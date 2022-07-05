Законопроект Новичкова-Кузнецова: как Путин возрождает Российскую империю

Российская политическая элита не перестает удивлять своими идеями на грани безумия. В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 1 июля был передан на рассмотрение законопроект №155342-8 депутатов Николая Новичкова и Дмитрия Кузнецова из партии "Справедливая Россия", которые предложили принять в качестве нового субъекта РФ другое государство или часть его территории, независимо от географического расположения, если большинству его граждан близка российская культура и наследие россиян.

Путин. Фото из открытых источников

Соответствующие поправки депутаты предложили внести в ст. 4 закона "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта" 2001 года, в котором допускалось присоединение новых территорий только по обоюдному согласию России и иностранного государства. Комментарии разбирались насколько вероятна аннексия Россией территорий другихгосударств в условиях затянувшейся войны в Украине, и кто может стать следующей жертвой путинского режима.

Какую игру ведет "Справедливая Россия"?

Партия "Справедливая Россия" на протяжении многих лет проявляет лояльность действующим российским властям и наряду с КПРФ помогает правящей партии "Единая Россия" имитировать плюрализм мнений и многопартийность в политической системе России. Дескать, территориальная экспансия, которую Россия проводит в Украине, это не прихоть единоросов, а плод коллективного согласия при участии формально оппозиционных партий.

В марте 2014 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил законопроект об упрощенном порядке принятия в состав РФ иностранного государства ради присоединения Крыма к России без согласия Украины. Теперь "Справедливая Россия" помогает партии власти создать правовые основания для присоединения других захваченных территорий Украины и не только.

Зачем России территории Украины?

В Кремле решили присоединить оккупированные территории Украины по ряду причин. Сепаратистские республики не оправдали свое существование. Российское руководство не сумело добиться федерализации Украины с включением в ее состав подотчетных Кремлю ДНР и ЛНР в рамках Минска-2. ДНР и ЛНР не состоялись как государства и за семь лет существования их признали только Россия, Сирия и сепаратистские образования Абхазия и Южная Осетия. Идея провозглашения аналогичных сепаратистских образований не нашла поддержки среди населения оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области.

России не удалось осуществить смену политического режима в Украине военным путем на начальном этапе спецоперации, чтобы затем установить марионеточный режим аналогичный тому, который существует в Беларуси. Война в Украине приняла затяжной характер, а Россию охватил экономический кризис, международные санкции ударили по благосостоянию и качеству жизни россиян. Поэтому "Единой России" нужно обосновать избирателям за что гибнут российские военные.

Новые территориальные приобретения достаточно весомый аргумент, чтобы заставить россиян затянуть пояса, отвлечь их от бытовых и финансовых проблем и еще подкрепить веру в "гений" Путина. Однажды это сработало. По данным "Левада-центра", рейтинг Путина вырос до 86% после аннексии Крыма в 2014 году. Россия аннексировала украинский полуостров под предлогом защиты русскоязычных от мнимых бесчинств неонацистов, которых в Украине не было и нет! Местные коллаборационисты провозгласили Республику Крым, которую затем Россия самовольно включила в свой состав на основании результатов псевдореферендума. Сегодня Крым входит в Южного федерального округа РФ.

По такой же схеме Россия собирается поглотить оккупированные территории на Юго-Востоке Украины и готовит для этого информационную почву. Недавно глава ДНР Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Леонид Пасечник подтвердили намерение непризнанных республик войти в состав РФ. В оккупированном Мариуполе коллаборационисты промывают мозги оставшимся в живых людям и насаждают мнение, что их город уже фактически является частью соседней Ростовской области. По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют 11 сентября провести референдум о вхождении Донецкой области в состав РФ. Накануне полномасштабного вторжения в Украину, Путин признал ДНР и ЛНР, что можно считать первым шагом на пути к аннексии.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует плебисциты о присоединении к России в Запорожской и Херсонской области, где российские оккупанты уже создали военно-гражданские администрации. Член военно-гражданской администрации на оккупированных территориях Запорожской области Владимир Рогов сообщил о желании войти в состав России. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Шеремет предложил возродить Таврическую губернию, которая в годы существования Российской империи включала территории Крыма, Херсонской области и приазовской части Запорожской области.

Таким образом, Россия решает проблему снабжения Крыма пресной водой, а также транспортного сообщения полуострова с РФ. В середине июня был открыт гражданский автомобильный маршрут из России в Крым через Мариуполь, Мелитополь, Херсон. Планируется открытие железнодорожного сообщения между Россией и полуостровом в качестве альтернативы Крымскому мосту.

Каким странам угрожает Россия?

