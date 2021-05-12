Новый мировой порядок: о чем говорит реакция Турции на кризис в Израиле

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Георгий Кухалейшвили
Президент Турции Реджеп
Эрдоган 10 мая на своей странице в Telegram обвинил Израиль в терроре против
палестинцев в Восточном Иерусалиме и пообещал сделать все возможное, чтобы
сплотить мусульманский мир и остановить оккупацию. Турецкий лидер провел
переговоры по телефону с лидером палестинской администрации Махмудом Аббасоом и
лидером террористической организации ХАМАС Исмаилом Ханией.
О чем говорит реакция Турции на кризис в Израиле
Жесткому заявлению из
Анкары предшествовали ожесточенные столкновения между палестинцами и
израильской полицией в Иерусалиме из-за запрета мусульманам проводить массовые
религиозные собрания в охраняемой исторической части города. Затем ХАМАС из
Сектора Газа и Израиль обменялись ракетно-бомбовыми ударами.
Заигрывания Реджепа
Эрдогана с палестинцами связаны со стремлением Турции заработать реноме лидера
в мусульманском мире и укрепить свой авторитет в странах Ближнего Востока и
Северной Африки, которые некогда входили в состав Османской империи. Сотрудник
Мельбурнского королевского технологического университета Мохаммед Икбал уверен,
что Турция оформилась как региональная сила на Ближнем Востоке, Балканах, Южном
Кавказе благодаря консолидации своей экономической, военной силы и
социокультурного влияния. Влияние на внешнюю политику Турции оказала концепции
неоосманизма, разработанная экс-премьер-министром Неджметтином Эрбаканом, который
оказал влияние на взгляды Эрдогана и считается основателем турецкого политического
ислама.
В мусульманском мире
палестинцы обрели имидж мучеников, страждущих от произвола израильских властей,
а за Турцией закрепилось клеймо страны отступницы. До 2010 года Турция была
одной из немногих стран региона, с которой у Израиля были нормальные отношения.
Их связывало военно-политическое партнерство со США.
Хотя, кто на самом деле
мученик, а кто агрессор – вопрос спорный. Согласно плану ООН 1947 года по
разделу британского мандата Палестина на еврейское и палестинское государство,
Иерусалим планировалось оставить под международным контролем. Палестинские
арабы, а также соседние мусульманские страны во главе с Египтом и Сирией данный
план не приняли и решили взять под контроль земли, на которые претендовали
евреи. Израиль неоднократно одерживал победу над армиями арабских стран.
Сегодня израильтяне контролируют Иерусалим и Западный Берег реки Иордан, на
которые претендуют палестинцы. В 2005 году Израиль вывел свои войска с
территории Сектора Газа (два года спустя там захватил власть ХАМАС).
Правящая в Турции "Партия
справедливости и развития" начала налаживать контакты с ХАМАС и Палестинской
администрацией и увеличивать градус напряженности в отношениях с Израилем. В
мае 2010 года произошла стычка между израильскими военными и турецкими моряками
на борту судна Mavi Marmara в составе флотилии с гуманитарными грузами, которая
попыталась прорвать израильскую блокаду Сектора Газа. Правительство Турции
выделяет 10 млн долларов в год "Ближневосточному агентству ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ". Столько же Турция ежегодно инвестирует
в создание производств в новой промышленной зоне Дженин на территории Западного
берега реки Иордан.
Как сообщает эксперт
"Института исследований в области национальной безопасности" в Тель-Авиве
Галлия Липнденштраусс, после 2013 года Турция наряду с Катаром стала основным
спонсором ХАМАС. По ее подсчетам, исламские экстремисты получают из Анкары по 250-300
млн долл. в год. Хотя, сама Турции не понаслышке знакома с террористической
угрозой. По данным аналитика Юнуса Окура, за последние 30 лет от рук "Рабочей
партии Курдистана", признанной террористической организацией в США и ЕС,
погибли 40 тыс. турецких граждан.
Не все так однозначно в
отношениях с Израилем. Турция и Израиль продолжают оставаться крупными
торговыми партнерами несмотря на политические разногласия. В 2019 году торговый
оборот двух стран составил 5,5 млрд долларов. По информации экономического
эксперта Гювена Сака, в первом квартале 2021 года экспорт Турции в Израиль
увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставя под удар отношения
с Израилем, власти Турции дают понять, что более не являются проводником
интересов США на Ближнем Востоке, в отличие от премьер-министра Беньямина
Нетаньяху, и будут действовать без оглядки на позицию глобальных игроков.
Современная Турция отошла от демократической модели развития, проводит военные
операции в Сирии, Ираке и Ливии, которые некогда входили в состав Османской
империи, самовольно пытается установить новые морские границы в Средиземном
море и присвоить нефтегазовые месторождения на шельфе Кипра.
Анкара преподала всему
миру мастер-класс как нужно вести высокотехнологичную войну и оказывать
поддержку своим партнерам. В прошлом году Турция встала на сторону Азербайджана
в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе и укрепила влияние на Южном
Кавказе. Турецкое правительство развивает торгово-экономические отношения с
тюркоязычными странами Центральной Азии.
