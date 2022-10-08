Распад России допустить нельзя остановить. Кто и как влияет на скорость процесса



















27 февраля, после крушения сценария "взять Киев за три дня" стало очевидно, что системный кризис у РФ прошел точку невозврата. Можно допустить, что в России начались разрушительные процессы, на которые влияют следующие главные причины: мировой кризис, конфигурации технологических укладов, трудности глобальной экономики, отсутствие смыслов и видение будущего в самой РФ. Частично скорость процесса зависит от интересов мировых геополитических игроков: кто-то задерживает распад России, кто-то наоборот, ускоряет.

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Западные ссуды не помогли: за 100 лет Россия вернулась к тому, с чего начинала

В 2022 году исполняется 100 лет официальному созданию СССР, состоявшемуся 30 декабря 1922 года. Так после первого развала Российской империи, через 5 лет гражданской войны, возник новый российский имперский проект под руководством партии большевиков, чья идеология до сих пор используется вождями РФ во главе с Владимиром Путиным. Это немаловажный фактор повторения событий 100-летней давности.

Как и сейчас, в начале ХХ века в мире происходило изменение технологических укладов, в главных странах того времени происходила индустриализация. В России тогда была аграрная рентная экономика, где феодалы получали доход от эксплуатации труда крестьян, иногда от эксплуатации лесов, рек, озер, месторождений сырья на вверенных участках. В этой рентной моделе собиралась дань снизу верх, часть разворовывалась, часть шла на финансирование полиции и армии, гарантировавших сохранение привилегий русского дворянства и существующей парадигмы во главе с царем Николаем II.

В России в те времена ведущие предприятия, фабрики и заводы в большинстве своем строили иностранные специалисты, большие части в главных российских отраслях также в основном принадлежали иностранцам.

Процесс смены технологических укладов в мире в 1910-1930 годах предусматривал индустриализацию, увеличение роли техники в жизни людей, модернизацию инфраструктуры, внедрение новых социальных моделей и бытовых норм. Новыми публичными богатыми и влиятельными людьми становились предприниматели, промышленники, чиновники-технократы, финансисты, обслуживавшие смену технологических укладов. Феодальная модель, существовавшая в России, мешала внедрению нового технологического уклада. А российские власти не имели альтернативных проектов будущего и вообще идеологии, на почве которой должны попытаться спасти ту Российскую империю.

Распад стартовал в 1917 году с большевистской революции и отстранения от власти царя Николая II. В 1917–1922 годах на территории бывшей Российской империи продолжалась гражданская война. Появление СССР в 1922 году и его дальнейшее существование путинская пропаганда сейчас продает россиянам и в некоторые другие страны как успешную "Антимеру", как духовную и идеологическую победу "русского мира" над врагами.

В реальности выживание СССР и его развитие – это результат договоренности Сталина с западными бизнесменами об осуществлении мощной индустриализации, что отвечало интересам тех сил, которые стояли за изменением технологических укладов в мире.

Индустриализация и становление СССР в первую половину ХХ века произошли в кредит – только на подготовительном этапе СССР одолжил у Запада 210 миллионов долларов. В целом стоимость советской индустриализации стоила 2,2 млрд долларов США в те времена, когда весь годовой экспорт СССР составлял 400 миллионов долларов США. Итак, только у США СССР одолжил на индустриализацию 635 миллионов долларов. Еще примерно 320 миллионов долларов – в Германии, 250 миллионов долларов – в Великобритании, а также, значительные суммы в Швеции, Италии и Чехии по Словакии.

Более того, под развитие нефтегазовой отрасли и строительства трубопроводов в Европу, с помощью которых Путин пытался шантажировать Евросоюз, СССР также в свое время занимал на Западе 11 млрд долларов.

Но новый российский имперский проект "СССР" не имел успеха. Благодаря накоплению внутренних системных противоречий, усилению внутренних конфликтов между элитами, проигрышу войны в Афганистане, а также, в том числе из-за очередного изменения технологических укладов в мире, в 1989-1991 годах СССР развалился.

И также, после тех событий развитие новой версии Российской империи, на этот раз в виде РФ, помогал осуществить Запад. В 1991 году у РФ снова не было смыслов и идеологии, образа будущего. Они одолжили на Западе не только деньги и технологии, а также условно либерально-демократическую идеологию, которая была отражена в конституции РФ.

При этом с 2000 года Россия вернулась к модели жесткой вертикали власти с опорой из полиции и спецслужб, сословного общества, отсутствия прав человека и рентной экономики – как и накануне Первой мировой войны – то есть вновь сложились все условия, приводящие к развалу империи.

