валерия Залужного, которого Безуглая обвинила во всех провалах и "отсутствии плана замысла на 2024 год". Сейчас нардепка также атакует обновленное военное командование. До этого она жаловалась в СБУ на волонтеров, предлагала выключить из эфира едва ли не единственный независимый вещатель – Общественное. Депутатку обвиняли в содействии российским ИПСО и гибели защитников из-за того, что она вроде бы "подсветила" их позиции.

Помочь Безуглой стать народным избранником помог Андрей Холодов — "табачный король", владелец сети сигаретных киосков на остановках общественного транспорта. Именно он был одним из тех, кто отбирал кандидатов в депутаты для "Слуги народа". Представляя ее в штабе, Холодов, как бы назвал Безуглую "девочкой ресурсной". В Верховной Раде депутат запомнилась соавторством двух скандальных законопроектов, которые, к счастью, были отозваны. Один позволял командирам убивать подчиненных. Второй – привлекать к уголовной ответственности за "присвоение государственных функций".

Согласно декларациям, доходы депутата в 2023 году увеличились втрое – до 1,4 млн грн. Более половины суммы составляют компенсации из государственного бюджета, которые она получала за проезд по территории Украины, аренду жилья, возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. В декларации за 2022 год депутат отметила квартиру в Киеве площадью 75,1 кв. м всего за 164 тыс. грн.

Олег Семинский

заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

До избрания депутатом занимался бизнесом. Возглавлял газодобывающую компанию "Нефтегаздобыча", бенефициарным владельцем которой был ныне подозреваемый в государственной измене нардеп Нестор Шуфрич. С тех пор ДБР расследует в отношении Семинского два уголовных производства: ему инкриминируют незаконное присвоение прибыли и имущества. Работал помощником Шуфрича в трех созывах Верховной Рады. Также был помощником нардепа-социалиста Николая Рудьковского, который в свое время за государственные средства летал чартером с топ-моделью в Париж.

Впоследствии Семинский сам стал депутатом и избрал схожий образ жизни. После начала полномасштабного вторжения в Россию он приобрел квартиру в Австрии, где живет и учится его сын. Также задекларировал гидроцикл, квадроцикл, трицикл, автомобиль Toyota Camry, миллион евро в банке Лихтенштейна и 17 компаний, у которых конечный бенефициар. Некоторые компании при этом зарегистрированы на Кипре, Центральной Америке и на Британских Виргинских островах.

В 2021 году и Семинский, и Безугла голосовали за вывод из-под Prozorro тендеров на 40 млрд грн в год. В зале парламента запомнился тем, что во время заседаний рассматривал "Лексусы" и вел любовную переписку с любовницей.

Скандальный Николай Тищенко, о котором ниже, обвинял Семинского в том, что тот якобы владеет колл-центром, работающим в интересах России. Насколько серьезно относиться к этой информации, решать читателю.

Николай Тищенко

заместитель председателя Комитета транспорта и инфраструктуры

Одиозный нардеп, бывший шоумен занимает руководящий пост в важном парламентском комитете, несмотря на то, что не имеет никакого отношения ни к инфраструктуре, ни к транспорту. Разве что считать таким его родственника, засветившегося по уголовному делу из-за распыления 140 миллионов на строительстве печально известного метро на Виноградарь.

Перечислить в этом все скандалы, в которых за время работы в Верховной Раде фигурировал Тищенко, невозможно. Поэтому вспомним последние его "достижения". Тищенко называют "смотрящим" за Киевом от Офиса президента, который возглавляет его кум Андрей Ермак. К тому же в СМИ неоднократно появлялась информация, что родственники депутата процветают на тендерах, объявляемых столичными властями. Кроме вышеупомянутого родственника и метро на Виноградарь, его сестра Юлия Тищенко получала от киевских коммунальщиков подряд более 16 млн грн.