Россия не прекратит экспансию даже в случае капитуляции Украины. В Кремле давно готовят почву для вхождения Беларуси в состав России. На последнем Форуме регионов России и Беларуси в Гродно президент РФ Владимир Путин завил, что санкции подталкивают Россию и Беларусь ускорить процессы объединения. Кроме интеграции в политической и экономической сфере идет процесс слияния военных структур двух стран.

Белорусская армия увеличила военное присутствие на границе с Украиной. В Беларуси проводятся мобилизационные мероприятия, а врачам запретили выезжать из страны. Москве нужно пушечное мясо из Минска для войны с Киевом. Территория республики может использоваться в качестве плацдарма для захвата новых территорий в Украине. По мнению Лукашенко, постсоветские страны должны ориентироваться на Союзное государство России и Беларуси, если они хотят сохранить суверенитет и независимость.

Профессор политологии Донна Бахри и бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер сходятся во мнении, что потенциальными целями России являются Грузия и Молдова. На территории данных постсоветских государств существуют спонсируемые Россией сепаратистские образования: Приднестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, где присутствуют российские оккупационные войска.

Президент Молдовы Майя Санду заняла осторожную позицию по вопросу интеграции в НАТО под впечатлением от событий в Украине. Тем не менее, Россия заблаговременно подготовила почву для аннексии Приднестровья: на референдуме 2006 года 97% жителей поддержали независимость непризнанной республики с последующим включением в состав РФ. Такой сценарий возможен, в случае отказа руководства Молдовы от нейтралитета в Конституции или решения войти в состав Румынии

Коффлер допускает аннексию Южной Осетии. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выступает за максимальную интеграцию с Россией и готов провести референдум о вхождении в состав РФ, как только получит сигнал из Москвы. Такой сценарий возможен в случае, если ориентированная на Москву партия "Грузинская мечта" потеряет власть, а ее место на политическом олимпе Грузии займет оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили.

Бахри и Коффлер считают маловероятным применение Россией военной силы в странах Балтии, которые некогда входили в состав СССР, но не исключают сценарий дестабилизации ситуации с помощью кибератак и тайных операций. Москву не устраивает увеличение военного присутствия НАТО у своих западных границ, а также транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы.

Уязвимым для военного вторжения России остается Казахстан, власти которого не во всем согласны с политикой северного соседа. В июне на Петербургском международном экономическом форуме президент Касым-Жомарт Токаев отказался признавать ДНР и ЛНР, акцентировал внимание на том, что в его стране открытое общество, в котором нет однозначного отношения к военной операции РФ в Украине. Хотя, в январе 2022 года российские войска под эгидой ОДКБ помогли Токаеву сохранить бразды правления, подавить акции протеста в стране и изгнать клан экс-президента Нурсултана Назарбаева из политической жизни. РФ может в отместку начать дестабилизировать ситуацию в северных регионах Казахстана, где проживает большое количество этнических русских. В начале 90-х русские сепаратисты предпринимали попытки организации вооруженных выступлений и выхода из состава Казахстана.

Бытует мнение, что Россия может пойти еще дальше. Профессора политологии Пола Д’Аньери настораживает тот факт, что во время своего выступления перед вторжением в Украину, Путин отсылался к идее восстановления Российской империи в границах до 1917 года. Д’Аньери считает, что граничащие с Россией государства уже не могут надеяться на то, что не станут объектом военной агрессии, включая Польшу, часть территории которой входила в состав Российской империи.

В чем вина Запада?

Экспансия, которую сегодня проводит Россия это плоды нерешительности стран-членов НАТО, которые не сделали ничего, чтобы остановить войну в Украине. В Кремле осознали тот факт, что максимум на что способен Запад так это введение очередного пакета санкций. Партнеры по НАТО даже не предоставили Украине оружие и боеприпасы в достаточном количестве для противодействия российской агрессии. От безнаказанности в Кремле пришли к выводу, что могут делать абсолютно все, что им заблагорассудиться, подобно российским самодержцам. Путин ловит момент и захватывает новые территории, пользуясь слабостями и нежеланием западных элит тратить деньги на конфронтацию с РФ.

Российское руководство мыслит категориями 19 века, использует военную силу как инструмент достижения внешнеполитических целей, а не как исключительное средство для самообороны, плевать хотело на права человека и судьбу своих граждан. Не даром Путин сравнивает нынешнюю военную операцию в Украине с военными походами царя Петра Первого, а в 2017 году открыл в Ялте памятник царю Александру Третьему с надписью: "У России есть только два союзника – ее армия и флот". Россию может остановить лишь в разы превосходящая военная мощь, тотальные разрушения и территориальные потери. Видимо, осознать это можно лишь узнав о российской агрессии не понаслышке и столкнувшись с такими же невзгодами и лишениями как миллионы украинцев. В противном случае, НАТО действовало бы по-другому в первые дни после аннексии Крыма.





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