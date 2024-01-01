Все решат выборы, но не в Украине. Ожидания от 2024 года

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Марьян Ощановский
Окончание любого года — это не только время подводить итоги, но и пора строить планы, а в случае для государств, определять векторы развития. И Украина в этом смысле не исключение.
Чего Украине ожидать от 2024 года. Фото из открытых источников
"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, какие тенденции следует ожидать в будущем году в Украине и в мире, способные повлиять на внутриукраинскую ситуацию.
Год усилий на внешнеполитическом фронте
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что основным прогнозом на 2024-й год для Украины является продолжение войны. Поэтому в будущем году президент Владимир Зеленский, всё наше военно-политическое руководство, вся дипломатия будут сосредоточены на трех направлениях:
– обеспечение военно-технических потребностей Украины;
– усиление санкционного давления на РФ;
– обеспечение финансовых потребностей нашей страны (социально-экономических, гуманитарных и так далее).
По мнению политического эксперта Олега Постернака, в 2024 году Украину ждет попытка запустить мирное урегулирование "украинской проблемы" и, очевидно, Украина сосредоточиться на проведении Глобального саммита мира и принятия "Формулы мира".
Самым серьезным испытанием для нашего государства станет тема пока гипотетического приглашения в НАТО, которая многими анонсируется на летний юбилейный саммит в Вашингтоне. С учетом позиции президента Зеленского, озвученной им на последней пресс-конференции в отношении перспектив присоединения Украины к НАТО, украинская власть будет вести себя более осторожно, считает эксперт. Причина тому — понимание трудности разрешения задачи возможного конфликта РФ с НАТО после присоединения Украины.
Зато Украина может надеяться на успех евроинтеграционного пути. Следующим этапом должно стать утверждение на межправительственной конференции "переговорной рамки" между Украиной и ЕС, скрининг законодательства, формирование дорожных карт и планов действий осуществления фундаментальных реформ.
Будущий год – время электорального стресса
Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что даже более важным для Украины в 2024-м году могут стать выборы, которые пройдут в мире. Так, хотя по Конституции в 2024-м году и истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, если в этом году не будет заключен мир, никаких выборов в стране не будет.
По выражению Олега Постернака, 2024 год – это год электорального стресса для мира, так как пройдет около 70 избирательных кампаний в ключевых странах, от результата которых зависит вся мировая архитектура безопасности и, вероятно, судьба российско-украинской войны.
Несомненным же финалом мирового "политического шторма" станет избирательный бой в США.
Пока же, по словам Олега Постернака, все движения Трампа и заявления подчинены логике повышенной конкуренции с Байденом, ради победы над которым он готов на экстравагантные шаги и реплики. У Украины должен быть "запасной мост" в случае возвращения республиканцев в Белый дом. От подхода к этому вопросу зависит судьба территориальной целостности государства, которая так тяжело восстанавливается в ходе войны с Россией.
По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, 2023-й год стал годом очень многих несбывшихся надежд, так что ситуация в будущем году будет во многом еще более непростой чем сейчас. Причина тому – возможные глобальные изменения, которые способны вызвать выборы в мире, прежде всего в России, Евросоюзе и США.
Будущие президентские выборы Владимира Путина в РФ Руслан Бортник назвал "референдумом о правильности внешнеполитического курса Путина", так как альтернативы и конкуренции ему не будет. Более важным для Украины станет другой вопрос, связанный с этими выборами.
Другими важными выборами Руслан Бортник назвал избрание новых депутатов в Европарламент в июне 2024 года. В частности, если война в Украине продолжится и усилится напряжение на границах ЕС в Восточной Европе, к власти в Европарламенте может прийти коалиция правых сил.
Но несомненно, главными в 2024 году станут ноябрьские выборы в США, которые, по словам эксперта, могут положить конец либерализму в США или трансформироваться в "политическую войну" внутри американского общества.
Помимо выборов, будет иметь значение будущее заседание НАТО в Вашингтоне, на котором Украине могут дать новую надежду на вступление в Альянс, расширение списка стран, с которыми будут заключены договора о предоставлении гарантий безопасности.
В 2024-м году международная помощь будет падать, но есть и надежда
По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в 2024 году Украина по-прежнему будет больше покупать, чем продавать, но главное – вероятна постепенная минимизация финансовой помощи Украине. Ее эффект будет выражен в девальвации национальной валюты. Это отразиться на уровне инфляции в стране, особенно во второй половине 2024 года, а также на валютных резервах, если Национальный банк решит поддержать гривну для минимизации девальвации и инфляции в стране.
Проще говоря, украинцев в будущем году может ожидать рост цен и ухудшение благосостояния.
С другой стороны, это будет стимулировать украинские компании, особенно агрокомпании, вкладываться в переработку внутри Украины и экспортировать уже продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
Председатель же Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик Олег Попенко считает, что в 2024-м году украинцев еще будет ожидать и рост тарифов на услуги ЖКХ.
В целом эксперты
сходятся во мнении, что будущий 2024-й год окажется полным вызовов для Украины
и народа.
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1 января 2024, 19:17
Очікує корупція і царювання самопроголошеної юдейської влади. Для кардинального перелому на фронті потрібна мобілізація всієї блатної мажорної касти. В усіх країнах першими йшли захищати: шляхта дворяне лицарі ..., ще й тому, що не ризикували озброювати чернь, яка могла повернути зброю проти них самих. Виключно тоталітарні нацистки режими дозволяють собі примусово озброювати смердів на захисне м'ясо для мерзенної касти. Майстри юдейської пропаганди перетворили смердів на покірне стадо овець, навіть озброєних. Тому і програли.