Возлюби русский мир: почему Венгрия прогнулась под Россию

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Союз Венгрии и России

Срез общественного мнения подкрепляет июльские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что стратегия НАТО по снабжению Украины оружием, якобы, не оправдала себя, поскольку украинцы, по его мнению, не смогут победить россиян, а из-за санкций выросли цены на энергоносители. В качестве альтернативы, Орбан предложил достичь мир путем заключения договора о гарантиях в сфере безопасности между Россией и США. Риторика венгерского премьера расходится с реальным положением дел на фронте, включая освбождение ВСУ Балаклеи от российских оккупантов и прорыв первой линии обороны противника в Херсонской области. Комментарии разбирались, с какой стати венгры, которые исторически пострадали от русских не меньше, чем украинцы, фактически приняли сторону России в кровопролитном вооруженном конфликте у своих границ и испортили отношения с партнерами по ЕС и НАТО.

Любят ли венгры Россию

Результаты опроса Századvég – это нонсенс, поскольку исторически, венгры и русские никогда не были союзниками и традиционно находились по разные стороны баррикад. В годы Первой Мировой войны венгры служили в вооруженных силах Австро-Венгрии и сражались с армией Российской империи. Например, в ходе битвы при Лимановой в декабре 1914 года была полностью уничтожена 15-я российская пехотная дивизия в ходе наступления австро-венгерских и немецких войск. В годы Второй Мировой войны Венгерское королевство под руководством регента Миклоша Хорти являлось сателлитом Третьего Рейха и принимало участие в боевых действиях на территории СССР. С жителями "русских селений" венгерские оккупанты не церемонились, а об их военных преступлениях до сих пор любят посмаковать российские блогеры.





Уничтожение гражданской инфраструктуры, убийства гражданского населения, сексуальное насилие, издевательства над военнопленными – все, что сегодня творят российские оккупанты в Украине, венгры устраивали в Черноземье и Средней Полосе России в годы Второй Мировой войны. В 1941-1942 годах венгры убили до 30 тыс. человек на территории СССР. В частности, в мае 1942 года венгерские военные заживо сожгли жителей Севского района Брянской области Сидора и Алексея Мазерковых, а в июле 1942 года заставили Василия Пашкова, Пахома Польникова и Григория Пашкова из села Польниково Белгородской области вырыть себе могилу перед тем, как повесить.

Исключением можно считать лишь период "холодной войны", когда Будапешт был формальным сателлитом Москвы в Организации Варшавского Договора. Впрочем, особым покорством венгры не отличались. Венгерское общество болезненно перенесло принудительную коллективизацию, национализацию, политические репрессии соратника Сталина – председателя Венгерской партии трудящихся Матьяша Ракоши. Порядка 400 тыс. венгров оказались в местах лишения свободы на тяжелых и грязных работах.

Венгерская революция 1956 года



Несмотря на отставку Ракоши, народный гнев вылился в 50-тысячное вооруженное восстание против социалистического строя в октябре-ноябре 1956 года, которое поддержал председатель Совмина Венгерской народной республики Имре Надь. Венгры оказали ожесточенное сопротивление советским войскам, потери которых составили 7 тыс. человек. Чтобы вернуть к власти своих ставленников и подавить попытку Венгрии выйти из соцлагеря, советскому командованию пришлось ввести в страну 3 тыс. танков, подвергнуть артобстрелам Будапешт и устроить кровавое побоище на улицах города. За время восстания погибли 25 тыс. венгров, свыше 200 тыс. человек бежали из страны.





Вряд ли можно забыть боль, которую венграм причинила Москва в 1956 году, как не простят русские преступления венгерских военных начала 40-х. Во всяком случае, на заре своей политической карьеры Виктор Орбан припомнил Кремлю о его злодеяниях без срока давности. В июне 1989 года на церемонии перезахоронения Имре Надя основатель партии "Фидес" призвал провести в Венгрии свободные выборы, а советские войска покинуть страну. В марте 2022 года партия "Фидес" организовала марш мира в Будапеште, в котором приняли участие не менее полумиллиона человек. Такой отклик в венгерском обществе связан с тем, что вторжение России в Украину ассоциируется у венгров с событиями 1956 года, когда пострадали их отцы и деды. Ни о какой симпатии венгров к Москве не может быть и речи, так как их ценности противоречат политике Путина – ярого сторонника сохранения СССР.









Как венгры продались России

Однако, как оказалось, венгры настолько любят деньги, что ради них готовы закрыть глаза на обиды былых лет и руководствоваться исключительно холодным расчетом. Об этом как раз и говорят результаты опроса Századvég. Известный своей лояльностью партии "Фидес" директор Századvég, политолог Золтан Кизелли пояснил, что Венгрия не собирается покидать ЕС или НАТО и всегда была частью западной цивилизации, но при этом не станет прекращать заниматься бизнесом с Россией и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Политолог уверен, что Россия сегодня не представляет угрозы для безопасности Венгрии, а сами венгры больше не хотят воевать с русскими после поражений в нескольких вооруженных конфликтах. Будапешту экономически выгодно работать с Москвой и этому мешает война в Украине и антироссийские санкции.

Венгрия на 85% зависит от поставок природного газа из России и сокращение зависимости от российских энергоносителей не входит в планы венгерского правительства. В прошлом году Венгрия заключила с "Газпромом" контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров природного газа в год по цене до 300 долларов за тысячу кубометров. По словам президента РФ Владимира Путина, Венгрия покупает российский газ по долгосрочному контракту с "Газпромом" в пять раз дешевле рыночных цен в Европе.

