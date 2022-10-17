Протесты в Иране: сможет ли феминизм победить исламскую революцию

Поводом для демонстраций стало убийство в сентябре 2022 года 22-летней девушки Махсы Амини в Тегеране сотрудниками полиции морали за то, что она носила зауженные джинсы и не надела подобающим образом хиджаб. В Иране женщинам запрещено появляться в общественных местах с непокрытой головой. В знак протеста представительницы слабого пола начали массово выходить на улицы городов с непокрытой головой и сжигать свою паранджу.



Феминизм в Иране на фоне экономического кризиса

Масла в огонь подлило зверское убийство иранскими силовиками Ники Шакарами и Сарины Эсмаилзаде, принимавших участие в протестах. Им было всего лишь 16 лет. Уставшие от санкций и экономического кризиса иранцы не смогли проглотить такой цинизм и бесчеловечность режима аятолл. Однако, присосавшееся к нефтедолларам иранские богословы, силовики и юристы не желают выполнить волю своего народа и топят мирные акции протеста в крови. Доходит до того, что демонстрантов расстреливают из крупнокалиберных пулеметов. С начала протестов убито свыше 200 человек, включая 23 детей. Комментарии разбирались, насколько велики шансы протестующих добиться смены власти в Иране и почему это выгодно Украине.

Почему иранцы протестуют

Убийства Махсы Амини, Ники Шакарами и Сарины Эсмаилзаде стали последней каплей в чаше терпения иранцев, которые не имеют отношения к правящему классу. По мнению аналитика Бехранга Таждина, подходящие условия для антиправительственных выступлений сформировались в Иране под влиянием проблем в экономике. Большинству иранцев тяжело сводить концы с концами из-за экономического кризиса, который спровоцировали пандемия коронавируса, действующие с 2018 года американские санкции в отношении нефтегазового и банковского сектора Ирана. Сегодня объем иранской экономики на 4-8% меньше, чем в 2010 году, а национальная валюта обесценилась на 90%. В июне инфляция достигла 54%, а цены на товары и услуги выросли на 1135% за последние десять лет. Например, курятина подорожала в 20 раз, а растительное масло – в 40 раз.

Действующий президент-консерватор Ибрагим Раиси за год правления не оправдал надежд избирателей. Вместо обещанного решения экономических проблем и улучшения благосостояния, иранцы получили увеличение цен на продовольствие. В этом году цены в Иране выросли на 26% буквально в течение месяца после отмены ежегодной субсидии в размере 9 млрд долларов на импортные продукты питания и медикаменты. В Иране существует проблема скрытого голода, поскольку из-за высоких цен многие иранцы не могут позволить себе питаться сбалансированно.

Жизнь в Иране дорожает, в то время как на рынке труда ситуация складывается не лучшим образом. Несмотря на то, что в последние годы население Ирана выросло с 75 до 85 млн человек, работают только 23 млн человек. Неудивительно, почему протестовать начали именно женщины. В условиях ограниченного предложения на рынке труда они не выдерживают конкуренции с мужчинами. Иранские власти поставили своей целью добиться увеличения рождаемости в стране и отвели женщине роль домохозяйки, забывая о том, что далеко не каждая иранка хочет создавать семью и рожать детей.

Активное участие иранцев в протестах связано с разочарованием в исламской республике как форме жизнеспособного государства. Правозащитник Шади Шар полагает, что в течение десятилетий многие иранцы надеялись на либерализацию и модернизацию Ирана. Президентам-реформаторам Мохаммеду Хатами и Хассану Роухани не удалось сделать страну более открытой для внешнего мира, наладить отношения с Западом, смягчить социальные ограничения и привнести больше демократических свобод в общественно-политический строй. Приход к власти президента-консерватора Ибрагима Раиси означает то, что исламская республика останется такой какая она есть. При Раиси в Иране ужесточили дресс-код: запретили женщинам одеваться так, как они хотят, лишили даже такой возможности самовыражения.

Режиму аятолл выгодно, чтобы иранское общество представляло собой забитую, безвольную серую массу, которой легко управлять подобно стаду баранов. В Иране существует аристократия из числа духовенства, юристов, специализирующихся на исламском праве, офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые пустили свои щупальца во все сферы жизни иранского общества и контролируют самые прибыльные секторы экономики. Правящей элите плевать на то, что хотят простые иранцы, их не волнуют негативные последствия санкций. Они наживаются с продаж нефти по серым схемам в обход ограничений и обеспечили себе и своим родственникам роскошную жизнь.

В тоже время, благодаря интернету и соцсетям среднестатистическим иранцам есть с чем сравнивать жизнь в исламской республике с жизнью в светской Америке, Европе, Израиле, где церковь отделена от государства. Как бы иранские политики и богословы не демонизировали Запад, но иранская молодежь хочет отдыхать в кафе и клубах, публиковать свои фото и видео в Facebook, Instagram, Tik Tok, следить за трендами моды, играть в компьютерные игры, ходить в кино, слушать любую музыку и делать, что душа пожелает, как их зарубежные сверстники. Костяк протестов составила молодежь младше 25 лет. Иранские девушки в курсе, что такое эмансипация, гендерное равенство и хотят подобно американкам и европейкам строить карьеру и ни от кого не зависеть.

Под влиянием глобализации между молодежью Ирана и Европы в какой-то степени стерлись культурные различия несмотря на то, что одни живут в закрытом авторитарном государстве, а другие в открытых демократических странах. Иранская молодежь не видит угрозы в лице Запада, которую рисуют Хаменеи и Раиси, не видят смысла в существующих ограничениях. Пропасть между иранской молодежью и теократическим режимом оказалась настолько глубокой, что убийство выделившейся из толпы Махсы Амини вызвало мощный социальный взрыв. Исламская республика исчерпала себя.