Еще одно совпадение между событиями 1910-х и 2010-х – существовал план, согласно которому условный оппозиционер Алексей Навальный нарабатывался на роль Ленина 2.0 для СССР 2.0. Но 24 февраля 2022 года проект во главе с автором высказывания "Крым – не бутерброд" утратил актуальность.

Более того, часть элит Запада, сделавшая ставку на решение мировых проблем посредством нового изменения технологических укладов, уже много лет пыталась спасти РФ от распада. Но произошло несколько событий мирового уровня, в результате которых на этот раз никто на Западе больше не хочет и не может спасать Россию.

Неудача шестого технологического уклада, как приговор России и Китая

Значительная роль, которую СССР Сталина по договоренностям с элитами Запада сыграл в прошедшей кардинальной смене технологического уклада на планете, позволил российскому имперскому проекту просуществовать еще 100 лет.

В 2016 году глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб объявил всемирный переход к шестому технологическому укладу. Этот амбициозный проект предусматривает тотальную цифровизацию, развитие робототехники, внедрение нанотехнологий в быту и медицине, постепенный отказ от нефти и газа в пользу экологических источников энергии. Также этот проект декларирует ликвидацию среднего класса, усиление административного контроля над жизнью людей и демонтаж национальных государств в пользу нескольких транснациональных корпораций: фактически ликвидацию субъектности обычного человека. Проект Всемирного экономического форума – реакция на то, что в 2008 году темпы роста государственных, корпоративных и потребительских долгов значительно опередили темпы роста объемов капитала в мировой экономике.

Специальное мероприятие "пандемия ковид-19", смыслы которого описаны в книге Шваба "Ковид 19: большая перезагрузка", было использованием старой технологии "пандемия гриппа испанка", которая сыграла свою роль для предварительного изменения технологических укладов.

Китай с его системой социального кредита был полигоном, где попытались создать будущее по книге Шваба. Но уже очевидно, что проект провалился. Поэтому Китай и его современный сырьевой придаток — Российская Федерация потеряли все. Ибо не имели собственных образов будущего, альтернативных проектов и идеологий.

Если у Украины и стран Запада есть собственные смыслы и базовые ценности, к которым эта коалиция возвращается в результате провала проекта изменения вкладов, то у РФ и Китая нет ничего, у них был только чужой сценарий. Вообще Китай и РФ построены на марксистско-ленинской идеологии, которая сегодня – полный банкрот. Поэтому война против Украины – это война РФ и Китая против Запада, где РФ и Китай пытаются отсрочить свой крах и хотя бы о чем-то договориться с Западом.

Очень символично, что современный Китай на волне предыдущего серьезного изменения технологических укладов де-факто создан российскими большевиками. Затем Китай рос с помощью технологий, которые ему предоставил СССР, а затем с помощью ограбления ресурсов Российской Федерации, которая, по иронии судьбы с 2010-х превратилась в "младшего брата", сырьевый придаток страны, которую она сама создала.

"Россия зависима от Китая полностью, – говорит глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. – Это абсолютно несамостоятельное сейчас уже государство".

Распад России и Китай

В Кремле надеялись, что какая-либо помощь Китая хотя бы приостановит процесс распада РФ, поскольку Китай и РФ работают на одной и той же идеологии. Но провал агрессии России против Украины, напротив, ускорил кризис в Китае.

Кроме неудачи проекта перехода на шестой технологический уклад Китай не смог установить на мировом уровне собственную власть и влияние с помощью экономической экспансии товарами ширпотреба и сомнительных схем по захвату ресурсов более слабых стран. В то же время, по состоянию на начало 2022 года внешний долг Китая составлял 40 трлн долларов США, или 265% ВВП. С 2021 года в Китае происходит крушение строительной отрасли и энергетический кризис, который усугубился засухой 2022 года. Началось разрушение банковского сектора китайской экономики.

Идея захвата и оккупации Сибири и Дальнего Востока также не спасает Китай. Потому что Сибирь и Дальний Восток де-факто им уже оккупированы. КНР в большом объеме извлекает оттуда древесину и полезные ископаемые, не платит за это налоги, игнорирует вредное влияние на экологию от освоения этих регионов. Оккупация, как шоу для внутреннего потребителя, не решает экономических и вообще системных проблем Китая. Тем более, неудачи России в результате вторжения в Украину и поездка спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показали КНР, что попытка военной агрессии или экспансии будет иметь решительный отпор со стороны Запада и ускорит крах Китая.

Одновременно крупный бизнес покидает Китай: корпорация Apple сворачивает производство и перемещает его в Индию.

"Страну накрывает не просто кризис, а полноценная катастрофа, – говорит российский аналитик Анатолий Несмиян. – Она вызвана неспособностью разрешить систему противоречий, сложившуюся в Китае".