Непредсказуемое поведение
Эрдогана и склонность к участию во внешнеполитических авантюрах является
сигналом того, что в мире уже нет глобального полицейской и жесткой иерархии, а
баланс сил и интересов крайне неустойчивый. Даже такие середнячки в военном и
экономическом плане, как Турция позволяют себе действовать в разрез нормам
международного права и нарушать заложенные со времен окончания "холодной войны"
правила игры. Чего уж говорить о глобальных игроках.
Один из основателей
общественной организации Ukrainian Think Tank Юрий Гаврилечко считает, что
Китай уже победил в противостоянии со США благодаря развитому технологическому
сектору и экономической экспансии. Поднебесная занимает второе место в мире по
расходам на оборону, вкладывает солидные суммы денег в развитие ракетных
вооружений, надводного и подводного флота, стратегической авиации, чтобы
достичь военного превосходства над НАТО. Аналитик Крис Стокел-Волкер считает,
что у Пекина есть шансы изменить будущее в технологической сфере и составить конкуренцию
компаниями из "Силиконовой долины", о чем свидетельствует популярность мобильного
приложения TikTok китайской компании ByteDance.
По крайней мере, в 2020
году китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro занял третье место в мире по
популярности, опередив американский телефон Apple iPhone 12 Pro Max в рейтинге
GSM Arena. Продукция Xiaomi заняла ведущие позиции в сегменте бюджетных
смартфонов в Украине. Телекоммуникационное оборудование фирмы Huawei для
мобильной связи 5G воспринимается в Америке и Европе как угроза для их
безопасности, инструмент китайской разведки.
Козырем КНР, благодаря
которому страна превратилась в глобального игрока, является торговля. В 2019
году Поднебесная стала крупнейшим экспортером в мире, опередив США. Взаимная
экономическая зависимость Китая с другими странами достигла такого уровня, что
им просто не выгодно портить отношения из-за политических противоречий. КНР
стала основным торгово-экономическим партнером ЕС, а страны Юго-Восточной Азии
стали основным рынком сбыта китайской продукции после начала "торговой войны" со
США.
С 2013 года Китай
реализует глобальную инвестиционную инициативу "Один пояс, один путь", в
которой участвует 130 государств. Китайцы выкупают за рубежом стратегические
предприятия и порты, вкладывают средства в строительство железных и
автомобильных дорог, предоставляют займы иностранным правительствам, чтобы
усилить их долговую зависимость, а также укрепить присутствие китайских
госкомпаний в регионах, которые находятся на пути транспортных коридоров. Пекин
потратил полтриллиона долларов на инфраструктурные проекты, кредиты странам
Европы, Азии и Африки. Китай инициировал формирование таких площадок
многостороннего сотрудничества, как "Азиатский банк инфраструктуры и
инвестиций", "Новый банк развития" БРИКС, "Форум Африки", инициативы 17+1,
Шанхайская организация сотрудничества без участия США.
Россия существенно
отстает от США и Китая в плане экономического и технологического развития.
Российское правительство инвестирует в развитие высоких технологий, открыло
собственный аналог "Силиконовой долины" в Сколково, но размер экономики РФ
такой же как у штата Техас. Россияне могут похвастаться своими вооруженными
силами с ядерным арсеналом, которые в 2021 году заняли 2-е место в мире в
рейтинге Global Fire Power, крупнейшими запасами природного газа, наличием в
своих недрах чуть ли не всей таблицы Менделеева.
Британский эксперт Королевского
института международных отношений Джеймс Никси считает, что Россия не
соответствует статусу мировой державы в связи с процветающей коррупцией,
которая сдерживает экономическое развитие, недостаточно развитая и устаревшая с
советских времен инфраструктура, а ее интеграционные проекты ОДКБ, Евразийский
экономический союз не такие успешные как ЕС и НАТО. Никси считает, что
глобальной силой Россию считают в основном ее жители, а попытки самоутвердиться
проявляются в экспансии в Украине, попытке переориентировать торговлю на
азиатские рынки.
В любом случае, внешней
политике РФ присущ экспансионизм. Действия российских властей перекликаются с
геополитическими идеями неоевразийцев (Россия не Европа, и не Азия, а самобытная
часть Евразии). Российский геополитик Александр Дугин уверен, что РФ – это
неполноценная форма российского государства, ей нужно вытеснить влияние Америки
из Евразии и установить господство на континенте путем возвращения в орбиту
своего влияния Украины и других постсоветских стран, вытеснение американских
интересов из стран континента Евразии.
Американские аналитики
Центра стратегических и международных исследований Эндрю Шварц и Калеб Даймонд
считают, что военно-политическое влияние России основано на других подходах,
какие не используют США, и нехватку авианосцев, самолетов-топливозаправщиков, зарубежных
военных баз, россияне компенсируют укреплением военного присутствия у своих
границ, развитием ядерных вооружений, использованием незаконных вооруженных
формирований и наемников, провоцирует очаги нестабильности.
