Жирные коты, пьяные собаки и протесты трезвых людей

Отчеты крупных мировых банков (которых на финансовом сленге специалистов называют жирными котами) свидетельствуют о росте прибыли и увеличении нулей в премиальных цифрах для банковского персонала. В то время как валюта Венесуэлы увеличивается на 14 нулей по отношении к доллару. Это бешенная инфляция, и она уже не только в беднейших странах, а во всем мире достигает рекордов.

Представители организации "Налоговые агенты Робин Гуда" протестуют против повышенных бонусов топ-менеджеров банков. Фото из открытых источников

Причина, конечно, кроется в бесконечной работе печатных станков Америки и США ради поддержания экономики и покупательской способности граждан. И даже теперь, при росте цен на всё – банки и правительства поддерживают процентную банковскую ставку на нуле, помогая брать дешевые и даже беспроцентные кредиты. Это значит только одно – печатные станки ФРС и ЕБЦ работают в первую очередь не для граждан планеты, а для банков.

А что же граждане? Берут пока дают, создают альтернативный бизнес – вплоть до собачьего пива — и протестуют против вакцинной обязаловки ради сохранения работы.

Новые ниши в бизнесе и радикальность рабочих протестов – в деловых итогах недели.





Выходные 31 июля — 1 августа





Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.

Страны решили не дожидаться приема в ЕС и уже сейчас позаботиться о том, чтобы их граждане могли свободно перемещаться в пределах трех стран. Премьер-министр Албании Эди Рама, его северомакедонский коллега Зоран Заев и президент Сербии Александар Вучич договорились с 1 января 2023 года отменить взаимный пограничный контроль.

Такое решение лидеры балканских государств приняли по итогам встречи в рамках Экономического форума по региональному сотрудничеству в Скопье. Как пояснил Александар Вучич, границы между странами сохранятся, но "по пути из Белграда в Тирану и обратно больше не будет никаких остановок для контроля". "Это будет исторический момент", — заметил глава сербского государства.

Эди Рама, в свою очередь, заявил, что кооперация балканских стран должна способствовать их скорейшему вступлению в ЕС, которого добиваются все три государства. "У нас нет причин стоять друг к другу спиной в пределах наших границ, — отметил глава албанского правительства. — Сегодня мы начинаем то, что будем делать завтра в Евросоюзе".

В рамках инициативы "Открытые Балканы" — прежде проект назывался "Мини-Шенген" — политики также договорились упростить трехстороннюю торговлю, открыть свои рынки труда и сотрудничать в борьбе с природными катастрофами и в ликвидации их последствий. С этой целью они подписали соглашения о намерениях.

К инициативе планировалось привлечь также Боснию и Герцеговину, Черногорию и Косово. Однако до сих пор эти страны ее не поддержали. Премьер-министр Косово Альбин Курти в очередной раз подтвердил, что его страна не желает в этом участвовать. Он опасается, что сербское правительство намерено создать "четвертую Югославию".

Главы трех государств выразили разочарование тем обстоятельством, что Европейский Союз до сих пор не начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Причиной, по всей видимости, является вето со стороны Болгария, которая заблокировала заявку из Скопье из-за существующих между двумя странами разногласий, связанных с их историей и языком. Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года.





Во Франции состоялись демонстрации против обязательной вакцинации

Тысячи людей во Франции вышли на акции протеста. На улицах Парижа демонстрации уже переросли в драки с полицией. Силовики в ответ на нападения применили слезоточивый газ. Граждане Франции выступают против ужесточения ограничительных мер обязательной вакцинации, а также введения санитарных паспортов. Протестующие уверяют, что данные исследований сфальсифицированы. В прошлые выходные на протесты вышли более 160 тыс. человек.

В Париже в эти выходные в акциях протеста приняли участие 14 250 человек, отметили в министерстве. Таким образом, демонстрантов собралось больше, чем ожидали власти (около 150 тысяч) и больше, чем неделю назад: тогда в аналогичных акциях протеста, по информации МВД, участвовали 161 тысяча французов, 11 тысяч из них — в столице.

Помимо Парижа, демонстрации были организованы и в других крупных французских городах: Марселе, Лионе, Ницце, Монпелье.

Если ничего не изменится, то с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Эти меры ещё должен утвердить Конституционный совет страны.





В Берлине произошли столкновения ковид-диссидентов с полицией

Несмотря на запрет акции движения Querdenker, в Берлине собрались около 2 тысяч несогласных с мерами правительства, направленными против распространения коронавируса. Около 500 человек были задержаны.

После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker ("Мыслящие нестандартно"), в воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией.

