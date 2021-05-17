Зеленая волна: как относятся к Украине в самой популярной партии Германии

В сентябре этого года в Германии состоятся парламентские выборы. Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера от партии "Христианско-демократический союз". На сей раз фаворитом предвыборной гонки является экологическая политическая сила "Союз 90/Зеленые". Ее сопредседатель, 40-летняя депутат Бундестага Анналена Бербок, претендует на пост канцлера. Банковой стоит готовиться к серьезным политическим перестановкам в Германии этой осенью.



Как относятся к Украине немецкие «Зеленые»

Украине стоит придерживаться строгого нейтралитета в немецких выборах, не симпатизировать ни одной из политических сил. Одновременно нужно понимать вероятные последствия в случае смены власти в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, принимающей участие в нормандском формате.

Почему немцы поддерживают "Зеленых"

По данным последнего соцопроса агентства Kantar, за "Союз 90/Зеленые" готовы проголосовать 28% избирателей, в то время как блок партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) поддерживают 28% немцев, а "Социал-демократическую партию Германии" (СДПГ) – 13%. Другие политические силы, в том числе ультраправую партию "Альтернатива для Германии", выступающую за укрепление отношений с РФ, поддерживают 10% граждан, ориентированную на бизнес партию "Свободные демократы" – 9%, а социалистическую "Левую партию" – 7%.

Таких низких рейтингов у христианских демократов не было со времен избирательных кампаний 1998 и 2002 года, когда они проигрывали "красно-зеленой коалиции", представленной СДПГ Герхарда Шредера и "Союзом 90/Зеленые" Йошки Фишера. Аналитики "Немецкого института международных отношений и безопасности" Лидия Вош и Паула Келер считают, что популярность ХДС снизилась из-за медленной кампании вакцинации граждан от коронавируса, недостаточно эффективной политики в сфере борьбы с коронавирусом и коррупционных скандалов. Социал-демократы вообще утратили имидж народной партии. Связанная с депутатом от ХДС Николасом Лобелем фирма заработала 250 тыс. евро благодаря посредничеству в сделках купли-продажи медицинских масок. Член ХСС Георг Нуссляйн заработал 660 тыс. евро благодаря лоббированию интересов поставщика масок. От коронавируса в Германии умерли свыше 80 тыс. человек.

"Зеленые" ориентируются на жителей крупных городов, средний класс, молодежь. Они выступают за защиту климата, отказ от использования угля и автомобилей на бензине к 2030 году, за развитие энергосберегающих технологий и цифровизацию экономики, увеличение расходов на социальные нужды, предоставление льготного жилья молодежи, а также вида на жительство трудоспособным беженцам, которые способны интегрироваться в немецкое общество. Партия поддерживает вывод ядерных бомб с американских военных баз в Германии и отстаивает идею всеобщего глобального ядерного разоружения. Анналена Бербок считает, что расходы на оборону в размере 2% от ВВП, как требуют США от стран-членов НАТО, вряд ли повысят безопасность Европы. По ее мнению, Североатлантический альянс является краеугольным камнем европейской безопасности, но в то же время ЕС целесообразно развивать собственную армию, а европейским странам — более активно выступать единым фронтом в международных отношениях.

Аналитики "Европейского совета по международным отношениям" Петр Бурас и Джонатан Хакенбройх полагают, что популярность "Зеленых" растет в связи с тем, что немецкие избиратели устали от доминирования на политической арене Германии ХДС и СДПГ, хотят чего-то нового. По итогам последних региональных выборов, "Союз 90/Зеленые" сумели пройти в парламенты (ландтаги) половины из 16 немецких земель. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году, "Зеленые" получили 20 мест, а количество евродепутатов от ХДС и СДПГ сократилось. Однако, в отличие от своих коллег из "Немецкого института международных отношений и безопасности", эксперты не сомневаются, что новое правительство сохранит преемственность политике Меркель.

