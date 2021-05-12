Новый мировой порядок: о чем говорит реакция Турции на кризис в Израиле

Президент Турции Реджеп Эрдоган 10 мая на своей странице в Telegram обвинил Израиль в терроре против палестинцев в Восточном Иерусалиме и пообещал сделать все возможное, чтобы сплотить мусульманский мир и остановить оккупацию. Турецкий лидер провел переговоры по телефону с лидером палестинской администрации Махмудом Аббасоом и лидером террористической организации ХАМАС Исмаилом Ханией.



О чем говорит реакция Турции на кризис в Израиле

Жесткому заявлению из Анкары предшествовали ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской полицией в Иерусалиме из-за запрета мусульманам проводить массовые религиозные собрания в охраняемой исторической части города. Затем ХАМАС из Сектора Газа и Израиль обменялись ракетно-бомбовыми ударами.

Цена регионального лидерства на Ближнем Востоке

Заигрывания Реджепа Эрдогана с палестинцами связаны со стремлением Турции заработать реноме лидера в мусульманском мире и укрепить свой авторитет в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые некогда входили в состав Османской империи. Сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета Мохаммед Икбал уверен, что Турция оформилась как региональная сила на Ближнем Востоке, Балканах, Южном Кавказе благодаря консолидации своей экономической, военной силы и социокультурного влияния. Влияние на внешнюю политику Турции оказала концепции неоосманизма, разработанная экс-премьер-министром Неджметтином Эрбаканом, который оказал влияние на взгляды Эрдогана и считается основателем турецкого политического ислама.

В мусульманском мире палестинцы обрели имидж мучеников, страждущих от произвола израильских властей, а за Турцией закрепилось клеймо страны отступницы. До 2010 года Турция была одной из немногих стран региона, с которой у Израиля были нормальные отношения. Их связывало военно-политическое партнерство со США.

Хотя, кто на самом деле мученик, а кто агрессор – вопрос спорный. Согласно плану ООН 1947 года по разделу британского мандата Палестина на еврейское и палестинское государство, Иерусалим планировалось оставить под международным контролем. Палестинские арабы, а также соседние мусульманские страны во главе с Египтом и Сирией данный план не приняли и решили взять под контроль земли, на которые претендовали евреи. Израиль неоднократно одерживал победу над армиями арабских стран. Сегодня израильтяне контролируют Иерусалим и Западный Берег реки Иордан, на которые претендуют палестинцы. В 2005 году Израиль вывел свои войска с территории Сектора Газа (два года спустя там захватил власть ХАМАС).

Правящая в Турции "Партия справедливости и развития" начала налаживать контакты с ХАМАС и Палестинской администрацией и увеличивать градус напряженности в отношениях с Израилем. В мае 2010 года произошла стычка между израильскими военными и турецкими моряками на борту судна Mavi Marmara в составе флотилии с гуманитарными грузами, которая попыталась прорвать израильскую блокаду Сектора Газа. Правительство Турции выделяет 10 млн долларов в год "Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ". Столько же Турция ежегодно инвестирует в создание производств в новой промышленной зоне Дженин на территории Западного берега реки Иордан.

Как сообщает эксперт "Института исследований в области национальной безопасности" в Тель-Авиве Галлия Липнденштраусс, после 2013 года Турция наряду с Катаром стала основным спонсором ХАМАС. По ее подсчетам, исламские экстремисты получают из Анкары по 250-300 млн долл. в год. Хотя, сама Турции не понаслышке знакома с террористической угрозой. По данным аналитика Юнуса Окура, за последние 30 лет от рук "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической организацией в США и ЕС, погибли 40 тыс. турецких граждан.

Не все так однозначно в отношениях с Израилем. Турция и Израиль продолжают оставаться крупными торговыми партнерами несмотря на политические разногласия. В 2019 году торговый оборот двух стран составил 5,5 млрд долларов. По информации экономического эксперта Гювена Сака, в первом квартале 2021 года экспорт Турции в Израиль увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вызов Ближнего Востока миропорядку

Ставя под удар отношения с Израилем, власти Турции дают понять, что более не являются проводником интересов США на Ближнем Востоке, в отличие от премьер-министра Беньямина Нетаньяху, и будут действовать без оглядки на позицию глобальных игроков. Современная Турция отошла от демократической модели развития, проводит военные операции в Сирии, Ираке и Ливии, которые некогда входили в состав Османской империи, самовольно пытается установить новые морские границы в Средиземном море и присвоить нефтегазовые месторождения на шельфе Кипра.

Анкара преподала всему миру мастер-класс как нужно вести высокотехнологичную войну и оказывать поддержку своим партнерам. В прошлом году Турция встала на сторону Азербайджана в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе и укрепила влияние на Южном Кавказе. Турецкое правительство развивает торгово-экономические отношения с тюркоязычными странами Центральной Азии.