По данным правоохранительных органов, ряд ковид-диссидентов пытался прорваться через полицейские ограждения. Несколько человек были задержаны. Как сообщает репортер dpa, во время задержаний применялся слезоточивый газ. После этого демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, при этом сотни человек находились на проезжей части, а полиция безуспешно пыталась пресечь проведение акции, сообщает телерадиокомпания RBB. Противники ограничительных мер в составе крупных групп, находившиеся в нескольких районах Берлина, игнорировали призывы полиции и заграждения. По информации полиции, были задержаны около 500 человек.





В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары

В Греции вспыхнули крупные пожары из-за рекордных температур. По прогнозам, столбик термометра может достигнуть в понедельник отметки в 45 градусов по Цельсию. Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.

Как отмечает пресса, ссылаясь на Афинскую национальную обсерваторию, пожар на Пелопоннесе в области Ахея, который вспыхнул в минувшую субботу, охватил уже более 3 тыс. гектаров территории сосновых лесов и оливковых рощ.





Пожары в Турции

В самый разгар туристического сезона многие популярные курорты Турции охвачены огнем и дымом. В стране бушуют лесные пожары. Пламя подступает вплотную к жилым кварталам и отелям. Проводится эвакуация туристов и местных жителей. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов





Понедельник 2 августа





В Польше подожгли прививочный пункт

В Польше в ночь на понедельник неизвестные подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в городе Замосць.

Ранее в городе Гродзиск-Мазовецкий противники вакцинации и ограничительных мер пытались прорваться в еще один прививочный пункт, куда их не пускала охрана. Были задержаны двое подозреваемых в нападении.

В городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки. Там произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.





Pfizer и Moderna повышают цены на вакцины против Covid-19, продаваемые в Европе

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против Covid-19 в рамках своих последних контрактов на поставку в Европейский Союз.

Новая цена выстрела Pfizer составила 19,50 евро против 15,5 евро ранее, сообщает газета со ссылкой на отдельные части увиденных контрактов.

Цена вакцины Moderna составляла 21,45 евро за дозу, как показывают контракты, по сравнению с примерно 19 евро в первой закупочной сделке, но ниже, чем ранее согласованные 24 евро, потому что заказ вырос, говорится в соответствующем отчете.

В Pfizer отказались комментировать контракт с Еврокомиссией, (ЕК) сославшись на конфиденциальность. "Помимо отредактированных контрактов, опубликованных ЕК, содержание остается конфиденциальным, поэтому мы не будем комментировать", — заявили в компании.

Moderna не была доступна для комментариев.





В Италии не смогли за сутки справиться с хакерской атакой против вакцинации

Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, пострадавшая от хакерской атаки, в понедельник все еще не работает.

При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.





Министерство юстиции США сообщает, что россияне взломали сайт федеральной прокуратуры

В департаменте заявили, что 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками четырех американских прокуроров в Нью-Йорке, были взломаны. В общей сложности, как сообщило министерство юстиции, в 27 офисах прокуратуры США по крайней мере одна учетная запись электронной почты сотрудника была взломана во время хакерской кампании.

Дженнифер Роджерс, преподаватель юридической школы Колумбийского университета, сказала, что служебные электронные письма часто содержали всевозможную конфиденциальную информацию, включая обсуждения стратегии дела и имена конфиденциальных информаторов, когда она работала федеральным прокурором в Нью-Йорке.





Общее сельское хозяйство Африки

Министры сельского хозяйства африканских стран встретились, чтобы обсудить общую позицию континента. Среди поднятых ими вопросов было использование сельского хозяйства для сокращения бедности, особенно среди женщин и молодежи.

Высокий рост сельскохозяйственного производства в странах Африки к югу от Сахары с 2000 года способствовал высокому общему экономическому росту и повышению благосостояния большинства людей в регионе. Но примерно 75% роста сельскохозяйственного производства в Африке произошло за счет расширения площадей и только 25% — за счет повышения урожайности. Это не является устойчивым в долгосрочной перспективе: 90% имеющихся пахотных земель Африки расположены в восьми странах. Многие из этих стран — хрупкие государства.

Лидеры государств договариваются решать эти проблемы совместно.





Apple заявляет, что нехватка чипов замедлит производство iPhone

Apple Inc заявила, что глобальная нехватка микросхем может вскоре повлиять на производство iPhone, что приведет к снижению роста доходов и снижению стоимости ее акций.

Apple ранее заявляла, что нехватка чипов может снизить продажи на 3-4 миллиарда долларов.

Кроме того, руководители Apple ожидают, что выручка в четвертом квартале будет двузначной, но ниже темпов роста в 36,4% в только что закончившемся третьем квартале. По их словам, рост бизнеса Apple в сфере услуг также замедлится.

Во время разговора с инвестором генеральный директор Тим Кук сказал, что чипы используются в вспомогательных частях, необходимых для производства iPhone компании.





