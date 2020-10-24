Опрос для Зеленского: какие вопросы стоит задать президенту Украины

25 октября Украину ждут местные выборы и необычный аттракцион под условным названием "опрос от Зеленского". Практически все эксперты сходны во мнении, что это – политтехнология с целью привлечь избирателей на участки и оттенить неудобные для центральной власти темы (упадок экономики, провалы в борьбе с коронавирусом, падение доверия и т.д.). Тем интереснее поднять именно больные темы, вытаскивая власть имущих из теплой ванны. А потому издание "Комментарии" накануне "опроса от Зеленского" поразмышляло с экспертами над вопросами, которые стоит задать президенту.

Вопросы президенту Украины: внешняя политика

Интересно, что в опроснике от Зеленского отсутствуют внешнеполитические моменты. Разве что заброшена удочка о том, стоит ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом (БМ). Вопрос довольно издевательский, учитывая, что подавляющая часть избирателей в тонкостях БМ, мягко говоря, не разбирается. И в этом, пожалуй, весь "внешнеполитический курс" президента. Он, похоже, не понимает – кого и о чём следует спрашивать. Каких экспертов к решению каких проблем привлекать. Да и просто – куда идем?

Потому что "топить" за стратегическое сотрудничество с США вне НАТО с одновременным декларированием курса в Альянс – это немножко о разном. Равно как надеяться на мир – и искать его в глазах Путина.

"Активная внешняя политика Владимира Зеленского в последнее время базируется на сотрудничестве преимущественно с ЕС, США, Канадой и Великобританией, активизировались отношения с Турцией, – отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко. – Главной характеристикой внешнеполитических целей Украины этой осени стало углубление военного сотрудничества со странами Запада. Это и совместные с НАТО военные учения, включая полеты ядерных бомбардировщиков США над Украиной, и сотрудничество с Великобританией по созданию двух военно-морских баз в Черном и Азовском морях, а также кредит на строительство британских военных катеров, и налаживание военно-технологического сотрудничества с Турцией".

По мнению эксперта УИП, временами украинская дипломатия не отличается дипломатичностью: вместо балансировки с целью сохранения дружественных отношений со странами, с которыми нет смысла их ухудшать, Украина, к примеру, высказывается в поддержку Азербайджана, присоединяется к санкциям ЕС против Беларуси, никак не может решить языковой вопрос с Венгрией, крайне недипломатично ведет себя с хасидами и т.д.

"То есть, в настоящее время Украина делает упор на сотрудничество с мощными геополитическими лидерами в ущерб не столь регионально сильным странам, – говорит Ева Антоненко. – К примеру, поддержка Азербайджана была реверансом в сторону Турции, выступающей за территориальную целостность Украины. Такая внешняя политика сужает количество дружественных нам государств... С другой стороны, несмотря на возникшую напряженность между официальным Китаем и Украиной в вопросе покупки "Мотор Сичи", торговые отношения между странами продолжают углубляться – из-за китайского приоритета экономических интересов над политическими".

Учитывая вышесказанное, эксперт задала бы Зеленскому следующий вопрос касательно нашей внешней политики: "Господин президент, когда Вы вынесете на референдум (когда тот уже станет у нас возможным) тему геополитической ориентации страны, а также вопрос того, согласны ли украинцы на присутствие иностранных войск в Украине?".

Вопросы президенту Украины: внутренняя политика

С внутренней политикой у нас – не меньшие "траблы", чем с внешней. Если президент считает, что сокращение количества депутатов в Верховной Раде до 300 и легализация медицинского каннабиса – главное, что заботит украинцев, он точно не знает свой народ. Коммуналка, безработица, нестабильность, общее социально-экономическое неблагополучие – вот те "черви", что грызут 99% процентов украинцев. Ну, за исключением политиков, чиновников и олигархов, а также их спаек на разных уровнях власти.

