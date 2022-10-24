Рокировка в Британии: сможет ли Борис Джонсон вернуть власть

Трасс избрали лидером правящей Консервативной партии в качестве замены Борису Джонсону, которому пришлось уйти в отставку из-за громкого скандала с участием его протеже Криса Пинчера. Парламентский организатор Консервативной партии нетрадиционной ориентации Крис Пинчер устроил пьяный дебош и домогался мужчин в одном из популярных среди консерваторов клубов Лондона. Теперь сами депутаты-консерваторы шутят за бокалом пива, что за непродолжительный период правления Трасс умудрилась "похоронить" королеву Елизавету Вторую, фунт стерлингов и Консервативную партию…



Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Между тем, Борис Джонсон снова выразил желание побороться за премьерский пост. До 28 октября Консервативная партия выберет нового лидера, который автоматически займет пост премьер-министра. Согласно британскому законодательству, правящая партия может менять лидера без проведения досрочных парламентских выборов. Комментарии разбирались, почему Лиз Трасс ушла в отставку, насколько вероятно возвращение Бориса Джонсона к власти и почему подобный вариант развития событий отвечает интересам Украины.

Почему Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс признала, что не справилась с проблемами, ради решения которых Консервативная партия избрала ее лидером. Новый премьер планировала снизить налог на прибыль, налог для очень богатых британцев, снять ограничения на выплату премий банкирам, отказаться от перспективы увеличения налогов и сборов, не повышать коммунальные тарифы. Из-за инициатив Трасс поступления в британскую казну от налогов и сборов могли сократиться на сумму в 110 млрд фунтов, что само по себе большая роскошь после убытков от пандемии коронавируса.

За время премьерской каденции Трасс обесценился фунт стерлингов, упали доходы по ценным бумагам в финансовых учреждениях Соединенного Королевства, а рейтинги премьер-министра снизились до 11%. Против нее ополчились британские обыватели, малые предприниматели, недовольные налоговыми льготами для богачей, а также крупный бизнес, которому не понравилось снижение налогов в сочетании с повышением социальных льгот. Трасс попыталась отказаться от своих преобразований, но коллеги-консерваторы попросили ее уйти.

В отличие от своих предшественников, которые сталкивались с более серьезными вызовами, Трасс сдалась слишком быстро и вошла в историю Великобритании как премьер-министр с самым непродолжительным сроком правления. Например, Тереза Мэй возглавляла британское правительство в течение трех лет и за это время прошла через сложные парламентские выборы 2017 года, на которых Консервативная партия победила с небольшим перевесом, непростые переговоры о выходе Великобритании из ЕС, встречая ожесточенное сопротивление со стороны британских парламентариев, которые с трудом приняли закон об отмене европейского законодательства, но восприняли в штыки ее проект договора о "Брексит".

Возможно, премьерство и отставка Трасс является лихо закрученной политической игрой в интересах правого крыла Консервативной партии, включая сторонников Бориса Джонсона. Сначала бывшая глава МИД Великобритании вырвала победу в борьбе за пост лидера консерваторов у бывшего министра финансов Риши Сунака. Выходец из Индии воспользовался выходкой Пинчера, чтобы требовать отставки Джонсона в надежде заполучить премьерский пост.

После того как Трасс стала премьер-министром, она предложила заведомо провальный план в сфере налоговой политики, вызвав на себя такой шквал критики, по сравнению с которым скандал Пинчера может показаться мелочью. Вероятно, в Консервативной партии выждали паузу пока стихнут страсти вокруг отставки Джонсона и теперь предоставили ему второй шанс вернуться в большую политику. По сравнению с Трасс эксцентричный Джонсон выглядит идеальным премьер-министром.

Впрочем, все может быть гораздо проще: Лиз Трасс оказалась не на своем месте и не в самое подходящее время.