Таким образом, КНР не в состоянии помочь России отсрочить распад и не в состоянии воспользоваться этим процессом, а на Западе уже принимают определенные меры.

"Сейчас к процессу распада России начали очень серьезно относиться в мире, – говорит украинский политолог Павел Жовниренко. – Создана инициатива "Форум свободных народов постРоссии", актуальность которой выросла на фоне противостояния США и КНР. Китай сейчас поедает ресурсы России и имеет виды на большую долю ее территории. Освобождение этих территорий изнутри, объявление их независимости и восстановление при поддержке мирового общества там демократических государств помешает попыткам Китая захватить эти территории".

Распад России и США

В США понимают, что процесс распада России уже пересек точку невозврата. Поэтому американцы будут влиять на этот процесс вне зависимости от того, чье будет большинство в двух палатах Конгресса, и от какой партии будет президент. Дональд Трамп, чьи поклонники по прогнозам получат в ноябре 2022 года большинство в Конгрессе США, вообще начал торговую войну с Китаем. Избиратели Трампа заинтересованы в том, чтобы с рынка США исчез китайский ширпотреб, чтобы освободившееся место заняли американские товары. А это новые рабочие места для обычных американцев. Поэтому при Трампе следует ожидать жесткой политики в отношении Китая, что автоматически ускоряет распад РФ.

Байден и его команда также сделали выводы из событий 2020-2022 годов, провала попытки смены технологических укладов. Поэтому примерно с середины 2022 года восприняли сценарий распада РФ как новый базовый сценарий и негласно готовятся мягко администрировать эти события. Тем более, риски от распада России признаны более низкими, чем риски и последствия поддержания существования РФ в современном виде. Поэтому распад России и перераспределение ее активов, в том числе послевоенное восстановление – это кейсы, благодаря которым коллективный Запад под руководством США попытается противодействовать вероятной мировой экономической рецессии.

В то же время РФ фактически исключена из газового рынка Евросоюза: к октябрю 2022 г. ее доля упала до 8-9% от общего потребления газа ЕС. Освободившееся место занимают американские поставщики сжиженного газа.

Президент США Джо Байден все время своего президентства очень расплывчато комментировал вопрос Крыма, употреблял общие фразы о поддержке территориальной целостности Украины. Но после фрик-шоу Путина "референдумы-2022" Байден впервые прямо заявил, что США предоставит Украине все необходимое для освобождения всей территории Украины в международно признанных границах. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же вечер впервые за 8 лет прямо заявил, что "Крым – это Украина, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон – это Украина". Освобождение Крыма и других захваченных РФ украинских территорий – это шаг, существенно ускоряющий распад РФ. Ведь развитие внутреннего системного кризиса, который начался с протестов на Болотной площади Москвы, Кремль смог притормозить именно оккупацией Крыма и развязыванием войны на Донбассе.

"После последних поступков Путина даже тем западным партнерам, которые были готовы пойти на встречу Путину, психологически очень тяжело оказывать давление на Украину с требованиями остановить наступление и перейти к переговорам, – говорит бывший советник Путина Андрей Илларионов. – Путин переиграл сам себя. Если бы он после получения инструкций от "товарища Си[Цзинпина]" и возвращения из Самарканда 17 сентября сделал другой ход, заявил об отводе войск на линию 23 февраля и призвал к мирным переговорам, достичь восстановления территориальной целостности Украины было бы гораздо труднее. Но Путин осуществил четыре мошеннических "референдума", которыми полностью дисквалифицировал другой мошеннический "референдум" – в Крыму. После этого уже никто на Западе не готов даже в какой-либо перспективе признать Крым частью России".

Еще год, полгода назад на Западе негативно относились к возможности распада России, – говорит "Комментарии" украинский политолог Павел Жовниренко. – Сейчас там видят необратимые процессы, происходящие в РФ. В июне были слушания в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США, которые назывались "Деколонизация России". Две недели назад авторитетный американский генерал Бен Ходжес прямо заявил, что Запад должен начать готовиться к распаду России. Сегодня Запад должен избежать тех событий, которые происходили во время распада СССР, к которому Запад был не готов. Сегодня Запад все понимает, предпринимает определенные шаги, чтобы избежать эксцессов при распаде России, но при этом не подталкивает процесс, в основном наблюдая со стороны. Тем более Путин уже все сделал для того, чтобы Россия развалилась в ближайшее время".

Распад России, Индия и страны ОПЕК

Первые две трети 2022 года агонию РФ финансировали страны Евросоюза, постепенно отказывавшиеся от покупки российских нефти и газа, и Китай с Индией, которые в условиях санкций покупали российские энергоносители со скидками.

