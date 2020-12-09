Закарпатский рейд: почему Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины

Евродепутаты от правящей в Венгрии партии "Фидес" и ее партнера по избирательному блоку "Христианско-демократической народной партии" осудили проведение обысков сотрудниками СБУ в офисах организаций закарпатских венгров "Фонд венгерского колледжа", "Благотворительный фонд центра экономического развития Закарпатья им. Эде Эгана" и "Общества венгерской культуры Закарпатья", сравнили их действия со сталинскими репрессиями, обвинили Киев в провоцировании гражданской войны в Закарпатье и предложили включить этот вопрос в повестку дня заседания Европарламента в декабре.



Флаг Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря обвинил Киев в запугивании закарпатских венгров и призвал страны-члены НАТО быть солидарными с позицией Будапешта, который блокирует диалог с Украиной.

Глава отделения партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Иван Чубирко вовсе связывает обыски с нежеланием "Партии венгров Украины" вступать в коалицию с правящей партией "Слуга народа" в областном совете и предполагает, что таким образом закарпатских венгров хотят заставить быть более сговорчивыми. Однако, ничего противоправного в обысках СБУ нет, так как их проводили на основании решения суда в рамках расследования возможной причастности общественных организаций к сепаратизму, действиям, направленным на изменения госграниц. Существуют подозрения в распространении действия законов и компетенции органов власти Венгрии в Закарпатье. Основания для таких подозрений создала Венгрия, настойчиво вмешиваясь во внутренние дела Украины.

История и современность

Консервативная партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана бессменно находится у власти в Венгрии c 2010 года и ее отличительной особенностью является патерналистское отношение к этническим венграм, проживающим в приграничных районах соседних стран, которые некогда были под юрисдикцией Будапешта. Закарпатье с перерывами находилось под властью венгерских правителей в 1896-1920 и в 1939-1944 годах. Венгры – пришлый народ и изначально на территории современной Закарпатской области их не было. Там проживали гунны, кельты, авары и славянские племена.

После Первой Мировой войны в сознании значительной части венгров укоренились комплексы "народа жертвы", поскольку в счет компенсации за развязывание военных действий Австро-Венгрией и Германией часть венгерских земель, включая Закарпатье, была передана другим государствам, согласно Сен-Жерменскому договору. Сегодня земли, где компактно проживают венгры, находятся в составе Румынии, Словакии, Хорватии, Сербии и Австрии. В Закарпатской области венгры составляют всего лишь 12% населения (украинцы – свыше 80%). Больше всего их проживает в Береговском районе (свыше 72 тыс. человек).

Одним из секретов политического долголетия Орбана являются действия, которые тешат самолюбие и национальную гордость венгерских избирателей. Партия "Фидес" сумела выстроить отношения с зарубежными венграми таким образом, что они умудряются чувствовать себя почти как в Венгрии, находясь в составе соседних стран. Существует упрощенная процедура получения гражданства для зарубежных венгров. По наблюдениям эксперта фонда Open Democracy Алексея Аруняна, из 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатской области 150 тыс. получили гражданство Венгрии, вопреки тому, что двойное гражданство не разрешено в Украине.

В 2014 и 2018 годах на почве незаконной паспортизации жителей Закарпатья в отношениях Украины и Венгрии возникали дипломатические скандалы. Украинские власти закрыли представительство ультраправой партии "Йоббик" в городе Берегово, а также выдворили оттуда генконсула Венгрии, который курировал незаконную выдачу паспортов. Аналогичную политику Будапешт проводит в других странах. По информации аналитика Золтана Саймона, с 2011 года свыше миллиона мадьяр, проживающих за пределами Венгрии, получили венгерские паспорта. По информации эксперта 95% новоиспеченных венгерских граждан голосуют за партию Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Будапешт не жалеет денег на развитие венгерской культуры, образования, инфраструктуры в приграничных районах соседних стран. В период с 2010 по 2018 годы венгерское правительство увеличило объемы финансовой помощи зарубежным венграм с 10 евро до 233 млн евро. Деньги переводятся на счета венгерских неправительственных организаций или же предоставляются местным органам власти на целевые проекты – ремонты школ, больниц, на коммунальные работы. Например, одним из последних вложений Будапешта в этом году стало выделение 3,5 млн евро на очистку канала Верке в Берегово.