Непредсказуемое поведение Эрдогана и склонность к участию во внешнеполитических авантюрах является сигналом того, что в мире уже нет глобального полицейской и жесткой иерархии, а баланс сил и интересов крайне неустойчивый. Даже такие середнячки в военном и экономическом плане, как Турция позволяют себе действовать в разрез нормам международного права и нарушать заложенные со времен окончания "холодной войны" правила игры. Чего уж говорить о глобальных игроках.

Китайский дракон

Один из основателей общественной организации Ukrainian Think Tank Юрий Гаврилечко считает, что Китай уже победил в противостоянии со США благодаря развитому технологическому сектору и экономической экспансии. Поднебесная занимает второе место в мире по расходам на оборону, вкладывает солидные суммы денег в развитие ракетных вооружений, надводного и подводного флота, стратегической авиации, чтобы достичь военного превосходства над НАТО. Аналитик Крис Стокел-Волкер считает, что у Пекина есть шансы изменить будущее в технологической сфере и составить конкуренцию компаниями из "Силиконовой долины", о чем свидетельствует популярность мобильного приложения TikTok китайской компании ByteDance.

По крайней мере, в 2020 году китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro занял третье место в мире по популярности, опередив американский телефон Apple iPhone 12 Pro Max в рейтинге GSM Arena. Продукция Xiaomi заняла ведущие позиции в сегменте бюджетных смартфонов в Украине. Телекоммуникационное оборудование фирмы Huawei для мобильной связи 5G воспринимается в Америке и Европе как угроза для их безопасности, инструмент китайской разведки.

Козырем КНР, благодаря которому страна превратилась в глобального игрока, является торговля. В 2019 году Поднебесная стала крупнейшим экспортером в мире, опередив США. Взаимная экономическая зависимость Китая с другими странами достигла такого уровня, что им просто не выгодно портить отношения из-за политических противоречий. КНР стала основным торгово-экономическим партнером ЕС, а страны Юго-Восточной Азии стали основным рынком сбыта китайской продукции после начала "торговой войны" со США.

С 2013 года Китай реализует глобальную инвестиционную инициативу "Один пояс, один путь", в которой участвует 130 государств. Китайцы выкупают за рубежом стратегические предприятия и порты, вкладывают средства в строительство железных и автомобильных дорог, предоставляют займы иностранным правительствам, чтобы усилить их долговую зависимость, а также укрепить присутствие китайских госкомпаний в регионах, которые находятся на пути транспортных коридоров. Пекин потратил полтриллиона долларов на инфраструктурные проекты, кредиты странам Европы, Азии и Африки. Китай инициировал формирование таких площадок многостороннего сотрудничества, как "Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций", "Новый банк развития" БРИКС, "Форум Африки", инициативы 17+1, Шанхайская организация сотрудничества без участия США.

Русский медведь

Россия существенно отстает от США и Китая в плане экономического и технологического развития. Российское правительство инвестирует в развитие высоких технологий, открыло собственный аналог "Силиконовой долины" в Сколково, но размер экономики РФ такой же как у штата Техас. Россияне могут похвастаться своими вооруженными силами с ядерным арсеналом, которые в 2021 году заняли 2-е место в мире в рейтинге Global Fire Power, крупнейшими запасами природного газа, наличием в своих недрах чуть ли не всей таблицы Менделеева.

Британский эксперт Королевского института международных отношений Джеймс Никси считает, что Россия не соответствует статусу мировой державы в связи с процветающей коррупцией, которая сдерживает экономическое развитие, недостаточно развитая и устаревшая с советских времен инфраструктура, а ее интеграционные проекты ОДКБ, Евразийский экономический союз не такие успешные как ЕС и НАТО. Никси считает, что глобальной силой Россию считают в основном ее жители, а попытки самоутвердиться проявляются в экспансии в Украине, попытке переориентировать торговлю на азиатские рынки.

В любом случае, внешней политике РФ присущ экспансионизм. Действия российских властей перекликаются с геополитическими идеями неоевразийцев (Россия не Европа, и не Азия, а самобытная часть Евразии). Российский геополитик Александр Дугин уверен, что РФ – это неполноценная форма российского государства, ей нужно вытеснить влияние Америки из Евразии и установить господство на континенте путем возвращения в орбиту своего влияния Украины и других постсоветских стран, вытеснение американских интересов из стран континента Евразии.

Американские аналитики Центра стратегических и международных исследований Эндрю Шварц и Калеб Даймонд считают, что военно-политическое влияние России основано на других подходах, какие не используют США, и нехватку авианосцев, самолетов-топливозаправщиков, зарубежных военных баз, россияне компенсируют укреплением военного присутствия у своих границ, развитием ядерных вооружений, использованием незаконных вооруженных формирований и наемников, провоцирует очаги нестабильности.

