Российская угроза в Арктике: зачем НАТО укрепляет северные рубежи

Пока в Украине обсуждают ленд-лиз и поставки американской артиллерии и бронетранспортеров, страны-члены НАТО предприняли дипломатические и военные шаги, нацеленные на противодействие угрозе со стороны России в Арктике и близлежащих государствах. Великобритания подписала 11 мая соглашение о гарантиях в сфере безопасности с Финляндией и Швецией. Соглашение предусматривает оказание военной помощи, в случае если одна из сторон станет объектом нападения. Цель документа – сдерживание РФ от агрессивных действий по отношению к Финляндии и Швеции в период подготовки данных стран к вступлению в НАТО.

Арктика. Фото из открытых источников

Тем временем, Армия США (сухопутные войска) реорганизует свое подразделение в штате Аляска. Американцы собираются вместо оснащенной бронетехникой бригады "Страйкер" разместить мобильное подразделение, подготовленное для ведения боевых действий в условиях низких температур, которое при необходимости можно перебросить в Европу, Индо-Тихоокеанский регион. Комментарии разбирались, насколько серьезна российская угроза в Арктике для Америки и Европы.

В чем ценность Арктики?

В условиях глобального потепления и таяния ледников открылись перспективы для разработки в Арктике крупных месторождений полезных ископаемых. В недрах Арктики 90 млрд баррелей нефти (больше, чем в России), 1,55 трлн кубометров природного газа (почти как в Норвегии), 780 млрд тонн угля (месторождения Донбасса содержат 140,8 млрд тонн угля).

Арктика богата запасами меди, используемой в производстве электрооборудования. Там есть месторождения никеля, применяемого как антикоррозийный материал в авиастроении, машиностроении, нефтехимической промышленности и в производстве оружия. Также в арктическом регионе есть залежи цинка, без которого не обойтись при производстве лакокрасочных материалов, резины, фармацевтической продукции, батарей, компонентов двигателей, топливных систем, тормозного оборудования.

Арктика – клевое место. В холодных водах водиться много ценных пород рыбы и моллюсков. При всех своих минусах, Северный морской путь через арктические воды – это кратчайший маршрут из Европы в Китай. Данный маршрут пригоден для судоходства с мая по ноябрь, но не популярен среди владельцев крупных контейнеровозов. Большие суда не могут пройти через путь, проделанный ледоколами меньших размеров. В российском флоте 50 ледоколов, больше, чем в других странах.

Неудивительно, почему в последние годы геополитическое значение Арктики существенно возросло. Омываемые водами Северного ледовитого океана США, Канада, Россия, Норвегия, Исландия, Дания претендуют на контроль за ресурсами и морскими коммуникациями в Арктике и не могут определить морские границы в регионе.

Например, США и Канада не могут договориться о статусе Северо-Западного прохода, а Россия выражает претензии на большую часть Арктики и ее ресурсов, утверждая, что подводный Хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане, якобы часть ее территории. Даже Китай, который не имеет никакого отношения к Арктике, заинтересован в доступе к ее ресурсам и совместно с Россией желает усилить свое присутствие в регионе.

Какую угрозу представляет Россия?

Россия активнее других государств демонстрирует свои амбиции доминировать в Арктике и играет мускулами вблизи границ других государств. США и Канаду беспокоит увеличение военного присутствия РФ в регионе. В сравнительной близости от штата Аляска россияне отремонтировали военные аэродромы, создали новые базы и регулярно проводят военные учения. Аляску отделяет от России Берингов пролив. На архипелаге Земля Франца Иосифа российские военные создали современную базу и разместили там противокорабельные ракетные комплексы "Бастион".