Какова вероятность смены власти в Иране

На мысли о смене политического режима в Иране наводит тот факт, что текущие протесты беспрецедентны по своему размаху. В них принимают участие все слои иранского общества, независимо от пола, возраста и уровня дохода. Это самое массовое антиправительственное выступление в Иране со времен исламской революции 1979 года, когда был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви. Текущие протесты более масштабные, чем демонстрации против результатов президентских выборов в Иране в 2009 году или акции протеста недовольных экономической ситуацией в 2017-2019 годах.

Все же, в лагере протестующих существуют определенные проблемы, которые снижают вероятность превращения Ирана в светскую демократию. Американский публицист иранского происхождения Сохраб Ахмари задается вопросом, а смогут ли вообще протестующие предложить какую-либо альтернативу теократическому режиму. По его мнению, пока непонятно, кто станет у руля страны, если получиться свергнуть клерикалов, какие ценности станут объединяющими. Ахмари скептически относится к идее восстановления монархии в Иране во главе с проживающим в США сыном последнего шаха Резой Пехлеви. Иранцам присуще негативное отношение к шахскому периоду, когда в Иране существовал социальный разрыв между монархической элитой и простым народом, имела место проблема коррупции, бедности.

Альтернативной точки зрения придерживается аналитик Шай Хатири, выпускник Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Хатири поддерживает установление в Иране конституционной монархии аналогично той, которая существует в Швеции и Испании. В этих странах монарх имеет символические полномочия, формально возглавляет государство и выступает в качестве авторитета, объединяющего общество, защищает демократию и помогает улаживать социальные конфликты. Наследник иранского престола Реза Пехлеви поддерживает протесты в Иране, призывает свергнуть теократический режим. Пехлеви не против стать новым шахом, если этого захочет иранское общество, но также поддерживает превращение Ирана в парламентскую или президентскую республику.

Сотрудник аналитического центра Carnegie Europe Корнелиус Адебар считает проблемой отсутствие у протестующих лидера и политической программы. По мнению эксперта, не стоит ждать каких-либо уступок от постаревшего верховного руководителя Али Хаменеи. До недавнего времени теократический режим успешно подавлял антиправительственные выступления, преследовал журналистов и диссидентов. Режим аятолл скорее потопит в крови протестующих, чем согласиться на досрочные выборы.

Если не получиться заставить Хаменеи и его соратников уйти с миром, тогда смена власти в Иране возможна в том случае, если на сторону протестующих перейдут военные. В противном случае, как показывают примеры Венесуэлы, Сирии и Беларуси, антиправительственные протесты обречены на провал. В этих странах тиранам удалось удержаться у власти благодаря поддержки со стороны силового блока.

В Иране дела обстоят еще сложнее. У Хаменеи есть собственная преторианская гвардия – Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически дублирует функции разных родов войск и является элитой иранского общества. Режим аятолл специально создал его для защиты исламской революции. Имея привилегированное положение в обществе, хорошие зарплаты, возможность вмешиваться в экономические процессы и извлекать из этого финансовую выгоду, офицеры КСИР порвут на немецкий крест любого, кто посягнет на их благополучие.

Демократизация Ирана невозможна без внешнего вмешательства. Руководство США и ЕС ограничиваются заявлениями в поддержку протестующих, планирует ввести против Ирана новые санкции. Свержение теократического режима в Иране выгодно Западу. В таком случае будет закрыт навсегда вопрос иранской ядерной программы. Иранская нефть и природный газ выйдут на европейский рынок в качестве альтернативы энергоносителям из России. Новые власти в Иране пойдут на интересующие американцев уступки в обмен на отмену санкций и финансовую помощь.

Почему Украине нужен Майдан в Иране

Банковой выгодна смена власти в Иране, поскольку нынешнее руководство исламской республики всячески содействует России в вооруженном конфликте с Украиной. В 2014 году Иран не поддержал резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, осуждающую аннексию Крыма. Сегодня иранцы помогают россиянам решить проблему дефицита высокоточного оружия благодаря поставкам дронов-камикадзе "Шахед-136" ("Герань-2"). Россияне используют иранские беспилотники в качестве альтернативы баллистическим и крылатым ракетам, атакуют с их помощью объекты гражданской инфраструктуры в украинских городах.

По неофициальной информации Иран направил инструкторов в оккупированную Херсонскую область для обучения российских военных как обращаться с беспилотниками. К счастью, "Шахед-136" оказались малоэффективны, так как привлекают к себе внимание из-за шумных двигателей, напоминающих по звуку мопед или бензопилу. Украинские военные сбили большую часть машин противника. По слухам, Россия прорабатывает вариант приобретения в Иране беспилотников Arash-1 с более крупной боевой частью, чем у "Шахед-136".

Омрачает украинско-иранские отношения неурегулированный спор вокруг выплаты компенсации семьям погибших на борту "Боинга" 737 рейса PS752 МАУ, сбитого КСИР под Тегераном в январе 2020 года. Иранское руководство не выплатило ни копейки компенсаций, а Украина подала иск за сбитый самолет в суд канадской провинции Онтарио.

Приход к власти в Иране светских людей интересен Украине из коммерческих соображений. На протяжении многих лет иранский рынок манит украинских зернотрейдеров, производителей железнодорожных вагонов. Однако, торгово-экономическому сотрудничеству препятствуют действующие санкции.

Протесты в Иране в очередной раз подтверждают нежизнеспособность погрязших в коррупции авторитарных режимов, которые игнорируют запросы общества. Зверства, которые творят иранские силовики – это урок для постсоветских стран, прежде всего России. События в Иране – наглядный пример к каким драматическим последствиям может привести вседозволенность зарвавшейся и присосавшейся к власти кучки авантюристов.

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