Ось зла: как Россия и КНДР пытаются сорвать военную помощь Украине

Часть политического истеблишмента США заинтересована в том, чтобы Украина инициировала мирные переговоры с Россией, так как из-за затянувшейся войны были нарушены логистические цепочки, а цены на энергоносители и продовольствие пошли вверх, что не выгодно американским партнерам в Европе, Африке и Латинской Америке. По данным анонимных источников, американские чиновники убеждают руководство Украины пойти на такой шаг, вопреки своим интересам. Президент Владимир Зеленский уже озвучил приемлемую для нас позицию: мирные переговоры с Россией возможны только в случае вывода российских войск из Крыма и других оккупированных территорий Украины.



РФ и КНДР объединили усилия против Украины

Американские голуби мира активизировались не случайно. На прошлой неделе в Совете национальной безопасности США обсуждалась проблема поставок артиллерийских снарядов из Северной Кореи в Россию. Россияне уже бомбят электростанции и другую гражданскую инфраструктуру в Украине с использованием приобретенных в Иране дронов-камикадзе, а доступ к военным складам КНДР позволит путинскому режиму вести кровопролитную войну неопределенное количество времени вопреки санкциями и международной изоляции. Вот только мир с Россией на ее условиях таит в себе еще большую опасность. Комментарии разбирались в причинах раскола в политических кругах США по украинскому вопросу и какую угрозу для международной безопасности представляет ось Москва-Тегеран-Пхеньян.

Кому в США жалко денег на военную помощь Украине

Скептически к продолжению предоставления военной помощи Украине относиться часть членов Республиканской и Демократической партии США. Среди республиканцев существует раскол между сторонниками сенатора Митча Макконела, выступающего за продолжение поставок оружия для ВСУ, и единомышленниками члена Палаты представителей Кевина Маккарти, который предлагает сократить расходы и сэкономить бюджет, в том числе за счет сокращения военной помощи Украине. С 2014 года США потратили на военную помощь Украине 21 млрд долларов (18 млрд долларов в 2022 году). Это не так уж и много по сравнению с расходами на сумму в 2,3 трлн долларов на военную операцию в Афганистане и поддержку светского правительства в Кабуле в 2001-2021 годах (в среднем, 115 млрд долларов в год).

Республиканец Джим Бэнкс не считает целесообразным давать деньги зарубежным странам на решение своих проблем и полагает, что Америка не станет сильнее, опустошая свои склады с оружием. По оценкам аналитика Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, запасы некоторых американских вооружений, поставляемых в Украину, достигли минимума. Расход боекомплектов к реактивным системам залпового огня HIMARS и противотанковым комплексам Javelin превышает объемы производства. Не одобряет предоставление военной помощи Украине политтехнолог Стив Беннон, который курировал избирательную кампанию Дональда Трампа в 2016 году. В мае 2022 года 59 республиканцев в Палате представителей и 11 в Сенате проголосовали против выделения Украине 40 млрд долларов.

Аналогичный раскол по украинскому вопросу существует среди демократов. Тридцать членов Палаты представителей из ультралевого крыла Демократической партии (прогрессивные демократы), включая Прамилу Джайапал, Александрию Окассию-Кортес, Ильхан Омар, подготовили письмо Джо Байдену с просьбой лично провести переговоры с Владимиром Путиным и договориться о прекращении войны в Украине ради того, чтобы избежать вооруженного конфликта США с Россией. В письме речь шла о смягчении антироссийских санкций, гарантиях безопасности и сохранения независимости Украины, но ни слова о возвращении Крыма и других захваченных РФ украинских земель. Аргументировали демократы свою позицию различными страхами, начиная от роста цен на продукты, заканчивая угрозой Третьей Мировой войны.

С предложением Джайапал, а также с мнением республиканцев, разделяющих точку зрения Маккарти, согласны далеко не все прогрессивные демократы. Демократ Рубен Галлего считает, что быстро закончить войну можно, предоставив Украине оружие, а конгрессмен Джейк Ачинклосс поддерживает ужесточение санкций против России. Сам Байден считает, что США поставляют в Украину оружие из соображений безопасности в Восточной Европе и НАТО. Логично, что в случае поражения Украины и оккупации нашей территории, Россия разместила бы оперативно-тактические комплексы "Искандер" и ядерное оружие по всему периметру восточных рубежей НАТО.