Усиление Китая, России и
Турции произошло в условиях кризиса влияния Запада в мире. Политолог Фрэнсис
Фукуяма утверждал, что в 90-х человечество достигло конца истории, так как
распространение в мире либеральных демократий означало, по его мнению,
окончательный этап в социокультурной и экономической эволюции человечества. Однако,
теракты 11 сентября в Нью-Йорке продемонстрировали уязвимость США перед террористической
организацией "Аль-Каида", а попытки превратить Афганистан, Ирак, Россию, Ливию,
Сирию, Китай и ряд других стран в демократии обернулись полным провалом. США не
стали мировым лидером, но остаются крепким орешком и имеют массу конкурентных
преимуществ.
Практически все люди
смотрят американское кино, слушают американскую музыку, носят джинсы,
пользуются продуктами американских технологических гигантов, как Apple, Dell, HP,
Microsoft, Facebook. Последнее слово в МВФ за американцами, так как у них самое
большое количество голосов в этой организации. ВВП США – это четверть мировой
экономики (19,5 трлн долл. в 2020 году). США имеют самые оснащенные, мобильные
и подготовленные вооруженные силы, больше всех тратят на оборону (732 млрд долл.
в 2019 году). По информации профессора Американского университета Дэвида Вайна,
США имеют около 800 военных баз в 70 странах мира.
Евросоюз претендует на
статус отдельного центра силы в многополярном мире. В составе интеграционного
блока европейские страны представляют 15% мировой экономики и превосходят по
объему экспорта Китай и США. По численности в живой силе, по количеству
авиатехники, кораблей, европейские члены НАТО превосходят РФ. Франция обладает
ядерным оружием. С 2014 по 2020 годы ЕС выделил 80 млрд евро на инновационные исследования
в рамках программы "Горизонт 2020".
Брюссель укрепляет свое
влияние в периферийных регионах Северной Африки, Восточного Средиземноморья,
Восточной Европы, Южного Кавказа, Западных Балкан путем реализации проектов в
рамках политики соседства, использования их в качестве сырьевой базы и рынка
сбыта своей продукции. Например, с Украиной, Грузией, Молдовой, европейцы
развивают такой формат отношений в рамках соглашений об ассоциации и зоне свободной
торговли, а с Алжиром или Израилем в рамках "Европейско-Средиземноморского
партнерства".
Ахиллесовой пятой ЕС
является сфера безопасности. Эффективность борьбы с терроризмом, исламским
экстремизмом, наплывом нелегальных мигрантов оставляет желать лучшего. ЕС
по-прежнему зависит в вопросах обороны и безопасности от США и НАТО. Общества европейских
стран болезненно реагируют на гибель своих военных в зарубежных вооруженных
конфликтах. В ЕС слишком сложный процесс принятия решений, требующий консенсуса
всех стран-членов. В частности, раскол среди стран членов существует по вопросу
миграционной политики, строительству газопровода "Северный поток-2".
Правительство консерватора
Бориса Джонсона добилось выхода Великобритании из ЕС не только, чтобы прекратить
отчислять крупные суммы денег в Брюссель, изменить миграционную политику, но и вернуть
королевству роль глобальной державы. Аналитик Аластаир Джемисон полагает, что
Великобритания рассчитывает компенсировать потерю доступа к Общему рынку
укреплением торговых отношений со странами Британского содружества наций. В
2019 году Великобритания подписала соглашения о зоне свободной торговли с 50
странами мира и интеграционными образованиями.
Британские колонисты внесли
колоссальный вклад в развитие человеческой цивилизации, благодаря им английский
стал языком международного общения. Британские государственные и военные
традиции живы в 53 странах Британского содружества наций. Из Британской империи
вышли такие влиятельные государства как США, Индия, Австралия, Новая Зеландия,
Канада, ЮАР. В 2020 году технологический сектор Великобритании привлек 15 млрд
долларов инвестиций, больше, чем Германия и Франция. Великобритания – 6-я
экономика в мире. По расходам на оборону Соединенное королевство занимает 8-е
место в мире. Великобритания обладает ядерным оружием и военно-морским флотом,
способным проводить операции в любом уголке мира.
Слово из Вашингтона,
Брюсселя и Лондона все еще имеет вес в современном мире, но играть роль
исключительного центра силы и распространить демократическую модель развития во
все страны мира им не удалось.
Лимитрофные государства
зажаты между глобальными центрами силы и нередко становятся ареной их
противостояния. Например, такая участь постигла Бутан, Мьянму, где конкурируют
Индия и Китай, Ирак, который зажат между Ираном и ближневосточными союзниками
США, и Украину, расположенную на стыке ОДКБ и НАТО, ЕС и Евразийского
экономического союза.
При всех атрибутах самодостаточного
государства, которому пророчили лидерство в Каспийско-Черноморском регионе, Украина
не сумела построить в первые годы независимости сильные институты власти, мощные
вооруженные силы и конкурентоспособную экономику.
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