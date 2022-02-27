Война за независимость: как Западу нужно реагировать на вторжение России в Украину

Один из худших и, пожалуй, самых фантастических сценариев развития российско-украинского конфликта, к сожалению, стал реальностью. После точечных ракетных и артиллерийских ударов по аэродромам и объектам военной инфраструктуры в разных регионах Украины российские войска перешли в наступление на Донбассе, в Харьковской, Киевской, Житомирской области, в направлении Херсонской области. Взрывы прогремели даже в Одесской области и на Волыне. Россия также использовала территорию Беларуси в качестве плацдарма. Окраины Мариуполя, включая микрорайон Восточный, вновь подверглись обстрелу. "Комментарии" разбирались, в чем заключается смысл крупного вторжения России и какие конкретно шаги Запада могли бы склонить чашу весов в пользу Украины в этом неравном бою.



Обстрел города. Фото: "Корреспондент"





Зачем Путин проводит военную операцию в Украине?





Если исходить из заявлений президента РФ Владимира Путина перед признанием "ДНР" и "ЛНР" и учитывая то, как действовала Россия накануне и в первые часы вторжения, становится ясно, что так называемая "военная спецоперация на Донбассе", а по факту на всей территории Украины является блицкригом – молниеносной войной для достижения быстрых результатов. Россия пытается добиться смены власти в Украине военным путем, в дальнейшем создать на ее территории лояльное и подконтрольное правительство, которое провозгласит международный нейтралитет и внеблоковый статус, проведет демилитаризацию. Поэтому Киевская область стала одним из направлений вторжения Путина и сейчас россияне ставят указанные преобразования условием для начала переговоров. Одна из второстепенных задач – обеспечить поступление в Крым пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Для этого российские войска развернули наступление в Херсонской области и захватили Каховскую ГЭС.

Путин начал новую военную операцию в Украине в надежде вывести из политического тупика Россию. Москва потерпела ряд серьезных поражений на дипломатическом фронте. Самая большая неудача, которая стала одной из причин этой авантюры, стали переговоры с США по гарантиям в сфере безопасности. НАТО не отказалась от "политики открытых дверей", не стала брать на себя обязательства никогда не принимать Украину.

Американцы не захотели вывести своих военных из Польши и стран Балтии. США, Великобритания и страны Балтии не сочли целесообразным забирать из Украины ранее поставленное вооружение, включая противотанковые комплексы. Не удалось россиянам добиться от Украины и выполнения политической части Минских соглашений так, как им хочется: амнистия боевиков, выборы и особый статус Донбасса в присутствии подотчетных Кремлю вооруженных формирований.

Чтобы показать свою непоколебимость и силу Западу, российский правитель решил с помощью военного вторжения сразу с нескольких направлений спровоцировать панику в обществе, посеять страх и ужас, деморализовать армию, добиться бегства членов правительства и, возможно, президента Владимира Зеленского.





Почему у России не получился блицкриг?





Ракетно-бомбовые удары России не произвели ожидаемого впечатления на украинскую армию и население стратегически важных городов. Российские военные встретили достойное сопротивление со стороны украинских военных. Не имея качественного и численного превосходства, они за один день сбили шесть вражеских вертолетов, уничтожили несколько танков и взяли в плен российских разведчиков. Россиянам не удалось в первый день вторжения захватить крупные города, включая Киев. Российские войска рассчитывали, что их встретят как освободителей от украинских коррупционеров, о которых Путин упомянул в своей пафосной речи.

Однако войну украинцы ненавидят больше, чем коррупцию, о чем можно судить, исходя из реакции жителей украинских городов. В частности, жители прифронтового Мариуполя в своей массе опасаются потери рабочих мест, к чему закономерно приведет российское вторжение. По информации работника компании "Метинвест", который предпочел сохранить анонимность, на двух градообразующих предприятиях "ММК им. Ильича" и "Азовсталь" 24 февраля проводились мероприятия по сокращению к минимуму производственных процессов и их консервации, сокращению штата работников.

Также с предприятий в день российского вторжения вывозилось наиболее ценное имущество, а подрядные организации покинули город. Значительная часть мариупольцев провела день в километровых очередях в супермаркетах, аптеках и возле банкоматов. Никакой паники либо восторга от возобновившихся артиллерийских дуэлей в городе не наблюдается.

По словам жительницы Харькова Ирины, оккупанты разбомбили два жилых года в районе Салтавка в черте города. Несмотря на то, что среди харьковчан все еще остались сторонники России и поклонников Путина, наша собеседница поддерживает украинскую армию и воспринимает текущие события в негативном ключе. Спровоцировать панику в Киеве россиянам не удалось. Безусловно, часть горожан покинули столицу и выехали на Западную Украину или за границу. Однако 34-летняя Наталья не спешит собирать чемоданы. Девушка рекомендует всем украинцам постараться сохранять спокойствие и заниматься полезными делами.