Кризис влияния Запада

Усиление Китая, России и Турции произошло в условиях кризиса влияния Запада в мире. Политолог Фрэнсис Фукуяма утверждал, что в 90-х человечество достигло конца истории, так как распространение в мире либеральных демократий означало, по его мнению, окончательный этап в социокультурной и экономической эволюции человечества. Однако, теракты 11 сентября в Нью-Йорке продемонстрировали уязвимость США перед террористической организацией "Аль-Каида", а попытки превратить Афганистан, Ирак, Россию, Ливию, Сирию, Китай и ряд других стран в демократии обернулись полным провалом. США не стали мировым лидером, но остаются крепким орешком и имеют массу конкурентных преимуществ.

Практически все люди смотрят американское кино, слушают американскую музыку, носят джинсы, пользуются продуктами американских технологических гигантов, как Apple, Dell, HP, Microsoft, Facebook. Последнее слово в МВФ за американцами, так как у них самое большое количество голосов в этой организации. ВВП США – это четверть мировой экономики (19,5 трлн долл. в 2020 году). США имеют самые оснащенные, мобильные и подготовленные вооруженные силы, больше всех тратят на оборону (732 млрд долл. в 2019 году). По информации профессора Американского университета Дэвида Вайна, США имеют около 800 военных баз в 70 странах мира.

Евросоюз претендует на статус отдельного центра силы в многополярном мире. В составе интеграционного блока европейские страны представляют 15% мировой экономики и превосходят по объему экспорта Китай и США. По численности в живой силе, по количеству авиатехники, кораблей, европейские члены НАТО превосходят РФ. Франция обладает ядерным оружием. С 2014 по 2020 годы ЕС выделил 80 млрд евро на инновационные исследования в рамках программы "Горизонт 2020".

Брюссель укрепляет свое влияние в периферийных регионах Северной Африки, Восточного Средиземноморья, Восточной Европы, Южного Кавказа, Западных Балкан путем реализации проектов в рамках политики соседства, использования их в качестве сырьевой базы и рынка сбыта своей продукции. Например, с Украиной, Грузией, Молдовой, европейцы развивают такой формат отношений в рамках соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли, а с Алжиром или Израилем в рамках "Европейско-Средиземноморского партнерства".

Ахиллесовой пятой ЕС является сфера безопасности. Эффективность борьбы с терроризмом, исламским экстремизмом, наплывом нелегальных мигрантов оставляет желать лучшего. ЕС по-прежнему зависит в вопросах обороны и безопасности от США и НАТО. Общества европейских стран болезненно реагируют на гибель своих военных в зарубежных вооруженных конфликтах. В ЕС слишком сложный процесс принятия решений, требующий консенсуса всех стран-членов. В частности, раскол среди стран членов существует по вопросу миграционной политики, строительству газопровода "Северный поток-2".

Правительство консерватора Бориса Джонсона добилось выхода Великобритании из ЕС не только, чтобы прекратить отчислять крупные суммы денег в Брюссель, изменить миграционную политику, но и вернуть королевству роль глобальной державы. Аналитик Аластаир Джемисон полагает, что Великобритания рассчитывает компенсировать потерю доступа к Общему рынку укреплением торговых отношений со странами Британского содружества наций. В 2019 году Великобритания подписала соглашения о зоне свободной торговли с 50 странами мира и интеграционными образованиями.

Британские колонисты внесли колоссальный вклад в развитие человеческой цивилизации, благодаря им английский стал языком международного общения. Британские государственные и военные традиции живы в 53 странах Британского содружества наций. Из Британской империи вышли такие влиятельные государства как США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, ЮАР. В 2020 году технологический сектор Великобритании привлек 15 млрд долларов инвестиций, больше, чем Германия и Франция. Великобритания – 6-я экономика в мире. По расходам на оборону Соединенное королевство занимает 8-е место в мире. Великобритания обладает ядерным оружием и военно-морским флотом, способным проводить операции в любом уголке мира.

Слово из Вашингтона, Брюсселя и Лондона все еще имеет вес в современном мире, но играть роль исключительного центра силы и распространить демократическую модель развития во все страны мира им не удалось.

Место Украины в новом мировом порядке

Лимитрофные государства зажаты между глобальными центрами силы и нередко становятся ареной их противостояния. Например, такая участь постигла Бутан, Мьянму, где конкурируют Индия и Китай, Ирак, который зажат между Ираном и ближневосточными союзниками США, и Украину, расположенную на стыке ОДКБ и НАТО, ЕС и Евразийского экономического союза.

При всех атрибутах самодостаточного государства, которому пророчили лидерство в Каспийско-Черноморском регионе, Украина не сумела построить в первые годы независимости сильные институты власти, мощные вооруженные силы и конкурентоспособную экономику.

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