В августе 2022 года госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцзер анонсировал планы закупить у российской компании "Газпром" дополнительно 700 млн кубометров природного газа перед отопительным сезоном. Венгерские власти не хотят искать более дорогостоящие альтернативы российским энергоносителям. В конце августа цены на природный газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров из-за того, что РФ приостановила использование газопровода "Северный поток-1". Кроме газа Венгрия покупает в России ядерное топливо и нефть (65% поставок).

Разрыв с Россией помешает планам правительства Орбана в сфере ядерной энергетики. Так уж сложилось, что ядерная энергетика Венгрии зиждется на советских технологиях. В 1982 году советские специалисты построили единственную в стране АЭС "Пакш-1", которая вырабатывает 50% электроэнергии в Венгрии. В августе 2022 года венгерские власти выдали "Росатому" разрешение на строительство двух новых энергоблоков (АЭС "Пакш-2").





Планы по строительству АЭС "Пакш-2"

Венгерский средний и малый бизнес не желает из-за санкций терять источник дохода, который приносят российские граждане. По данным Ассоциации туроператоров России, если россияне не смогут посещать Венгрию, то туристический поток в страну сократиться на 10-15%. Как правило на туристах наживаются гостиничный бизнес, кафе и рестораны, спортзалы, ночные клубы, кинотеатры, торговые сети и многие другие заведения сферы услуг.

На россиянах держится рынок недвижимости Венгрии. Они охотно покупают дома и квартиры в Будапеште и курортных городах. В 2014 году россияне приобрели в Венгрии 600 из 1800 квартир, проданных иностранным гражданам. Директор агентства Capital Real Estate Budapest Золтан Семеш сообщил, что половина покупателей недвижимости в Будапеште являются россиянами или украинцами.

Российские граждане умудряются даже вносить вклад в развитие венгерской порноиндустрии. По информации блогера Анжелики Петрищевой, граждане РФ приезжают в Венгрию на съемки в фильмах, поскольку порнография в России запрещена. В основном они поселяются в Будапеште, как порноактриса Ада Махачева из Дагестана, вызывающая ненависть и презрение у своих соплеменников. Чтобы ни говорили в консервативной партии "Фидес" о важности семейных ценностей, католической церкви, за Будапештом закрепилась репутация европейской столицы порно, а по неофициальной информации данный бизнес представляет 1% ВВП Венгрии. И все это не без участия россиян.









Почему Орбану выгодно враждовать с Украиной

Результаты опроса Századvég являются прямым следствием антиукраинских настроений, насаждаемых партией "Фидес" в венгерском обществе. Орбан под копирку позаимствовал опыт российских пропагандистов, утверждающих, что украинцы поголовно являются нацистами, которые ущемляют в правах русскоязычное население. Задолго до вторжения России в Украину режим Орбана последовательно демонизировал украинцев и обвинял нас в нарушении языковых прав венгров Закарпатья.

Этнические венгры проживают в Украине, Румынии, Сербии, Словакии. Благодаря предоставлению им венгерского гражданства, выделению различных грантов из госбюджета, Виктор Орбан нашел новых сторонников для партии "Фидес" за рубежом. Партия Орбана уже более 10 лет подряд побеждает на парламентских выборах за счет голосов венгров, проживающих в соседних государствах.

Чтобы оправдать в глазах венгерских обывателей смысл такой благотворительности для жителей украинского Закарпатья, режим Орбана не упускает возможности обвинить власти Украины в лишении венгерского меньшинства учиться на родном языке. Хотя, Венгрия нарушает законодательство Украины, раздавая жителям Закарпатья венгерские паспорта, поскольку у нас не разрешено двойное гражданство. К тому же, это совершенно нормально изучать государственный язык страны, гражданином которой ты являешься.

Режим Орбана имеет монополию влияния на мнение венгерского общества. Как и в России, в Венгрии ограничена свобода СМИ. Соратники Орбана скупили крупнейшие медиахолдинги, а правительство выдавливает из страны зарубежный медиабизнес и неправительственные организации, учебные заведения, такие как Центрально-Европейский университет Джорджа Сороса. Достоверность опроса аналитического центра Századvég, который выполняет заказы для министерства национального развития Венгрии, вызывает сомнение.

Что общего между Орбаном и Путиным

Украина одновременно оказалась объектом нападок и дискриминации со стороны России и Венгрии потому, что политические режимы и общества данных стран придавлены комплексами великодержавного шовинизма и осажденной крепости. Орбан и Путин кормят своих граждан баснями о внешних врагах, угрожающих государственности или национальной идентичности, среди которых нашлось место Украине.

Существует версия, что Виктор Орбан уже давно работает на Кремль. По информации бывшего сотрудника Управления национальной безопасности Венгрии Ференца Катрейна, с тех пор как Орбан стал премьер-министром Венгрии в 2010 году, венгерской контрразведке запретили противодействовать деятельности российских спецслужб. Катрейн считает, что российские разведчики пустили щупальца во все сферы венгерского общества. В частности, ГРУ собирает информацию о вооруженных силах и НАТО, поддерживала связи с неонацистской организацией "Венгерский национальный фронт". Бывший контрразведчик оценивает российскую угрозу в Европе на очень высоком уровне, что противоречит точки зрения провластного директора Századvég.

Мнение Катрейна имеет право на существование. Виктор Орбан всячески содействует расколу единства в ЕС и НАТО по украинскому вопросу, ставя под сомнение целесообразность антироссийских санкций, поставок оружия украинским военным и евроатлантической интеграции Украины. Современная Венгрия подает дурной пример другим европейским странам, давая понять, что можно закрыть глаза на военные преступления России в Украине ради собственных шкурных интересов и действовать с позиции "моя хата с краю, ничего не вижу не знаю" в вопросах европейской безопасности, несмотря на явную российскую угрозу.

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