Забастовки портовых рабочих в Аргентине

Рабочие порта Парана, а также водители грузовиков парализовали работу всех трех судоходных ворот в провинции Буэнос-Айрес, которые отправляли больше грузов, чем обычно.

Федерация портовых стивидоров Аргентины (FEPA) приняла решение о 48-часовом прекращении работы в пятницу, субботу и понедельник, заблокировав загрузку судов, а также на некоторых терминалах прием и разгрузку грузовиков.

Лидер FEPA Освальдо Осорес позже объявил, что профсоюз отменит эту меру после того, как министерство труда согласится провести переговоры в следующий вторник.

Тем не менее, порты по-прежнему не работают из-за блокады группы "Самозваных водителей грузовиков", что означает, что у них нет официального профсоюзного представительства и последующего руководства, с которым власти могли бы вести переговоры.

Кроме того, Единый союз аргентинских портов (SUPA) начал забастовку в Bahía Blanca.

Эти три морских порта направляли весь экспорт кукурузы, пшеницы и сои, обычно поставляемых через Росарио на побережье реки Парана. Другие аргентинские порты на атлантическом побережье не оборудованы для экспорта зерна.





Завершился первый сезон самого дорогого телешоу в истории

Съемки сериала Amazon Studios "Властелин колец", создание которого, как сообщается, обошлось в 465 миллионов долларов, завершились в Новой Зеландии в понедельник. Хотя у шоу пока нет названия, у него есть дата выхода: 2 сентября 2022 года.

Действие сериала, созданного Джей Ди Пейном и Патриком Маккеем, происходит во время второго возраста автора Толкина, периода истории Средиземья за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец".

Детали сюжета скудны, но Amazon заявила, что в сериале будет ансамбль персонажей. Те, кто читал "Сильмариллион" Толкина, знают, что Саурон, главный злодей в театральных фильмах, пришел к власти во второй эпохе и тайно создал Единое Кольцо.

"Как говорит Бильбо: "Теперь я думаю, что вполне готов отправиться в новое путешествие", — заявили Пейн и Маккей в совместном заявлении в понедельник. "Жить и дышать Средиземьем все эти месяцы было приключением всей жизни. Мы не можем дождаться, когда у фанатов появится шанс сделать то же самое".





Вторник 3 августа





В США зафиксировано сокращение экономики на 19,2%

В США зарегистрирован экономический спад в годовом исчислении на 19,2%. Но бюро экономического анализа США отметило восстановление ВВП на 18,3%.

Многие компании должны были закрыться в марте 2020 года и привести к 22 миллионам людей, оставшихся без работы. Чтобы минимизировать воздействие локдаунов, была предоставлена государственная помощь в размере почти 6 триллионов долларов, в то время как ФРС в качестве интервенционной меры снизила процентные ставки до нуля и обеспечила беспрепятственное движение рынков, покупая облигации каждый месяц.

Такое медленное восстановление обусловлено тем, что низкие процентные ставки продолжают удерживаться, несмотря на галопирующую инфляцию в Америке.





Цена на электроэнергию в Испании достигнет своего третьего исторического максимума

Средняя цена на электроэнергию на оптовом рынке Испании составила 103,07 евро за мегаватт-час (МВтч), что впервые с 22 июля превысило барьер в 100 евро и стало третьей по величине ценой в историческом ряду.

По данным Иберийского оператора рынка электроэнергии (OMIE), по сравнению с первым понедельником августа прошлого года, когда она достигла 36,62 евро/МВтч, средняя дневная цена на оптовом рынке (пуле) практически утроилась.

При таком повышении оптовая цена на электроэнергию, которая используется для расчета регулируемого тарифа, достигает своего третьего наивысшего уровня в истории после рекордных 106,57 евро/МВтч, достигнутого 21 июля, и очень близко к 103,76 евро/МВтч, отмеченное 11 января 2002 года.

По временным интервалам цена будет варьироваться от максимальной 108,41 евро/МВтч до минимальной 98,55 евро/МВтч согласно рыночным данным, которые вызваны повышением цен на газ.





МВФ одобрил крупнейшее в истории распределение SDR

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новое общее распределение специальных прав заимствования (SDR), эквивалентное 650 миллиардам долларов США, что является крупнейшим выделением в истории МВФ. Цель — повысить глобальную ликвидность в условиях пандемии COVID-19, говорится в заявлении МВФ.

Распределение SDR принесет пользу всем членам МВФ, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики, Георгиева заявила, что это особенно поможет наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с ситуацией от кризиса COVID-19.

В случае необходимости правительства могут обменять SDR на свободно используемую валюту. Китайская валюта юань формально стала пятой валютой в корзине SDR 1 октября 2016 года, присоединившись к доллару США, евро, японской иене и британскому фунту.

Согласно заявлению, общее распределение SDR вступит в силу 23 августа.