Зачем консерваторам нужен Борис Джонсон

Возвращение Бориса Джонсона в кресло премьер-министра выгодно значительной части Консервативной партии. Бывший премьер уже заручился поддержкой ста депутатов парламента, что необходимо для участия в выборах. По данным опроса YouGov, 63% консерваторов не против такой перспективы. Ассоциированный директор YouGov Патрик Инглиш пришел к выводу, что сегодня консерваторы видят в Джонсоне лидера способного объединить Консервативную партию и составить конкуренцию лидеру оппозиционной левоцентристской Лейбористской партии Киру Стармеру. Несмотря на критику среди однопартийцев-законодателей, снижение популярности в обществе, Джонсон пользуется большим авторитетом среди членов Консервативной партии за пределами парламента, разного рода политических активистов, представителей местной власти.

По мнению аналитика Элени Кюри, достаточно консерваторов полагают, что если Джонсон снова возглавит их партию, то это позволит избежать разгрома на парламентских выборах в 2024 году. Сегодня Лейбористская партия опережает Консервативную партию по популярности на 33%. На парламентских выборах 2019 года консерваторы под руководством Джонсона добились убедительной победы.

Министр секретариата кабинета министров Брендан Кларк-Смит уверен, что Консервативной партии нужен Борис Джонсон, чтобы предотвратить приход к власти правительства лейбористов. Стармер уже призывает к проведению досрочных парламентских выборов. Впрочем, добиться этого не так уж и просто. Как пояснили аналитики Фоб Саутуорт и Ник Гуттеридж, для проведения досрочных выборов премьер-министру необходимо попросить монарха распустить правительство. Эксперты полагают, что лейбористы могут создать повод для проведения досрочных выборов, инициировав в парламенте голосование о доверии правительству. Без Джонсона консерваторам не удается вывести страну из кризиса и заработать очки перед выборами.

Некоторые консерваторы рассчитывают извлечь личную выгоду в случае реванша Джонсона. Аналитик Стивен Буш считает, что за Джонсоном закрепилась репутация победителя среди консерваторов и они надеются на то, что он поможет им сохранить свои места в парламенте после выборов 2024 года. На выборах 2019 года в парламент впервые избрались кандидаты от Консервативной партии из Северной Англии, и теперь они хотят отстоять свои места.

Что может помешать Джонсону вернуть должность премьер-министра Великобритании

Все же, у Бориса Джонсона достаточно противников в Консервативной партии, которые ставят ему палки в колеса. По информации аналитика Элени Кюри, консерваторы разрабатывают планы как помешать его возвращению на пост премьер-министра. Они усложнили процедуру регистрации кандидатов на пост главы партии. Предварительно, Джонсону и другим политикам нужно добиться поддержки со стороны не менее ста депутатов от Консервативной партии перед тем, как выставить свою кандидатуру на голосование. По данным Кюри, некоторые депутаты заранее договорились не голосовать за Джонсона.

Конкуренцию Джонсону в борьбе за лидерство в Консервативной партии может составить Риши Сунак, представляющий левое крыло. Он тоже получил "добро" от сотни парламентариев. Согласно опросу YouGov, 43% британцев считают, что Сунак справиться с обязанностями премьер-министра. По мнению аналитика Стивена Буша, многие консерваторы жалеют, что в июле проголосовали не за него, а за Трасс. За индуса проголосуют сторонники сокращения налога на прибыль и разочаровавшиеся в налоговых экспериментах Трасс.

Не все поддерживают Джонсона в правом лагере Консервативной партии. Видимо, поэтому консерваторы ввели в игру председателя Палаты Общин британского парламента Пенни Мордонт, которая может отнять у Джонсона часть голосов. Политик раньше всех предложила свою кандидатуру на пост лидера партии. Впрочем, аналитик Стивен Буш полагает, что она не сможет составить конкуренцию Джонсону. Не исключено, что Мордонт – запасной вариант правого лагеря, если все-таки Джонсон проиграет в первом туре голосования.

Не в пользу Джонсона могут сыграть проблемы с законом. Бывший премьер находится под следствием парламентского комитета привилегий за нарушение карантинных ограничений во время вечеринки в период локдауна. Член парламента Великобритании Роджер Гейл полагает, что если Джонсона признают виновным, то его исключат из Консервативной партии даже если он будет занимать должность премьер-министра.

