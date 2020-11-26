Команда Джо Байдена: последствия кадровых перестановок в Вашингтоне для Киева

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден от Демократической партии представил общественности членов своей команды, в том числе претендентов на должности, ответственные за проведение внешней политики. Байден даст присягу и официально вступит в должность президента 20 января 2020 года. Немаловажную роль в том насколько эффективной будет внешняя политика США в ближайшие четыре года и какой позиции будет придерживаться Вашингтон по украинскому вопросу, зависит от компетентности, профессионализма и политической воли чиновников, которых подобрал новый американский лидер.



Возвращение людей Обамы

Байден обещал создать разноплановую команду из профессионалов, представителей разных меньшинств и взглядов. На деле, политик отдает предпочтение проверенным в деле соратникам, которые работали с ним, когда он был сенатором, вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы. Например, главой администрации президента станет Рон Кляйн, выпускник юридической школы Гарвардского университета, который возглавлял администрацию вице-президентов Альберта Гора в 90-х, Джо Байдена (в 2009-2011 годах), работал координатором в Белом Доме по борьбе с эпидемией Эболы в 2014-2015 годах. Бывший заместитель госсекретаря Мадлен Олбрайт и советник Байдена по вопросам внешней политики в комитете по международным отношениям Сената Джеймс Рубин считает, что Байден доверяет своим подчиненным ответственные задачи, но в тоже время поддерживает в случае неудачи, остается рядом с теми, кто ему предан.

Однако, кадровую политику Байдена критикуют представители ультралевого крыла Демократической партии. Они уверены, что без их поддержки Байден не смог бы одержать победу на президентских выборах, но он предал их потому, что отдал предпочтение демократам-центристам, которые ранее занимали второстепенные должности.

Члены Палаты представителей Конгресса США Александрия Окассио-Кортес и Ильхан Омар выступили против планов Байдена назначить на пост главы Административно-бюджетного управления при президенте Брюса Рида, который в 2011-2013 годы занимал пост главы администрации вице-президента и поддержал урезание расходов на соцзащиту и медицину. Пожалуй, одним из немногих демократических социалистов, которые вошли в команду Байдена является сенатор и бывший кандидат в президенты Камала Харрис, которая займет пост вице-президента.

Команда интеллектуалов и Украина

Аналитик Джон Харрис считает, что в вопросах кадровой политики Джо Байден напоминает экс-президента США Линдона Джонсона, который включил в свою команду выпускников престижных американских вузов с учеными степенями и ласково называл их своими "Гарвардами". Ключевую роль в реализации внешней политики США играет пост госсекретаря, которым станет Энтони Блинкен, американский еврей, чей отец и дядя были послами в Венгрии и Бельгии, а дедушка родом из Киева.

Блинкен – типичный представитель интеллектуальной элиты Америки. Он получил докторскую степень в Гарвардском университете, поработал в аналитических центрах "Центр стратегических и международных исследований", "Центр дипломатии Пенн Байден", основал свою консалтинговую фирму WestExec Advisors и вел колонки о геополитике и международных отношениях на сайтах CNN и The New York Times.

За время работы на должностях младшего и среднего руководящего звена Совета национальной безопасности, помощника и спичрайтера президента Билла Клинтона, главы канцелярии комитета по международным отношениям Сената, а также советником по вопросам нацбезопасности вице-президента Джо Байдена, замгоссекретаря Джона Керри, заместителя советника по вопросам нацбезопасности президента Барака Обамы, Блинкен заработал репутацию профессионального и рассудительного чиновника. Он выступает за сохранение глобальной вовлеченности США в международные отношения, которую пытался сократить президент Дональд Трамп, собирается делать упор на укреплении альянсов с региональными партнерами, коллективных действиях в решении международных кризисов и глобальных проблем.

Блинкен заостряет внимание на защите прав человека и климата, укреплении демократии в мире, борьбе с пандемией коронавируса и собирается вернуть США в Парижское соглашение о защите климата, возможно в торговое соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве, договориться о новом соглашении с Ираном об отмене ядерной программы, считает важным укрепление обороноспособности и расширение НАТО для сдерживания геополитической экспансии России, формирование глобальной коалиции европейских и азиатских стран для сдерживания экономической и военной мощи Китая. В меньшей степени он уделяет внимание ядерной программе Северной Кореи, выводу американских военных из Афганистана, хоть и не исключает важности этих приоритетов.

Для Украины персона будущего главы Госдепа неоднозначна. В 2014 году Блинкен был одним из первых, кто выступил за введение санкций против России после аннексии Крыма, признает, что Россия искусственно разожгла вооруженный конфликт на Донбассе и спонсирует сепаратизм. По его мнению, американцы сделали ошибку лелея надежды превратить Россию в демократическое прозападное государство, даже когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, который одобрил агрессию в Грузии в 2008 году, а премьер-министром – действующий президент Владимир Путин. Блинкен против реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2" и поддерживает диверсификацию ЕС направлений импорта энергоносителей, уверен во вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В тоже время, Блинкен убежден, что возможно эффективно сотрудничать с Китаем и Россией по отдельным вопросам, несмотря на сложные отношения, если это выгодно с точки зрения американских интересов. Он высоко оценивает помощь России и Китая при заключении ядерной сделки с Ираном в 2015 году и уже рассчитывает на содействие Пекина в новых переговорах с Тегеранах. С Москвой придется договариваться о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Блинкен считает, что у Кремля больше преимуществ в вооруженном конфликте на востоке Украины, чем у Белого Дома.