В заявлении отмечается, что один из ключевых вариантов — для членов, имеющих сильные внешние позиции, добровольно направить часть своих SDR на расширение кредитования стран с низкими доходами через Фонд сокращения бедности и роста (PRGT) МВФ. Эта льготная поддержка через PRGT в настоящее время является беспроцентной.





Австралия запретила Мердока

ACMA, отвечающая за регулирование австралийского вещания (теле- и радиостанции), не предприняла никаких действий против канала Sky News, принадлежащего Руперту Мердоку, который, как и его американский аналог Fox News, вещает альтернативную информацию о пандемии COVID-19.

Sky уже является ведущим новостным каналом Foxtel и, согласно его веб-сайту, "самым популярным австралийским новостным брендом в социальных сетях". Эти две американские и австралийские вещательные компании разоблачают и высмеивают ношение масок и необходимость карантина.

Теперь YouTube запретил Sky News Australia и удалил многочисленные видео телевизионных трансляций, которые канал размещал в связи с освещением COVID-19. Sky не сможет загружать новые трансляции и не сможет редактировать оставшиеся видео в течение недели. Если в течение следующих 90 дней он еще два раза нарушит правила YouTube, он будет заблокирован в Австралии навсегда.

Комментаторы Sky News поддержали участников протестов против карантина в Сиднее в прошлую субботу, в то время как большинство членов сообщества были потрясены действиями протестующих.

И Sky News, и Fox News выступили против своих правительств за борьбу с пандемией. Премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан назвали "некомпетентной и неспособной к управлению" из-за ее действий ужесточения карантина.





"Такая корова нужна самому"

Крупные китайские компании по производству удобрений заявили о временной приостановке экспорта, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок.

Китай является крупнейшим в мире экспортером фосфатов, и, по данным таможни, в первой половине этого года поставил 3,2 млн т диаммоний-фосфатных удобрений основным покупателям, таким как Индия и Пакистан, а также 2,4 млн т мочевины.

После этого Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) созвала компании по производству удобрений для обсуждения дальнейших действий.

NDRC не называет эти компании, однако аналитики считают, что речь идет о государственных компаниях Sinofert Holdings, Sinoagri Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC) и China National Coal Group. Вероятно, они будут среди тех, кто ограничивает экспорт.

Ни одна из них пока ситуацию не комментирует.





SpaceX представила суперускоритель

SpaceX во вторник представила ракетный ускоритель, который компания планирует использовать для запуска первого орбитального полета Starship.

За последний год компания Маска провела несколько коротких испытательных полетов прототипов Starship, но выход на орбиту представляет собой следующий шаг в испытании ракеты.

Прототипы звездолета имеют высоту около 160 футов или размером с 16-этажное здание и построены из нержавеющей стали.

Ракета первоначально запускается с помощью "сверхтяжелого" ускорителя, который составляет нижнюю половину ракеты и имеет высоту около 230 футов. Вместе Starship и Super Heavy будут иметь высоту почти 400 футов, когда их сложат для запуска.

Компания представила Super Heavy Booster 4 во вторник. Ожидается, что на вершине будет запущен прототип Starship 20.

Среда 4 августа





В Британии создали Агентство перспективных исследований и изобретений

Правительство Великобритании объявило о создании Агентства перспективных исследований и изобретений (The Advanced Research and Invention Agency, ARIA). Его главная цель — поддержка передовых и потенциально прибыльных научно-технологических проектов. Новая организация будет работать по принципу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), которое отвечает за разработку новых технологий для использования в интересах государства.

Бюджет организации составит 800 млн фунтов, а располагаться оно с большой вероятностью будет в деловом квартале Canary Wharf.

Ожидается, что агентство заработает в полную силу в 2022 году.





Власти Греции рекомендовали освободить рабочих от обязанностей с 12:00 до 16:00

В последние дни в Греции преобладала аномальная жара и правительство приняло чрезвычайные меры для защиты рабочих.

Два циркуляра, выпущенные компетентными министерствами, предусматривают воздержание от работы для государственных служащих, принадлежащих к уязвимым группам, и рекомендацию о перерыве рабочего дня с 12:00 до 16:00 для сотрудников в частном секторе.

Чтобы избежать теплового удара и возможного вреда здоровью трудящихся на жаре, Министерство труда и Генеральный секретариат труда призывают работодателей принять необходимые технические и организационные меры в соответствии с действующим законодательством и сократить занятость и/или прекратить работы в часы пик (12:00-16:00), если это будет сочтено необходимым.





Кудрин призвал создавать товары "как iPhone"

Нынешняя экономическая модель России исчерпала себя, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. По его словам, для развития стране нужно создавать "прорывные новые товары".