Сам нардеп тоже не живет в нищете. Журналисты установили значительное состояние его семьи и пользование дорогим имуществом, которое никак не объясняет его официальные доходы. Немалая часть записана на Сергея Вакальчука – бывшего руководителя ресторана Тищенко "Велюр". За один день посреди войны он стал владельцем нескольких объектов недвижимости стоимостью более миллиона долларов. Среди имущества также есть микроавтобус, которым Тищенко и его жена регулярно пользуются.

Григорий Мамка

заместитель председателя Комитета правоохранительной деятельности

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ, заслуженный юрист Украины, фигурировавший в скандалах задолго до избрания нардепом. В 2012 году его связывали с рейдерским захватом в ЖК Коцюбинский на Киевщине. Мамка распустил возглавляемую им же рабочую группу от МВД, которая занималась делами Укрсоцбанка и мошенничество мо лигарха времен Януковича Сергея Курченко, прекратив все уголовные производства в отношении него. Помогал уладить дела уже бывшему президенту "Киевгорстроя" Игорю Кушниру, купившему жене виллу во Франции и поднимающемуся на Эверест, имея "справку об инвалидности".

В 2015 году был уволен из Нацполиции, провалив аттестацию. Тогдашний глава Одесского облсовета Михеил Саакашвили назвал Мамку "столпом коррупционной системы рэкета и вмешательства в бизнес в старой милиции".

Защищать олигархов и казнокрадов Мамка продолжил и в стенах Верховной Рады. Поправкой в закон пытался спасти сотни коррупционеров от наказания. В 2020 году стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. В результате КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование, а все дела по нему должны были закрыть. Депутат активно защищал своего партийного босса Виктора Медведчука от ареста, а в 2023 году внес законопроект, позволяющий еще одному представителю ОПЗЖ Юрию Бойко сохранить звание "Героя Украины". Голосовал против открытия деклараций депутатов и чиновников.

Василий Нимченко

первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики

Близкий соратник кума Путина Виктор Медведчук, поборник русского языка в стенах парламента. Был судьей Конституционного суда: дал разрешение Леониду Кучме баллотироваться на выборах президента в третий раз подряд.

В парламент избран от запрещенного пророссийского ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения России не торопился выходить из фракции, а свое отношение к действиям оккупантов не высказывал. Его помощник Александр Замирайло планировал стать российским гауляйтером Черкасской области, за что получил 5 лет лишения свободы.

Трудоустроил невестку Марину Нимченко своей помощницей. Был одним из депутатов, которые способствовали признанию антикоррупционного законодательства не отвечающим Конституции и не голосовали за открытие деклараций. В 2023 году задекларировал золотой слиток стоимостью 240 000 гривен и пенсию – 161 тыс. грн ежемесячно.

Евгений Брагар

заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова, председатель подкомитета по адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза, выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции

Брагар избрался в Раду, являясь 25-летним аспирантом КНУ, и ничем кроме скандалов в парламенте не отличился. Автор знаменитого предложения пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, активно боролся за украинский язык. Он публично заявлял, что не считает Россию врагом (а только Путина), призвал отказаться от государственного финансирования фильмов о войне и военных.

Защищал водителя автобуса Луцк – Киев, отказавший волонтерам Ярине Черногуз и Анастасии Конфедерат в просьбе выключить российский сериал во время поездки. Брагар тогда назвал волонтерок "девушками националистических взглядов", а потом еще и написал на одно из них заявление в полицию, требуя привлечь его к уголовной ответственности, за "дискриминацию по языковому признаку".

Он заявлял, что "резко негативно" относится к закону о функционировании украинского языка как государственного, вместе с другими пророссийскими депутатами предлагал отменить штрафы за отказ предоставлять услуги на украинском и кичился донатом в поддержку деятельности пророссийского блоггера Анатолия Шария, который сейчас подозревается в государственной измене и помогал ФСБ РФ делает постановочные видео по допросам украинских пленных.

В 2021 году управлял автомобилем Toyota Camry, вероятно, находясь в состоянии наркотического опьянения . В мае 2022 года пересел на более премиальный автомобиль – приобрел Lexus.



