Партия "Фидес" усиливает финансово-экономическую зависимость приграничных регионов, а затем начинает диктовать свою волю правительствам соседних стран, спекулируя защитой интересов своих граждан и венгерского меньшинства, что наглядно демонстрирует пример украинско-венгерских отношений последних лет. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Вмешательство в дела Украины

Двусторонние отношения Украины и Венгрии начали ухудшаться после подписания президентом Петром Порошенко языкового закона в 2017 году, который предусматривает перевод обучения во всех учебных заведениях на украинский язык. Экс-президент рассчитывал добиться массовой поддержки украинско-язычных избирателей на выборах 2019 года, но в Венгрии закон восприняли болезненно и узрели в нем нарушение прав венгерского меньшинства, угрозу для своего информационного влияния в Закарпатье. На венгерском преподают некоторые школы. Среднестатистический закарпатский венгр после окончания школы предпочитает уехать работать или получать высшее образование в Венгрию или же зарабатывает на жизнь трудовой миграцией в странах ЕС.

В знак протеста Венгрия блокирует проведение переговоров Украины и НАТО, осуществляет различные провокации. Будапешт вмешался в местные выборы в Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал пост в Facebook, в котором порекомендовал закарпатским венграм голосовать за "Партию Венгров Украины" Ласло Брензовича и мэра города Берегово Золтана Бабяка. По мнению аналитика Элемера Ковача, венграм удалось по итогам местных выборов сохранить свои политико-экономические позиции в этом населенном пункте. Такое суждение преувеличено. "Партия венгров Украины" прошла в горсовет Берегово, в райсоветы Береговского и Ужгородского районов, Закарпатский облсовет (на 4-м месте), но не прошла в горсоветы Ужгорода и Мукачево – крупнейших населенных пунктов Закарпатья.

Венгрия планировала использовать "Партию Венгров Украины" и неправительственные организации для давления на Киев, чтобы добиться уступок по языковому вопросу. Кроме "Партии венгров Украины" Брензович возглавляет "Общество венгерской культуры Закарпатья", в офисе которого сотрудники СБУ проводили обыски. В 2017 году Будапешт выделил свыше 500 млн. гривен на развитие данной группы, а также организации "За Закарпатский венгерский институт". В ходе обыска оперативники обнаружили материалы, в которых обосновываются идеи "Великой Венгрии" (собирание всех земель, населяемых венграми, в одно государство), венгерской автономии в Закарпатье.

Небезосновательными являются подозрения насчет распространения действий законов и компетенции органов власти Венгрии в Закарпатье. В 2018 году в Венгрии был учрежден государственный пост уполномоченного по развитию Закарпатья, хоть регион является частью Украины. В ноябре 2020 года во время присяги депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины (Ужгородский район) пели национальный гимн Венгрии.

Отношения Украины и Венгрии с 90-х омрачают периодические выпады ультранационалистов с предложениями создать венгерскую автономию на территории Закарпатской области, которые игнорировались как Верховной Радой, так и Закарпатским облсоветом. Последнее подобное предложение озвучил глава партии "Йоббик" Томаш Шнайдер в ходе посещения Береговского района летом 2019 года по приглашению местных жителей. "Йоббик" является конкурентом "Фидес". Украина предпринимает меры, нацеленные на предотвращение сепаратизма в Закарпатье в долгосрочной перспективе. В июле 2020 года в состав Береговского района, где преобладали этнические венгры, был включен Виноградовский район, чтобы изменить этнический расклад в пользу украинцев. Теперь венгры не составляют большинство ни в одном из районов области.

Ограниченные ресурсы Будапешта

По большому счету, Венгрия нагнетает обстановку в информационном пространстве, но ресурсов для дестабилизации ситуации в Закарпатье и спонсирования сепаратизма у нее нет. Орбан не посягает на территориальную целостность соседних стран. Венгрия – это малое государство Центрально-Восточной Европы, которое подвержено депопуляции и испытывает кадровый голод. Несмотря на проблемы в отношениях с Украиной, венгерские фирмы заинтересованы в привлечении украинских заробитчан. Даже на сайте посольства Венгрии в Украине размещен перечень вакансий – от программистов до слесарей. В Венгрии работают около 30 тыс. украинцев. Их больше, чем трудовых мигрантов из других государств.

Венгрия зависит от Украины по ряду экономических вопросов: импортирует электроэнергию вырабатываемую на Бурштынской теплоэлектростанции, турбины производства предприятия "Турбоатом" для атомной электростанции "Пакш". Венгрия не в состоянии покрыть потребности в электричестве за счет собственных ресурсов. Орбан и его правительство пользуются скандальной репутацией в Европе. Кроме испорченных отношений с соседями, у венгерского руководства существуют разногласия с Еврокомиссией. Венгерское правительство отказалось выполнить план по размещению беженцев на своей территории. Германия и Франция критикуют Венгрию за ограничение независимости судей, свободы прессы. Вряд ли, к мнению Будапешта по поводу Киева будут прислушиваться в других европейских странах.

Напомним, Закарпатье отметилось скандалом после местных выборов. Инцидент произошел в Сюртовской ОТГ, где местный глава вместе с депутатами решил отметить присягу исполнением гимна Венгрии.

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