Кудрин отметил, что темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. Согласно данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил только около 0,5%. По словам чиновника, помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год может помочь новое качество экспорта и наращивание внутренних инвестиций. "Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин предложил создавать такие товары, "которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone". "Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше", — спрогнозировал бывший министр финансов.





Производство продукции для Nike и Adidas сокращается

Крупнейшие в мире обувные и швейные компании сокращают производство в Юго-Восточной Азии из-за новой вспышки коронавируса.

Ряд компаний, выпускающих продукцию для таких брендов, как Nike и Adidas, сообщили о приостановке работы фабрик во Вьетнаме из-за новых ограничений, введенных там в связи с распространением коронавируса.

Приостановки могут привести к нехватке одежды и обуви в магазинах в преддверии Дня Благодарения — традиционного старта праздничного сезона покупок.

Правительство также ввело постановление о том, что все предприятия должны быть закрыты, если они не могут обеспечить сотрудникам ночлег на рабочем месте или же трансфер до дома.

Некоторые производители электроники уменьшили число сотрудников и организовали им спальные места. Однако швейная промышленность, отличающаяся большим количеством рабочей силы и меньшей прибылью, не смогла пойти на такие меры.





Бежавший премьер-министр Северной Македонии создал компанию в Венгрии

Никола Груевски сбежал в Будапешт в ноябре 2018 года после того, как он был приговорен к двум годам тюремного заключения за то, что заставил чиновников купить роскошный Mercedes за государственные средства, нанеся ущерб бюджету в размере 600 тысяч евро. Он исчез за несколько дней до того, как должен был отправиться в тюрьму, и ему было предоставлено убежище в Венгрии.

Его компания — это ICIC Kft со штаб-квартирой в Пецеле, пригороде Будапешта. Основные виды деятельности компании включают управление бизнесом и консультирование, а также оптовую продажу фарфора, посуды и чистящих средств, а также организацию мероприятий.

Сообщалось, что Груевски прибыл в Будапешт через Албанию, Черногорию и Сербию на машине, принадлежащей посольству Венгрии в Тиране. В то время он сказал, что бежал в Венгрию после того, как его предупредили, что его убьют в тюрьме.

Груевский обвинил возглавляемое социал-демократом правительство в политическом преследовании, желая посадить его в тюрьму, используя недемократические методы и злоупотребляя прокурорской и судебной системой в Македонии.

Груевский и его партия прочно закрепились у власти в течение многих лет, когда тогдашний лидер оппозиции, а ныне премьер-министр Зоран Заев опубликовал записи разговоров, которые выявили коррупцию среди высших должностных лиц, включая Груевского и бывших министров.





Amazon платит вам 10 долларов в обмен на ваши биометрические данные

В США людям, регистрирующим свои биометрические данные в устройстве Amazon One, будет предложен купон на 10 долларов.

Гигант электронной коммерции Amazon запускает новый вид продвижения. Если вы позволите ему отсканировать свой отпечаток руки, Amazon выдаст вам ваучер на 10 долларов.

Эта рекламная кампания дает гиганту возможность выделить один из своих продуктов: Amazon One. В сентябре прошлого года компания представила это устройство — новый "быстрый, удобный и бесконтактный" способ оплаты. Аппарат сканирует форму руки, расположение вен и ее топологию. Все, что вам нужно сделать, это привязать уникальный отпечаток к способу оплаты.

Затем рука становится подписью, которая используется для оплаты. Проведя рукой над сканером, вы заплатите примерно за секунду. Это устройство, по данным Amazon, уже установлено в 50 американских магазинах, включая Whole Foods, бренд, приобретенный группой в 2017 году за 13 миллиардов долларов. Amazon One не предназначен исключительно для магазинов группы, что позволит цифровому титану отслеживать покупателей в других местах, таких как стадионы или офисы.





Четверг 5 августа





Полный безнал

Three станет первой крупной розничной сетью в Ирландии, которая навсегда перейдет на безналичный расчет в своих 60 магазинах по всей стране.

Это проект в рамках модернизации розничных магазинов оператора мобильной связи. В телекоммуникационной компании говорят, что это следующий логический шаг с учетом текущих потребительских тенденций. Следующим будет переход на оплату отпечатками пальцев.





Жирные коты возвращаются

Банки добавили миллиарды долларов в бонусные пулы, пытаясь успокоить персонал и готовя вознаграждение банковским работникам в 2021 году после скудного 2020 года.

Запланированные выплаты конечно более скромны, чем бонусные выплаты на Уолл-стрит. Однако европейские банки рискуют вызвать недовольную общественную реакцию в то время, когда многие предприятия и частные лица все еще борются с пандемией, заявили группы сторонников справедливой оплаты.