Ну, а сам предлог, использованный РФ для вторжения, не выдерживает критики. Обложенным международными санкциями и вооруженным до зубов сепаратистским образованиям неожиданно понадобилась помощь. Конфликт тянется с 2014 года, и с тех пор "ДНР" и "ЛНР" так и не удосужились соблюсти режим прекращения огня. Весь мир увидел цинизм России и ее топорные методы общения с соседями.





О чем стоит задуматься Западу?





История знает немало примеров ситуаций, похожих на ту, в которой оказалась Украина. Аннексии и вторжения случаются тогда, когда в мире нарушается баланс сил и интересов за счет чрезмерного усиления одной страны, которая начинает удовлетворять свои интересы за счет ущемления безопасности других государств. Нередко после разрушения баланса сил и неспособности восстановить его в ходе переговоров великие державы формировали коалиции и ставили на место зарвавшихся партнеров с помощью военной силы. Повторялось это неоднократно.

Весьма колоритный пример таких скоординированных действий – Крымская война 1853-1856 годов. В этом случае баланс сил и интересов нарушила Россия во главе с царем Николаем Первым. Российский государь пожелал отобрать у Османской империи контроль за черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы и Балканы в ходе военной операции. На тот момент Османская империя была партнером Великобритании и Франции.

Союзники организовали коалицию и нанесли сокрушительное поражение России: потопили Черноморский флот, разгромили российскую группировку в Крыму, на Тихоокеанском театре боевых действий, нанесли русским ряд поражений в Балтийском и Белом море. Великобритания даже рассматривала возможность освободить от России территорию современной Украины и Кавказ, но воздержалась после того, новый российский царь Александр Второй пошел на уступки.

Еще один пример – вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году и оккупация этой богатой нефтью страны. Президент Ирака Саддам Хуссейн считал Кувейт иракской провинцией. Приблизительно такое же отношение у россиян к Украине. Тем не менее после серии провальных переговоров, президент США Джордж Буш-младший сформировал коалицию под эгидой ООН и в начале 1991 года нанес сокрушительное поражение иракской армии, а также освободил Кувейт в ходе операции "Буря в пустыне".

Ситуация в Украине очень похожа на вторжение России в Турцию в 19 веке или оккупацию Кувейта со стороны Ирака. Путин нарушил баланс сил в Европе, создал дополнительные риски для безопасности НАТО, инициировал опасный международный прецедент незаконного изменения границ и аннексии территорий независимых стран.

От исхода войны в Украине будет зависеть будущее евроатлантической безопасности. Сейчас оперативно-тактические комплексы "Искандер" стоят в Калининградской области и нацелены на Германию и Польшу, а в случае оккупации Украины и насаждения Россией марионеточного режима ракеты будут стоять по всему периметру восточных стран-членов НАТО. Нужно ли Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и Румынии такое опасное соседство? Очевидно, что нет. Вторжение России в Украину осудили даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Чехии Милош Земан, которые традиционно выступали за укрепление отношений ЕС и РФ.

Поэтому реакции в виде анонсированных США и ЕС санкций против финансового и технологического сектора России, "Северного потока-2" в ответ на полномасштабную войну в Украине недостаточно. Санкции не дадут никаких преимуществ украинским военным в считанные дни. Нужны решительные экстраординарные действия. Гораздо эффективнее в нынешних условиях может быть формирование США антироссийской военной коалиции и оказание помощи Украине. Речь идет не только о поставках оружия, но и об оказании прикрытия с воздуха украинским военным, нанесении ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск в Украине, в приграничных районах России и Беларуси. Размещение противоракетных комплексов Patriot с американскими специалистами существенно увеличит обороноспособность Украины.

Россия не рискнет воевать с блоком НАТО ради надуманных целей и будет более сговорчивой в будущих переговорах с Украиной по возвращению захваченных территорий. Такой сценарий может показаться чем-то из области фантастики, но история дает понять, что принуждение к миру агрессора может быть самым эффективным средством для восстановления баланса сил и обеспечения международной безопасности.

Рассуждения президента США Джо Байдена о демократии, мире и стабильности, умиротворительные визиты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Москву лишь усугубляют и без того сложную ситуацию, воспринимаются руководством России как проявление слабости. Москва достаточно консервативна и ведет внешнюю политику в отношении Украины методами 19 века, полагаясь на армию и флот. Потому и ответ должен быть соразмерный и максимально понятный российским властям. Ведь в Кремле отдают полный отчет слабости и нерешительности лидеров США и ЕС и не воспринимают санкции как существенную угрозу.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал о войне Украины и России: выстоят ли экономики двух стран и кто ближе к падению в пропасть.

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