И если деятельность Зеленского поддерживает и не поддерживает примерно 50 на 50 украинцев, то деятельность того же Кабмина не устраивает 59% украинцев (при одобрении в 17%), а деятельность Верховной Раде не одобряет и вовсе 73% опрошенных Социологической группой Рейтинг – при лишь 16% одобрения.

А что ВР, что Кабмин – подконтрольны партии власти – "Слуге Народа". И ассоциирующемуся с ней президенту. То есть, градус негатива к "новым лицам" и даже сменившим их не таким новым (но относящимся к условной Зе-команде, стоящей у штурвала страны) – начинает зашкаливать. А нам тут – о каннабисе… Чтобы умиралось не так болезненно?

Политолог Наталия Белоус предлагает президенту и его окружению ответить на 5 актуальных вопросов, правильные ответы на которые могли бы значительно улучшить жизнь в Украине:

1) Что будет делаться для улучшения демографии в стране, на сколько процентов возрастет рождаемость, сколько украинцев-эмигрантов вернется домой?

2) В случаи продления карантина, в связи с коронавирусом, на какую поддержку могут рассчитывать медики, учителя, пенсионеры, представителям малого бизнеса?

3) Как остановить рейдерство на украинских предприятиях?

4) Когда появится видения, что для улучшения вопросов ЖКХ в Киеве и других городах-миллионниках необходимо привлекать качественных архитекторов и урбанистов?

5) Когда журналисты, правозащитники, общественники смогут безопасно вести свою деятельность в Украине и не становится жертвами нападений и прочего насилия?

И, конечно, есть вопросы касательно ситуацией с распространением коронавируса и тем, как использовала власть "передышку" между первой и второй волнами.

"Вопрос, который, думаю, многие хотят задать президенту касательно медицинской сферы: почему деньги с ковид-фонда были направлены на ремонт дорог, а не на подготовку локаций для приема больных, повышение квалификации врачей, закупку аппаратов искусственного дыхания? Для всех очевидно, что быстрый ремонт дорог – это попытка догнать утраченные рейтинги и перед выборами заручиться симпатией избирателей. При этом были потеряны время и ресурсы на подготовку локаций для приема больных", – подчеркивает эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Вопросы президенту Украины: коррупция

И, конечно, тема коррупции. Куда ж без нее? Президент понимает актуальность. Потому первым из вопросов и анонсировал тот, который предлагает задуматься над необходимостью ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Как будто кто-то будет против! Нет, ну если бы у нас рубили за это руки или ставили к стенке – тогда бы и за такое проголосовали. А так "вышка" — это пожизненное. Да все будут аплодировать стоя! Вот только – это ли решение проблемы коррупции?

"Недавнее выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде, где он громко заявил народу Украины о нетерпимости и нулевую толерантность к коррупции, можно расценивать только как пиар и дешевый популизм, – уверен политолог Олег Гнатюк. – О какой нулевую толерантность к коррупции мы говорим, если коррупционеры на свободе? Какие существенные изменения мы наблюдаем в вопросе борьбы с коррупцией? Кто из топ-корупционеров сидит? Почему депутатов, которые потеряли неприкосновенность, оказывается, невозможно привлечь к ответственности? Почему Центрэнерго из прибыльной кампании превращается в убыточную, а на таможню возвращаются "схемщики" Януковича? И подобных вопросов у граждан возникает с каждым месяцем все больше".

Еще в июне Зеленский утвердил новый состав Национального совета по антикоррупционной политике, напоминает Олег Гнатюк. Из институции были выведены бывшие члены — Руслан Рябошапка, Максим Нефедов, Александр Данилюк, Сергея Верланов и другие. Эта организация призвана заниматься подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществлять анализ состояния противодействия коррупции, оценивать состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции. Но, несмотря на очередную "перезагрузку", мы так и не видим результаты работы Нацсовета.