В Консервативной партии не заинтересованы в углублении политического кризиса из-за противостояния Джонсона и Сунака и пытаются убедить политиков прийти к компромиссу. Джонсон и Сунак провели переговоры 22 октября. По мнению аналитиков Алекса Викема и Элен Миллиган встреча состоялась по инициативе партии и ее цель договориться о будущем сотрудничестве двух политиков независимо от результатов голосования. По неофициальной информации, суть компромисса сводится к тому, что если один из претендентов возглавит Консервативную партию и займет должность премьер-министра, то второй претендент получит министерский портфель. Цель консерваторов не допустить раскола партии перед выборами 2024 года и объединить усилия в противостоянии с лейбористами.

Кто лучший премьер-министр Великобритании для Украины

Среди оппонентов Джонсона нет явных симпатиков России. Тем не менее, есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Тесть Риши Сунака, индийский бизнесмен Нарайана Мурфи, владеет IT компания Infosys, которая не сразу покинула российский рынок после вторжения РФ в Украину. По состоянию на март 2022 года Infosys продолжала работать с Россией, в то время как другие технологические и консалтинговые компании, включая SAP, Oracle, PwC, McKinsey, Accenture, KPMG прекратили деятельность на российском рынке. Infosys ушла из России в апреле 2022 года после того, как британские журналисты начали задавать Сунаку неудобные вопросы о связях его семьи со страной-агрессором. Тесть Сунака выступает за укрепление российско-индийских отношений и лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2004 году Мурфи принял Путина в офисе Infosys в городе Бангалор. Жена Сунака, Акшата Мурфи, владеет 0,91% акций в Infosys.

Чтобы избавиться от пророссийского шлейфа своего тестя, Риши Сунак написал письмо в редакцию издания Kyiv Post ко Дню Независимости Украины, в котором выразил поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией, заверил, что Британия продолжит оказывать нам гуманитарную помощь, поможет отстроить города. Минус Риши Сунака для Украины в том, что в вопросе давления на Россию перед ним будет возникать дилемма. С одной стороны, поддержка Украины в войне с РФ отвечает интересам Великобритании в сфере безопасности. Основной угрозой британские консерваторы считают Москву. С другой стороны, ухудшение отношений с РФ и любые решения Сунака, которые этому поспособствуют, не пойдут на пользу бизнес-интересам его семьи.

Бывший министр финансов собирается уделять основное внимание экономическим вопросам. Сунак сторонник неолиберальной политики, которая предусматривает сокращение государственных расходов. Увеличение расходов на военную помощь Украине за счет бюджета Великобритании не вписывается в данные приоритеты. Военная помощь Великобритании – один из залогов последних успехов украинцев на фронте. Помимо поставок оружия, боеприпасов и экипировки для ВСУ, британцы обучают украинских бойцов военному делу на своих полигонах. У британского спецназа SAS училось даже элитное американское подразделение "Морские котики" (SEAL).

Украине предпочтительнее кандидатуры Бориса Джонсона или Пенни Мордонт в кресле премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон реалистично воспринимает угрозу со стороны России. Все, что сегодня получает Украина от Великобритании – заслуга Джонсона. Бывший премьер рассматривает Украину в качестве одного из ключевых звеньев евроатлантической безопасности в долгосрочной перспективе. Он предлагал создать новый военный союз при участии Великобритании, Украины, Польши, стран Балтии и Турции для укрепления НАТО на восточном фланге. Джонсон выступает за ужесточение санкций против России.

Пенни Мордонт считает целесообразным оказание всесторонней поддержки Украине в войне с Россией до победного конца. По ее мнению, НАТО должна сделать все возможное для поражения Путина. Младший лейтенант резерва Военно-морского флота Пенни Мордонт не понаслышке знакома со сферой обороны и курировала вопрос предоставления военной помощи Украине, когда занимала посты младшего министра вооруженных сил Великобритании в кабинете Дэвида Кэмерона, министра обороны в кабинете Терезы Мэй. От исхода предстоящего голосования в Консервативной партии зависит будущее украинско-британских отношений и наши успехи на поле боя с российскими оккупантами.

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