Почему США выгодно помогать Украине

Шаг назад в противостоянии с Россией, устроившей зверства в соседней демократической Украине подобно немецким нацистам, это серьезный удар по репутации команды Байдена, выступающей за консолидацию демократических стран в конкуренции с авторитарными режимами. Не исключено, что алармистские настроения среди демократов и республиканцев касательно поддержки Украины в войне с Россией не будут доминировать после того, как будет сформирован новый состав Конгресса США по итогам промежуточных выборов.

Обычно разговоры о сокращении военных расходов американские политики заводят в периоды избирательных кампаний, чтобы наработать очки среди электората – налогоплательщиков, которым интересно знать, на что правительство тратит их деньги. Особенно в периоды кризисов. В США существует проблема дефицита бюджета, а американская экономика понесла убытки вследствие пандемии коронавируса.

Не все, о чем говорят демократы и республиканцы находит практическое воплощение. Например, Дональд Трамп достаточно много рассуждал о важности налаживания отношений с РФ и даже допускал отмену санкций, введенных администрацией Обамы. Однако, после победы на президентских выборах 2016 года команда Трампа, наоборот ужесточила ограничительные меры и предоставила Украине первую партию комплексов Javelin.

Чем опасна ось Москва-Тегеран-Пхеньян

Нужно понимать, что само руководство России не готово договариваться с Украиной, искать компромиссы, а действует по принципу "все или ничего". Кремль не собирается возвращать Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Крым. Россия строит укрепления в районе Мариуполя, отправляет мобилизованных на фронт и компенсирует нехватку оружия и боеприпасов за счет Ирана и Северной Кореи, как бы это не отрицали лидеры данных стран. Скорее Москва пытается измором добиться уступок со стороны Украины и запугать американцев и европейцев очередной "вечной войной", которая сжирает их деньги.

Вместо того, чтобы склонять Украину к переговорам с Россией, западным партнерам стоит отрезать ее от зарубежных поставщиков оружия. Аналитик британского Королевского института оборонных исследований Джек Вэтлинг считает, что Северная Корея привлекательна для России тем, что там есть большие склады боеприпасов, которые позволят ей восполнить нехватку 122 мм артиллерийских снарядов, а наличие производственной базы обеспечит поставки в будущем. По мнению эксперта, Москва хочет положиться на Пхеньян, пока не переведет на военные рельсы экономику граничащих с Украиной регионов.

Доставлять оружие и боеприпасы из Северной Кореи можно различными маршрутами. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что КНДР тайно поставляет боеприпасы в страны Ближнего Востока и Северной Африки, откуда они попадают в РФ. Аналитик Питер Бимонт полагает, что снаряды из КНДР могут напрямую доставляться в РФ по железной дороге из Туманганга в Хасан. За такое одолжение Пхеньян получит от Москвы не только дизельное топливо, еду и лекарства, но и технологии для развития собственной ракетной программы.

Сотрудничество России, КНДР и Ирана создает угрозу для безопасности ряда государств. Если РФ поможет КНДР улучшить точность и дальность полета крылатых и баллистических ракет, то это негативно отразиться на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Существенно вырастит угроза для безопасности Южной Кореи и Японии. Недавно КНДР провела очередные испытания, в результате которых ракеты упали вблизи побережья Южной Кореи. В зоне досягаемости северокорейских ракет окажутся США. Северокорейцы делятся с иранцами опытом в сфере разработки ракетных вооружений. Деньги с продаж России дронов могут использоваться Ираном для финансирования сети террористических организаций и вооруженных шиитских группировок на Ближнем Востоке, которые периодически обстреливают Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ.

Покупая северокорейские боеприпасы, Россия нарушает резолюции Совбеза ООН, которые предусматривают санкции против Северной Кореи в ответ на ракетные и ядерные испытания. Нарушение РФ ограничительных мер, за которые она сама проголосовала, является поводом для проведения в Генассамблеи ООН голосования об исключении страны-агрессора из Совбеза и лишения ее права голоса в рамках организации. Переговоры с Россией в нынешних условиях бессмысленны, поскольку она использует мир ради того, чтобы подготовиться к новой войне в надежде захватить Украину.

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