"А это означает лишь то, что реальная политика борьбы с коррупцией не является приоритетом Владимира Зеленского и его Офиса, – констатирует политолог. – Вопросы, связанные с запуском работы Антикоррупционного суда, с восстановлением ответственности за незаконное обогащение, с перезапуском Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, с внесением изменений в УПК в части устранения ряда препятствий в быстром и эффективном расследовании коррупционных дел — остаются пока на уровне декларативных лозунгов".

Олег Гнатюк отмечает, что Зеленский впервые обновил Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики еще в июле 2019 года. Тогда он отметил, что этот орган "фактически не работал три года и сегодня происходит его перезагрузка". Прошло полтора года – и что? И то, что президенту и его Офису просто не хватает воли, чтобы довести до обещанной "посадки" хотя бы одно громкое дело коррупционера.

А опросы проводить, конечно, можно. Выбирая наказание хоть для мега-коррупционеров, хоть для микро… Вот только микроб этот так не победить. А собирались ли вы его вообще побеждать, пан президент? И если собирались – то как? И почему даже не попытались (судя по результатам)?

Как вам такие вопросы?

Вопросы президенту Украины: о Донбассе и не только

Два вопроса в опроснике президента имеют отношение к теме войны и мира. Это – об отношении граждан к созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе и о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом (тем самым, гаранты которого – США, Великобритания и РФ – обещали нам территориальную целостность, если мы добровольно лишимся ядерного вооружения). Вооружения мы лишились. Территориальной целостности – стараниями одного из "гарантов" при попустительстве других – тоже.

И что же? Мы серьезно будем пытаться с помощью опроса, не имеющего никакой юридической силы и нарушающего ряд законов Украины, заставить гарантов БМ восстановить нашу территориальную целостность?

Мы серьезно хотим устроить очередной раздел страны, предоставляя Донбассу преференции в виде СЭЗ – и подталкивая остальные регионы побузить, чтобы тоже получить такой "пряник"? Да и толком-то, что планируется за СЭЗ, никто объяснять, похоже, не хочет. Но вопрос есть. Равно как очередной водораздел в обществе по этому поводу.

У кризисного управляющего, эксперта по вопросам ОРДЛО Руслана Рыгованова есть 100 и 1 вопрос президенту Зеленскому по Донбассу. Все приводить мы не будем. Но вот лишь некоторые:

1. Мы воюем или сдаемся?

2. У Вас есть стратегия деокупации?

3. Куда деть 1,5 млн переселенцев?

4. Что делать с коллабрантами?

5. А вы вообще в курсе про экологическую катастрофу?

6. Если ни Вы, ни Ваше окружение не понимают, что происходит на Донбассе, если Вы не готовы принимать полноту ответственности за судьбы людей, если не можете определиться в какой Вы Украине хотите жить (самостоятельной, самодостаточной, суверенной — или быть "полем боя" и "коррупционной помойкой"), то зачем Ваше присутствие во власти?

7. Почему Вы назначаете несостоятельных непрофессиональных людей, причем не с Донбасса для решения проблем там?

8. Почему Вы игнорируете здравый смысл и продолжаете невнятную политику сдачи интересов Украины?

"Вопросов действительно, много. И на большинство из них есть решения. Более того, есть специалисты, которые в состоянии их решить. Но интересы окружения, где одни работают на северного соседа, другие на "западных партнеров", рвут Украину на части. Политика в отношении Донбасса? Да ее нет. Есть экономические интересы групп влияния, олигархов, иностранных государств. А политики Украины нет", – резюмирует Руслан Рыгованов.

И вот это вот самое отсутствие внятной политики практически по всем направлениям не заменить красивыми "видосами", яркими, но далекими от реальности, текстами, политтехнологическими опросами.

Потому что вся эта мишура спадет, а реальность – останется. И нам в этой реальности жить.

Быть или не быть процветающей Украине?

Сложный вопрос. Ответ на который мы должны дать и каждый сам себе, и все вместе – нашей стране.

Ранее "Комментарии" писали, как в Украине выбивают долги за самый дорогой в Европе свет.



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