Роль Китая уже рассмотрена. Что касается Индии, которая исторически в конфронтации с Китаем, то эта страна, скорее всего, не станет совершать действия, которые немного притормозят распад РФ. Во-первых, крупные корпорации на фоне кризиса в Китае и напряжение между Китаем и США перемещают крупные производства именно в Индию. Чтобы это заработало и подпитало экономику Индии, стране нужно иметь хорошие отношения с Западом.

Что касается больших объемов оружия, которое Индия раньше закупала у РФ и таким образом предоставляла живые деньги РФ, то война в Украине показала, что российское оружие неэффективно в парадигме современных конфликтов. Кроме того, ранее в Индии случались аварии с российской техникой, даже был случай, когда начальник штаба обороны Индии погиб в результате крушения российского вертолета.

Что касается потребления Индией российских нефти и газа, то, во-первых, распад РФ не означает остановки всех поставок энергоносителей, поскольку значительная доля российской нефтегазовой отрасли так или иначе контролируется крупными мировыми корпорациями. Тем более, они в свое время испытывали давление со стороны российских властей, но, наверняка, это не забыли.

После нефтяной войны марта-апреля 2020 года между Саудовской Аравией и РФ, у Кремля испорчены отношения со странами ОПЕК. Поэтому оттуда России тоже не стоит ждать какой-либо помощи.

Как распад РФ отразится на российских элитах

С Запада было слышно мнение, что распад России вызовет хаос изнутри России, что приведет к ущербу нефтегазовой инфраструктуре на территории бывшей РФ. Но шансы такого развития событий скудны, потому что все "региональные элиты" путинской России полностью зависят от западной финансовой системы.

Все главные и богатые российские топ-корпорации, фабрики, заводы, ритейлерские сети, банковские сети, телекоммуникационные фирмы принадлежат либо иностранным компаниям, либо местным авторитетным бизнесменам (олигархам), оформившим собственность через оффшорные юрисдикции. Большинство оборудования в современной российской промышленности было произведено в ведущих западных странах и требует регулярного техобслуживания иностранными специалистами, то есть РФ зависима от западных компаний, из-за санкций в результате вторжения в Украину массово покинувших Россию.

К тому же все главные финансовые активы главных деятелей российской компрадорской экономики сохраняются не в рублях в Москве, а в долларах и евро в оффшорных юрисдикциях, а потому зависят от тех, кто контролирует доллар и евро, мировую финансовую систему.

Все это опровергает угрозы Путина и Медведева применить ядерное оружие – чтобы угрожать и на что-то претендовать, в современном мире нужно обладать субъектностью, которой у путинской России нет. Даже состояние самого Путина измеряется в долларах, а не в российских рублях.

Относительно возможности вооруженного демарша возле нефтяных вышек от таких деятелей, как Рамзан Кадыров, события в Украине продемонстрировали, что ВСУ и современное западное оружие легко закрывают такие вопросы.

Что касается всех чиновников на российском олимпе, то наименее причастным к путинским преступлениям Запад предложит принять участие в создании новых демократических государств под протекторатом цивилизованных развитых стран.

"Особенно распад России важен для коренных народов РФ, а также для отдельных регионов, – говорит "Комментарии" украинский политолог Павел Жовниренко. – После начала российского вторжения в Украину в регионах РФ усилились центробежные процессы, уже получившие организационные контуры. К примеру, "Форум свободных народов постРоссии" в своей деятельности опирается на Декларацию ООН 1960 года о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Тогда эта резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, поддержанной и СССР, но считали, что она относится только к народам Африки, Азии и Латинской Америки. Тем не менее, все, что написано в Декларации 1960 года, полностью имеет отношение и к современной России".

Кому не на пользу распад РФ

Не заинтересованы в распаде РФ и падении авторитарного режима Северная Корея, Белорусь и Иран. Причем не население этих стран, а условные элиты. Но они ничего не решают в этом процессе. На фоне роста внутренних кризисов в Китае и РФ уже несколько недель усиливаются протесты в Иране, который также является идеологическим банкротом.

Также очень напуганы распадом России африканские марионеточные правительства, которые держались с помощью российского ПИК "Вагнер" и способствовали ограблению местных ресурсов в пользу Кремля и путинской ОПГ "Озеро". Этот фактор тоже никак не влияет на скорость распада РФ.

Эпилог

Интересно, что во время последней переписи населения СССР оказалось, что областях РСФСР граничащих с УССР большинство составляли этнические украинцы, затем этот факт замалчивался. Тем более исторически, некоторые земли, которые сейчас в составе РФ, являются украинскими. Таким образом, при недостаточности репараций по восстановлению Украины можно ставить вопрос о возвращении исторических украинских земель.

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