Британская Barclays (BARC.L) увеличила свой бонусный фонд на 46% до 1,1 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 749 миллионами фунтов годом ранее, в то время как HSBC (HSBA.L) пополнила свой бонусный фонд на 900 миллионов долларов в первой половине.

Standard Chartered (STAN.L) сообщило, что "нормализация оплаты труда по результатам работы" в первом полугодии привела к увеличению затрат на 8% до 5,1 млрд долларов.

Швейцарский банк UBS (UBSG.S) увеличил зарплату своим финансовым консультантам на 242 миллиона долларов во втором квартале после получения более высоких доходов, в то время как Deutsche Bank (DBKGn.DE) увеличил заработную плату и льготы в своем инвестиционном банке на 6% по сравнению с тем же периодом год назад.

Наблюдается тенденция что банки в Европе и Азии догоняют Соединенные Штаты.

Goldman Sachs (GS.N) увеличил размер компенсации на 3,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом, а JPMorgan (JPM.N) добавил 2 миллиарда долларов.

Goldman также повысил базовую зарплату юниоров до 110 тысяч долларов после того, как такие конкуренты, как Morgan Stanley (MS.N) и JPMorgan, увеличили оплату за первый год.

Это побуждает европейских конкурентов последовать их примеру. На этой неделе HSBC сообщил персоналу, что будет платить недавно нанятым аналитикам в свой инвестиционный банк США 100 тысяч долларов в год.





ЮАР предоставила искусственному интеллекту статус изобретателя

У человека больше нет монополии на создание в принципе. В Южной Африке искусственный интеллект (ИИ) впервые в мире был признан изобретателем при подаче заявки на патент. Новаторский ИИ называется Дабус. Его разработал американский исследователь Стивен Талер.

В августе 2020 года Дабус самостоятельно разработал контейнер для еды, который лучше сохраняет тепло. Если в изобретении нет ничего исторического, то важен сам факт признания "отцовства" от искусственного интеллекта.

С 2019 года команда The Artificial Inventor Project во главе с юристом Райаном Эбботом всеми способами пытается добиться признания Дабуса изобретателем патента. Всего около десяти заявок было подано в США, Великобритании, Европейском Союзе..., но безуспешно. Пока это не сделала ЮАР.





Нова Пошта и Western Union

Клиенты "Новой Пошты" смогут отправлять и получать денежные переводы в международной платежной системе Western Union.

Как сообщила пресс-служба НП, услуга предоставляется финансовой компанией NovaPay, которая входит в группу компаний "Нова Пошта". Услуга доступна в отделениях почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.



Закрытие фармацевтического завода в Западной Вирджинии, потеря 1500 рабочих мест

Фармацевтический завод в Западной Вирджинии, на котором работало около 1500 человек, был закрыт, несмотря на запоздалые усилия профсоюзов и правозащитных групп по поддержанию завода в рабочем состоянии.

В декабре производитель лекарств Viatris Inc. объявил, что уволит рабочих в конце июля. Заводом ранее управляла компания по производству дженериков Mylan, что в 2020 году объединилась с Upjohn и образовала новую компанию.

Компания Viatris, которая подтвердила, что сократит 20% своей глобальной рабочей силы, теперь является ведущим международным производителем непатентованных лекарств.

Берни Сандерс также призвал Байдена использовать Закон "Об оборонном производстве", чтобы остановить закрытие и создать рабочую группу, определить способы, позволяющие предприятию продолжать работу.

Белый дом не ответил ни на закрытие, ни на письмо группы Сандерса.





YouTube без рекламы

Новую версию более дешевую версию YouTube под названием Premium Lite могут протестировать пользователи в таких странах, как Финляндия, Норвегия и Люксембург. Цена новой версии почти вдвое ниже ежемесячной европейской: с 11,99 евро до 6,99 евро. Она также избавляет подписчиков от рекламы.

Полная подписка Premium предлагает не только просмотр без рекламы, но и офлайн-загрузку, бонусы YouTube Music и возможность поддерживать воспроизведение видео YouTube в фоновом режиме, пока открыто другое приложение. Premium Lite включает почти все привилегии Premium с 40%-м снижением цены.





По тысяче фунтов бонусом каждому новому водителю

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Tesco выплатит бонус 1 тыс. фунтов каждому водителю грузовых автомобилей, который устроится в компанию до сентября. Объявление появилось в разделе вакансий на официальном сайте Tesco. Таким образом компания надеется преодолеть острую нехватку рабочей силы, которая привела к опустению полок в магазинах. По данным CBI, покупатели особенно отметили отсутствие мороженого, пива и свежего салата. Если подобная ситуация сохранится, то к осени 2021 года дефицит продукции только усугубится.

