Все решат выборы, но не в Украине. Ожидания от 2024 года

Окончание любого года — это не только время подводить итоги, но и пора строить планы, а в случае для государств, определять векторы развития. И Украина в этом смысле не исключение.

Чего Украине ожидать от 2024 года. Фото из открытых источников

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, какие тенденции следует ожидать в будущем году в Украине и в мире, способные повлиять на внутриукраинскую ситуацию.

Год усилий на внешнеполитическом фронте

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что основным прогнозом на 2024-й год для Украины является продолжение войны. Поэтому в будущем году президент Владимир Зеленский, всё наше военно-политическое руководство, вся дипломатия будут сосредоточены на трех направлениях:

– обеспечение военно-технических потребностей Украины;

– усиление санкционного давления на РФ;

– обеспечение финансовых потребностей нашей страны (социально-экономических, гуманитарных и так далее).

"В этом ключе всё и будет развиваться, пока не произойдет кардинального перелома на поле боя в пользу Украины", – прогнозирует эксперт.

По мнению политического эксперта Олега Постернака, в 2024 году Украину ждет попытка запустить мирное урегулирование "украинской проблемы" и, очевидно, Украина сосредоточиться на проведении Глобального саммита мира и принятия "Формулы мира".

"Каким будут его итоги и контуры – целиком зависит от геополитической конъюнктуры, хода боевых действий на фронте, результатов выборов в США, внутренних позиций Путина, линии поведения Китая и многих других факторов, которые сейчас можно моделировать чисто теоретически и лишь умозрительно", — считает собеседник "Комментарии".

Самым серьезным испытанием для нашего государства станет тема пока гипотетического приглашения в НАТО, которая многими анонсируется на летний юбилейный саммит в Вашингтоне. С учетом позиции президента Зеленского, озвученной им на последней пресс-конференции в отношении перспектив присоединения Украины к НАТО, украинская власть будет вести себя более осторожно, считает эксперт. Причина тому — понимание трудности разрешения задачи возможного конфликта РФ с НАТО после присоединения Украины.

Зато Украина может надеяться на успех евроинтеграционного пути. Следующим этапом должно стать утверждение на межправительственной конференции "переговорной рамки" между Украиной и ЕС, скрининг законодательства, формирование дорожных карт и планов действий осуществления фундаментальных реформ.

"Темп дальнейшей евроинтеграции зависит как от нашей законодательной и имплементационной работы (и следует понимать, что прежних поблажек и закрытия глаз со стороны ЕС на неполное выполнение условий уже не будет), так и от реанимации украинско-венгерских отношений, поскольку без смягчения позиции Орбана в отношении Украины придется сложно", — подчеркивает Олег Постернак.

Будущий год – время электорального стресса

Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что даже более важным для Украины в 2024-м году могут стать выборы, которые пройдут в мире. Так, хотя по Конституции в 2024-м году и истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского, если в этом году не будет заключен мир, никаких выборов в стране не будет.

По выражению Олега Постернака, 2024 год – это год электорального стресса для мира, так как пройдет около 70 избирательных кампаний в ключевых странах, от результата которых зависит вся мировая архитектура безопасности и, вероятно, судьба российско-украинской войны.

"Президентская кампания в РФ с очевидным для всех исходом позволит укрепить автократию Путина и его режимные позиции в среде элиты, а также станет прологом к подготовке населения к глобальной войне, к которой РФ рискует скатиться в силу личных интересов чекистской группировки при власти", — утверждает собеседник "Комментарии".

Несомненным же финалом мирового "политического шторма" станет избирательный бой в США.

"Очевидно, перспектива возвращения Трампа сейчас пугает многих в мире, но, смею предположить, до однозначных выводов его возможного поведения в отношении Путина и украинско-российских переговоров ныне очень далеко. Необходимо учитывать не только эксцентричность Трампа, но его здравый прагматизм как успешного ранее бизнесмена и наличие институциональных механизмов, впрочем, как и deep state, влияющих на внешнюю политику Америки, и способных существенно уменьшить неуемный волюнтаризм первых лиц государств", — призывает эксперт не опасаться возможного возврата к власти Дональда Трампа.

Пока же, по словам Олега Постернака, все движения Трампа и заявления подчинены логике повышенной конкуренции с Байденом, ради победы над которым он готов на экстравагантные шаги и реплики. У Украины должен быть "запасной мост" в случае возвращения республиканцев в Белый дом. От подхода к этому вопросу зависит судьба территориальной целостности государства, которая так тяжело восстанавливается в ходе войны с Россией.

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, 2023-й год стал годом очень многих несбывшихся надежд, так что ситуация в будущем году будет во многом еще более непростой чем сейчас. Причина тому – возможные глобальные изменения, которые способны вызвать выборы в мире, прежде всего в России, Евросоюзе и США.

Будущие президентские выборы Владимира Путина в РФ Руслан Бортник назвал "референдумом о правильности внешнеполитического курса Путина", так как альтернативы и конкуренции ему не будет. Более важным для Украины станет другой вопрос, связанный с этими выборами.

"Принятие или непринятие их результатов другими странами станет для Украины маркером в отношении того, на победу какой стороны в этой войне ставят союзники", — говорит об их важности для внешней политики страны эксперт.

Другими важными выборами Руслан Бортник назвал избрание новых депутатов в Европарламент в июне 2024 года. В частности, если война в Украине продолжится и усилится напряжение на границах ЕС в Восточной Европе, к власти в Европарламенте может прийти коалиция правых сил.

Но несомненно, главными в 2024 году станут ноябрьские выборы в США, которые, по словам эксперта, могут положить конец либерализму в США или трансформироваться в "политическую войну" внутри американского общества.

Помимо выборов, будет иметь значение будущее заседание НАТО в Вашингтоне, на котором Украине могут дать новую надежду на вступление в Альянс, расширение списка стран, с которыми будут заключены договора о предоставлении гарантий безопасности.

"Следующий год, думаю, будет гораздо сложнее чем 2022 и 2023-й, так как число дестабилизирующих факторов будет расти. Западные партнеры, скорее всего, будут больше увлекаться своим внутриполитическим противостоянием. Кроме того, серьезными рисками станут попытки России достигнуть победы военным путем на фоне состояния украинской экономики и нынешнего положения на фронте. И будущий год может стать решающим в ответе на вопрос – будет ли украинское государство независимым и процветающим, или оно снова может оказаться разорванным", — резюмирует Руслан Бортник.

В 2024-м году международная помощь будет падать, но есть и надежда

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в 2024 году Украина по-прежнему будет больше покупать, чем продавать, но главное – вероятна постепенная минимизация финансовой помощи Украине. Ее эффект будет выражен в девальвации национальной валюты. Это отразиться на уровне инфляции в стране, особенно во второй половине 2024 года, а также на валютных резервах, если Национальный банк решит поддержать гривну для минимизации девальвации и инфляции в стране.

Проще говоря, украинцев в будущем году может ожидать рост цен и ухудшение благосостояния.

С другой стороны, это будет стимулировать украинские компании, особенно агрокомпании, вкладываться в переработку внутри Украины и экспортировать уже продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Председатель же Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик Олег Попенко считает, что в 2024-м году украинцев еще будет ожидать и рост тарифов на услуги ЖКХ.

В целом эксперты сходятся во мнении, что будущий 2024-й год окажется полным вызовов для Украины и народа.