Впрочем, в России кандидатуру Блинкена восприняли без оптимизма. Аналитики Дмитрий Гуляев и Фариза Бацазова считают его "закоренелым ястребом", так как он участвовал в подготовке военных операций США в Югославии в 90-х, которые проводились как гуманитарные интервенции в ответ на нарушение прав человека режимом Слободана Милошевича. Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын не исключает введение США новых жестких санкций.

Советником по вопросам нацбезопасности Байден сделает Джейка Салливана, который закончил Йельский и Оксфордский университеты, имеет степень доктора юридических наук, работал адвокатом, консультантом сенатора Эми Клобучар и занимал должности заместителя аппарата госсекретаря Хиллари Клинтон, директора планирования в Госдепе и советника вице-президента по вопросам нацбезопасности в 2013-2014 годах. В 2016 году он болезненно отреагировал на поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах, которую готовил к дебатам с Трампом, ушел из политики и занялся преподавательской деятельностью в Йельском университете. Он считает Байдена своим наставником, у которого много чему научился.

Аналитик Том Роган считает, что Салливан не подходит на ответственный пост и не сможет дать президенту дельные советы как справиться с вызовами для американской безопасности. Эксперт считает оторванными от реальности оптимистические рассуждения Салливана в 2016 году о возможности сотрудничества США и России на основе компромиссов. Салливан не считает, что сдержанность, которую американцы проявляли при Обаме на украинском направлении послужила сигналом для интервенции РФ в Сирии и вмешательства в американские выборы 2016 года. Все же не стоит упускать из внимания тот факт, что в 2014 году Салливан поддержал предоставление Украине противотанковых вооружений для отражения агрессии России в отличие от Обамы, который настоял не делать этого.

Участие в решении внешнеполитических задач США помимо Госдепа принимают Пентагон и разведка. Пожалуй, самым экстравагантным протеже Байдена является будущая директор национальной разведки Эврил Хейнс. Она закончила школу дзюдо Кодокан в Японии, изучала физику в Чикагском университете, подрабатывала автомехаником и ремонтировала двигатели автомобилей. Хейнс склонна к рисковым и не всегда обдуманным предприятиям. Когда она была студенткой, то вместе со своим будущим супругом летчиком Дэвидом Дэвиги отремонтировала старый небольшой двухмоторный гражданский самолет и отправились на нем в Европу. Во время перелета через море Лабрадора самолет обледенел, а двигатели отказали. "Пташку" удалось чудом посадить на побережье канадского острова Ньюфаундленд.

В 1992 году Хейнс и Дэвиги выкупили конфискованное здание, где находился бар, бордель и наркопритон и на деньги, вырученные с продажи самолета, открыли книжный магазин, который оказался прибыльным. В дальнейшем Хейнс увлеклась международным гуманитарным правом, получила степень доктора права Джорджтаунского университета. Она работала в суде, научным сотрудником в Колумбийском и Сиракузском университетах, советником по правовым вопросам в комитете по международным отношениям Сената, в Белом Доме, а пиком ее карьеры стали должности заместителя директора ЦРУ, заместителя советника по вопросам нацбезопасности президента Обамы. После ухода с госслужбы она давала консультации WestExec Advisors.

По слухам, на пост министра обороны претендует Мишель Флурнуа, бывший заместитель министров обороны Роберта Гейтса и Леона Панетты по политическим вопросам. Несмотря на партийные различия, республиканец Гейтс отзывался о Флурнуа как о трезво мыслящем и сильном специалисте. Она училась в Гарвардском и Оксфордском университетах, работала в аналитических центрах "Центр стратегических и международных исследований", "Центр новой американской политики" была бизнес-партнером Блинкена по WestExec Advisors и знакома с украинской спецификой. В 90-х она занимала должность заместителя помощника министра обороны по стратегии и в ее ведении находились вопросы, связанные с сотрудничеством с Украиной, Россией странами бывшего СССР. Стратегией по Украине она занималась и при Обаме, который ограничился предоставлением транспортных средств, радаров, не летального оружия.

Не обошлось без "старой гвардии". Спецпосланником президента по климату станет старый аксакал внешней политики, бывший госсекретарь времен Обамы, председатель комитета по внешней политике Сената и ветеран Вьетнамской войны Джон Керри, а постпредом США в ООН – дипломат с 35-летним стажем Линда Томас-Гринфилд, которая работала послом США в Либерии, Генеральным директором дипломатической службы, помощником госсекретаря по делам Африки.

Выводы для Украины

Кадровая политика Байдена говорит о многом. Судя по всему, в его команде действительно будет слаженная работа и она будет сплоченной, так как Байден пользуется неформальным авторитетом среди своих протеже, которые знают друг друга и сработались в годы президентства Обамы, а некоторые даже начали вместе заниматься бизнесом, что говорит о высоком уровне доверия. Однако, это не значит, что урегулирование вооруженного конфликта в Украине станет центром внешней политики США на ближайшие четыре года.

Киеву нужно реалистично воспринимать возможности США и понимать, что новоизбранный президент хоть и считает Россию основным оппонентом, но будет прагматично взаимодействовать с ее руководством на международной арене, если это потребуется. Политика антироссийских санкций продолжится, но вряд Вашингтона углубит противостояние с Москвой как это было в годы "холодной войны". Демократы, которые любят порассуждать о важности соблюдения прав человека, норм международного права, нередко закрывают глаза. Внешняя политика проводится для достижения политических, экономических целей государства, но не ради "мира во всем мире" или "справедливости" и прочих лозунгов политических романтиков и идеалистов.

Ранее "Комментарии" писали, что в США начался процесс перехода власти к администрации Байдена.





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