Грань между военно-морскими маневрами и провокациями России недалеко от американского побережья невелика. В августе 2020 года российские военные корабли проводили учения в эксклюзивной экономической зоне США в Беринговом море, где работали американские рыболовецкие суда. Береговая охрана США порекомендовала рыбакам покинуть данное место. Один из членов экипажа траулера Vesteraalen Майк Фитцджеральд сообщил, что своими военно-морскими учениями, запусками ракет Россия создает угрозу для безопасности в местах промысла, где находятся рыбаки без какой-либо защиты. В том же году российская подлодка с управляемыми ракетами на борту всплыла в Беринговом море между Чукоткой и Аляской. Российские военные самолеты неоднократно приближались к воздушному пространству США, в связи с чем американцам приходиться подымать в воздух свои истребители.

Как правило, российская сторона опровергает какие-либо обвинения в провокациях. По мнению эксперта по Арктике Московского государственного института международных отношений Льва Воронкова, Россия возрождает военный потенциал в Арктике для защиты своих границ и никому не угрожает. Однако, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года в полной мере продемонстрировало, насколько опасна РФ для соседних государств. Под видом военных учений российское руководство может проводить подготовку к военным операциям и провокациям.

В Канаде серьезно относятся к российской угрозе в Арктике. Полковник вооруженных сил Канады в отставке Пьер Лебланк считает, что в арктической части его страны серьезные проблемы в сфере безопасности. По информации Лебланка, у Канады ограниченные возможности в сфере противодействия российским гиперзвуковым ракетам, поскольку система раннего оповещения основана на устаревших технологиях и не модернизировалась со времен окончания "холодной войны". Эксперт по военным вопросам России и безопасности в Арктике Норвежского университета оборонных исследований Катаржина Зыск допускает, что в случае вооруженного конфликта Россия будет использовать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Российские ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, могут поразить цели в США и Канаде. Технические возможности подводного флота РФ позволяют доставить ядерное оружие в любую точку земного шара. В 2021 году в рамках учений три российские подлодки с баллистическими ракетами на борту провели патрулирование под арктическими льдами. Так их сложно отследить. Затем они всплыли, пробившись через лед. Также Россия может использовать десант для атаки на канадский остров Элсмир (рядом с Гренландией), где находится станция электронной разведки.

Не факт, что ареной провокаций России может стать исключительно Северная Америка. Эксперт по Арктике из Университета Британской Колумбии Майкл Байерс считает более вероятной угрозу российских провокаций в европейской части Арктики, а не на севере Канады, поскольку она находится сравнительно далеко от России, в отличие от скандинавских стран. Во всяком случае, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже пригрозил мерами военно-технического характера, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Эти государства граничат с Норвегией, участвующей в Арктическом совете.

Дополнительные риски эскалации создает приостановка деятельности Арктического совета в ответ на военные действия России в Украине. Данная организация выполняет функцию переговорной площадки приарктических государств и создавалась для совместного реагирования на различные чрезвычайные ситуации в регионе, урегулирования споров.

Как страны-члены НАТО сдерживают Россию в Арктике?

Война в Украине, неспособность российского руководства договариваться и идти на компромиссы заставили страны-члены НАТО готовиться к войне в Арктике ради сохранения мира. Сегодня Аляска один з самых милитаризированных штатов в США. Там находится несколько баз и 20 тыс. американских военных. Американское правительство инвестирует крупные суммы в развитие порта Ном, который планируется использовать как базу Береговой охраны США и место стоянки военных кораблей. На Аляску перебрасываются истребители F-35 пятого поколения. В штате регулярно проходят военные учения для развития у военнослужащих навыков ведения боевых действий и выживания в Арктике. Американские военные отрабатывают сценарии освобождения объектов, захваченных десантом противника.

Совместное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки ежегодно проводит учения в канадской части Арктики по отражению потенциальных авианалетов и ракетных ударов противника. Также США проводят совместные военные учения с Данией в Гренландии, с Норвегией. НАТО вынуждено усиливать военное присутствие в Арктике в ответ на аналогичные действия России, чтобы отстоять свои интересы. К сожалению, сегодня россияне воспринимают только язык силы.

Георгий Кухалейшвили политолог-международник



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