Ассоциация грузовых перевозок Logistics UK сообщает о нехватке 90 тыс. водителей. Известно, что 25 тыс. человек, ранее занимавшихся перевозкой, являлись гражданами ЕС и вернулись домой после "Брексита". Инсайдеры в отрасли говорят, что зарплата водителей уже выросла на 10–20%, но это не привело к привлечению достаточного количества сотрудников.





Антивакцинная мобилизация

Франция серьезно собралась противостоять насильственной вакцинации. Противодействие пропуску и обязательной вакцинации является самым сильным среди лиц, осуществляющих уход. Профсоюзы медицинских и социальных работников призвали объявить забастовку.

Требование – отменить обязательную вакцинацию, паспорта вакцинации и зарплатные санкции для тех, кто не захочет подчиняться вакцинации.

Мобилизоваться могут не только лица, осуществляющие уход. Один из основных профсоюзов пожарных, Автономная федерация профессиональных пожарных и специализированного административного и технического персонала (FA SPP-PATS), также подала уведомление о бессрочной национальной забастовке со следующего понедельника против вакцинации этой профессии.

Подключаются рестораторы и кафетерии, которым с 9 августа придется вводить пропуска для здоровья клиентам в своих заведениях. Оппозиция организована в основном по инициативе коллектива рестораторов. В Бретани около сорока руководителей заведений выражают свое принципиальное несогласие с пропиской о здоровье, а также с риском дискриминации и ежедневными препятствиями, которые она представляет. "Мы отказываемся играть роль полиции здравоохранения и, таким образом, контролировать, сортировать и отделять пользователей наших мест" , — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.





Пятница 6 августа





14 нулей

Центральный банк Венесуэлы объявил, что из-за процесса гиперинфляции с октября следующего года венесуэльская валюта боливар потеряет шесть нулей. Это уже третий раз за 30 лет, когда официальные органы денежно-кредитного регулирования в стране призывают к устранению шифров.

Первый раз это было при Уго Чавесе в 2008 году, когда были исключены первые три нуля. Нынешний номинальный лидер страны Николас Мадуро в 2018 году стер пять нулей и еще шесть в октябре, в сумме получилось 14. Это все, что когда-то было одной из самых богатых стран Латинской Америки.





Самый дорогой альтернативный стартап

Австралийская компания v2food объявила о закрытии раунда финансирования на платформе Series B Plus на 54 миллиона долларов США, который довел общую сумму привлеченных компанией средств до 138 миллионов долларов США. Компания сообщает, что всего за два с половиной года ее стоимость увеличилась с 2 миллионов долларов до более чем 500 миллионов долларов.

Последний раунд v2food делает его самой финансируемой альтернативной белковой компанией в Австралии среди всех веганских разработок альтернативного мяса.

Спустя десять месяцев после последнего повышения стоимости v2food продолжает расширять присутствие веганского мяса на рынке, недавно объявив о своем первом партнерстве с ресторанами и выпустив два новых веганских мясных продукта: v2sausages и v2sauce.



Amazon переработает непроданные товары

Американский электронный торговец ежегодно уничтожает большое количество товаров.

Но компания хочет ограничить количество непроданных товаров на своих складах, которые в конечном итоге полностью уничтожаются. Интернет-магазин запускает два новых платных решения во Франции для продавцов, которые используют его склады для хранения своих товаров.

Первое решение, получившее название "Dispatched by Amazon Liquidations", позволяет повысить ценность возвращенных или непроданных продуктов, продав их партнерам Amazon по разгрузке складских запасов. Вторая программа, "Оценить и перепродать FBA", на этот раз позволит перепродавать продукты, возвращенные им покупателями в качестве использованных продуктов.

Amazon несет ответственность за оценку износа (например, новый, в очень хорошем состоянии, в хорошем состоянии, ношенный, пробно ношенный и т.п.), а цену устанавливает продавец. Второй вариант будет доступен во Франции в начале следующего года.





Virgin Galactic повышает цену

Компания выставляет билеты на продажу по цене 450 тысяч долларов. Эта цена сильно выросла по сравнению с первыми 600 билетами, проданными на сумму от 200 тысяч до 250 тысяч долларов.

Компания предлагает три варианта покупки: индивидуальное место, многоместный пакет для пар и семей и бронирование всех мест на лайнере. Челнок VSS Unity может вместить четырех пассажиров, помимо двух пилотов. Другая модель, находящаяся в разработке, сможет совершить путешествие шести туристов. Virgin Galactic должна завершить свою программу испытаний полетом нового многоместного челнока, запланированным на конец сентября, а затем вторым с полным экипажем. Первый полноценный туристический рейс запланирован на третий квартал 2022 года. Долгосрочная цель — достичь "почти ежедневного количества космических полетов, причем не только из Нью-Мексико, но и из нескольких мест в мире", — уточняет компания, которая нацелена на 400 полетов в год на каждую космическую базу.