Как относится Бербок к Украине

Как бы там ни было, но "Союз 90/Зеленые" занимает более решительную позицию по украинскому вопросу, чем ХДС. Сопредседатель "Союза 90/Зеленые" Анналена Бербок считает, что Россия представляет реальную угрозу для безопасности Украины и нужно усилить на нее давление, чтобы добиться от россиян выполнения минских соглашений и беспрепятственного доступа наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Политик уверена, что Евросоюз не имеет возможности ввести более жесткие санкции против России из-за участия Германии в российском проекте газопровода "Северный поток-2", который может лишить Украину источника дохода от транзита природного газа через свою территорию. Как политолог и юрист-международник по образованию, с опытом работы в парламентском комитете по вопросам экономики и энергетики, Бербок реалистично оценивает негативные политические последствия строительства российского газопровода для Германии и считает целесообразным прекратить поддерживать его реализацию. Второй сопредседатель "Союза 90/ Зеленые" Роберт Хабек еще в 2016 году призывал отменить строительство "Северного потока-2" и прекратить покупать природный газ и нефть в России в ответ на российские авиаудары в Сирии. К слову, Хабек знаком с президентом Владимиром Зеленским, и они встретились в Германии в июне 2019 года.

Аналитик "Европейского совета по международным отношениям" Кадри Лиик считает, что поддержка немецкими властями строительства российского газопровода создает впечатление, что внешней политикой Германии движут исключительно экономические интересы, а не нормы права. Потому Россия не будет менять свою политику на Донбассе, понимая, что никаких жестких мер давления со стороны Германии не будет, так как ей это экономически не выгодно. Например, в феврале 2021 года претендент на пост канцлера Германии от ХДС Армин Лашет заявил, что отравление и тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального не является аргументом для отмены строительства "Северного потока-2".

Проект не вписывается в экологическую повестку "Союза 90/Зеленые". По данным неправительственной организации "Гринпис", в результате строительства газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, в воду попало 140 кг токсичного мазута, что привело к загрязнению побережья Германии, нанесло ущерб растениям и животным.

Однако "Союз 90/Зеленые" придерживается двойственной позиции по вопросу членства Украины в ЕС и НАТО. По мнению Бербок нужно дать понять Москве, что любое суверенное государство в праве само решать в какие организации вступать, но в то же время она не считает возможным вступление Украины в НАТО в условиях вооруженного конфликта с Россией. В своем интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Бербок уклонилась от ответа на вопрос о предоставлении Украине зенитных вооружений и другого оборонительного оружия и вместо этого предложила оказать нам содействие в сфере разминирования.

На что рассчитывать Украине

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что не стоит питать иллюзий насчет изменения политики Германии по отношению к нашей стране. Но все же не нужно сбрасывать со счетов возможные подвижки. Приход к власти "Союза 90/Зеленые" может поспособствовать укреплению трансатлантических отношений. Разногласий между США и Германией вокруг "Северного потока-2" уже не будет. Кроме того, у Бербок схожие взгляды с администрацией президента Джо Байдена насчет защиты климата и такое же критическое отношение к авторитарным режимам вроде России и Китая, где нарушаются права человека. Берлин будет проявлять большую инициативность в политике антироссийских санкций ЕС.

Даже если Бербок не станет канцлером, то ее партия все равно может получить солидное количество мест в Бундестаге по итогам парламентских выборов и, с высокой долей вероятности, войти в состав правящей коалиции. Аналитики "Немецкого института международных отношений и безопасности" Лидия Вош и Паула Келер не исключают сценарий формирования "черно-зеленой" коалиции ХДС/ХСС и "Союза 90/Зеленые". В экологической партии могут вспомнить и о союзе с СДПГ в конце 90-х – начале 00-х. Наверняка, члены "Союза 90/Зеленые" получат часть министерских портфелей. Партия сможет оказывать существенное влияние на принимаемые решения правительства, особенно если будет играть роль старшего партнера по коалиции.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Германии решили упростить правила въезда для вакцинированных туристов и тех, кто переболел COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!