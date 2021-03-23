Рейтинги партий, которые публикуются в последнее время в Украине, вызывают всё больше недоверия в обществе. "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, существует ли в принципе честный рейтинг партий и что его определяет.

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Рейтинг политических партий Украины на сегодняшний день

Данные социологической группы "Рейтинг", собранные в начале этого месяца и опубликованные на их официальном сайте, свидетельствуют, что среди политсил топ списка занимает сейчас партия "Слуга народа", ее результат — 19,5%. У партии "Европейская солидарность" — 14,7%, партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 14,3%, партии "Батькивщина" — 12,3%. Значительно ниже показатели партии "Сила и честь" и "Украинская стратегия Гройсмана" — у них по 5,3%, у Радикальной партии — 5%, партии Евгения Мураева "Наши" — 4%, партий "Голос" и партии Шария — по 3,1% Далее следуют такие политсилы: "За майбутне", у которой 3% голосов, партия "Свобода" — 2,8%, партия "УДАР" — 2,7% и "Народный фронт" с итогом 1,9%.

Тогда как соцопрос населения, проведенный Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова 16 марта 2021 года, показал несколько иную картину. Так, если бы в настоящий момент состоялись выборы в Верховную Раду Украины, то лидером симпатий избирателей стала бы политсила "Слуга народа". За нее дали 18% голосов все участники опроса, или 26,5% из тех респондентов, что уже обозначили свой выбор и имеют намерения принять участие в голосовании. В то время партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила, по данным социологов, 13% и 20% опрошенных соответственно. Приблизительно столько же у партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ее лидеры — Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Юрий Бойко) — 13 и 18 процентов. Затем следует политсила Юлии Тимошенко "Батькивщина", которая получает 7% и 9%. У партии Игоря Смешко "Сила и честь" поддержка 4% и 5%, "Голоса" — по 3%. Тогда как ВО "Свобода" занимает позицию с итогом в 2,5% и 3%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" — 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — по 2%, "Партию Шария" — 1% и 2%. По одному проценту у партий "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко".

Честный рейтинг партий на основе корпорации Google

Если проанализировать популярность политический партий за последний год в Интернете исходя из данных приложения Google Trends, то среди парламентских партий наибольшую динамику популярности показывает партия "Слуга народа". Вторая позиция у "Европейской солидарности", третья – "Оппозиционной платформы – За життя", четвертая – "Батькивщина", пятая – "Голос". Данные динамики популярности за последнюю неделю свидетельствуют, что рейтинг партий формируется в следующем порядке: "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За життя", "Голос".

Честный рейтинг партий Украины: можно ли доверять соцопросам

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает: "Чему и кому доверять должна была бы решать репутация. К сожалению, в нашем обществе она мало что значит. У нас в Верховной Раде — то насильники, то профессиональные лгуны, но их же выбрали. Что уж говорить об остальных".

Примером однозначно хорошей репутации среди социологов эксперт называет специалиста в области политической и электоральной социологии, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирину Бекешкину, которой не стало в марте прошлого года. По словам Татьяны Луповой, даже конкуренты признавали честность и профессионализм в работе Ирины Бекешкиной.

"Честный рейтинг партий точно есть у политтехнологов партий. Они регулярно проверяют, как реагирует электорат. К сожалению, часто партии меряются рейтингами, используя их как способ оболванивания электората, — отмечает Татьяна Лупова. — Где же интересующемуся человеку взять честный рейтинг партий? Как вариант — смотреть несколько последних результатов социсследований из разных лагерей. Их, как правило, публикуют один за одним на заказ политических проектов. И понимать, что правда — где-то посредине. Или ждать честных рейтингов от серьезных, крупных, сильных, честных социологических структур".

Честный рейтинг партий — это ситуативный рейтинг

По словам социолога Ирины Щиголь, честный рейтинг — это ситуативный рейтинг, имеющийся на момент заполнения (максимум — сдачи отчета заказчику).

"Ведь события меняются сейчас настолько быстро, что вчерашний высокий рейтинг может упасть до нуля и ниже сегодня или завтра. И наоборот. А обработка и анализ данных занимает не несколько часов, а, как минимум, пару дней (если это не минимальный набор вопросов с двумя альтернативами: "да" или "нет"). Поэтому, по моему мнению, честный рейтинг — это тот, который есть именно сейчас", — поясняет социолог.

Ирина Щиголь напоминает относительно недавние "разборы полетов" между Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Социологической группой "Рейтинг". Ими были получены различные рейтинги для ключевых партий в исследованиях, проведенных почти в одинаковые сроки.

"Компаниям даже пришлось давать пресс-конференции с разъяснениями разницы рейтингов. Для потребителей информации это прозвучало как "заказные рейтинги", "продажные компании" и т.д. Специалисты же обращали внимание на то, что были применены различные методики и методы исследований. Формулировки вопросов также имеет значение (мой любимый пример из сказки про Карлсона, что не на все вопросы можно ответить однозначно "да" или "нет": "Фрекен Бок, а вы прекратили пить коньяк по утрам?"). Именно потому, что социологи понимают разницу между вчерашним рейтингом, сегодняшним и завтрашним, они воспринимают одиночные (даже самые честные — с видео и аудиофиксацией опросов) рейтинги просто как констатацию факта. А вот что их больше интересует (как и соответствующих людей из партий), так это динамика рейтинга, мониторинг событий, которые повлияли именно на этот рейтинг. На этом, как правило, социологи ставят точку в исследовании (по крайней мере, публичной части). А вот парттехнологи пытаются использовать эти события, их влияние на рейтинг в пользу своей партии. Даже если сами события были со знаком минус", — резюмирует Ирина Щиголь.

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