Фактически в листе ожидания числится несколько сотен "космических путешественников". У них будет приоритет купить суборбитальную поездку на несколько минут, примерно в 80 км от Земли, во время которой они смогут ощутить радость невесомости и полюбоваться искривлением горизонта Земли. Virgin Galactic обещает вскоре сделать публично доступным новый список ожидания.





Новый официальный миллиардер

Личное состояние Рианны оценивается в 1,7 млрд долл. что делает ее самой богатой певицей в мире и второй самой богатой женщиной-предпринимателем после Опры Уинфри.

Большую часть состояния — 1,4 млрд долл. — приносит Рианне ее доля в косметическом бренде Fenty Beauty. Компания основана в 2017 году, на сегодняшний день это совместное предприятие с разделением долей 50/50 с французским производителем люск-товаров LVMH.

Также Рианне принадлежит доля в 270 млн долл. в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty. В феврале компания привлекла 115 млн долл. финансирования и ее рыночная стоимость сегодня оценивается в 1 млрд долл.

Значительную часть средств Рианна получает от активности в социальных сетях. У певицы 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн подписчиков в Twitter.

Не все, к чему прикасается Рианна, становится золотом, пишет Forbes, указывая на то, что в феврале 2021 году певица и LVMH объявили о закрытии другого своего совместного предприятия с похожим названием Fenty.

Бренд предлагал дорогую инклюзивную одежду и обувь с большой линейкой размеров, но, как и другие бренды высокой моды не пережил кризиса периода пандемии, отмечает издание.

Также Рианна не получает больших доходов от своей творческой деятельности. Последний ее альбом вышел в 2016 году.





Просто кто-то очень много пьет

Последние данные финансовых показателей Diageo - крупнейшей в мире алкогольной компании — свидетельствуют о возможности алкогольных компаний успешно пережить пандемию Covid-19.

После резкого падения производительности в 2020 году Diageo вернулась к июню 2021 года с ростом продаж на 16%.

Поскольку люди стали больше пить дома, а многие сэкономили больше денег, группа данных напитков смогла добиться повышения цен на продукты премиум-класса (например, Baileys), особенно на таких рынках, как США.





Пиво для собак

В пиве Busch Dog Brew нет алкоголя и хмеля. Консервированная смесь — это не настоящее пиво, а питательный бульон, приготовленный из свинины на кости, цельной кукурузы, сельдерея, базилика, мяты, куркумы и имбиря. Сытный напиток, подаваемый в упаковках по четыре стакана, был выпущен в продажу в Национальный день собаки в прошлом году и с тех пор стал фаворитом среди владельцев домашних животных.

Отвар является идеальным выбором для щенков, которые не могут есть твердую пищу, но в целом Anheuser-Busch рекомендует наливать напиток в собачьи миски или вместе с кормом для домашних животных. Хотя практически нет ничего хуже теплого пива, бренд отмечает, что некоторые собаки не любят холодную пищу, поэтому они могут предпочесть пиво комнатной температуры.





Мороженное с канабисом

Бостонский бренд мороженого Emack&Bolio's планирует создать десерт с содержанием каннабиса. Для этого компания заключила партнерское соглашение с мультигосударственным оператором марихуаны MariMed.

Линейка будет включать как традиционное молочное мороженое, так и его веганскую альтернативу.

Чтобы достичь "невероятного вкуса", в продукт добавят полный спектр натуральных каннабиноидов и терпинов из цельных растений.

Вместо того, чтобы просто добавлять каннабис в мороженое, продукт будет приготовлен путем вливания отдельных высококачественных концентратов перед самим замораживанием.

До сих пор американским потребителям предлагалось множество продуктов с содержаниям каннабиса: мармеладки, плитки шоколада, даже вино, но только не мороженное.





…и Mercedes для золушек

Mercedes-Benz и Amazon Prime Video создали новый фильм "Золушка" для стриминговой платформы, который предлагает современный взгляд на классическую сказку.

Работая с агентством Merkley+ Partners и режиссером Рэйчел Макдональд из Biscuit Filmworks, автопроизводитель снял рекламный ролик, побуждающий женщин отказаться от обычных ролей, отражая путь героини по сюжету. В ролике фигурирует звезда фильма Камила Кабелло, а также его режиссер и сценарист — Кей Кэннон и продюсер Шеннон Макинтош.

Позже в этом месяце Mercedes проведет показ мод в прямом эфире, организованный Билли Портером, который играет роль крестной феи по имени Fabulous Godmother (сокращенно Fab G). Бренд также сотрудничает с Prime Video над закулисным контентом, таким как короткометражка "Внутри шкафа Эллы" о костюмах из фильма.

Эти активности совпадают с другими инициативами Mercedes, такими как давно действующая платформа She’s Mercedes, посвященная объединению и расширению прав и возможностей женщин.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!