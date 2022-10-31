Голодомор Путина: чего добивается Россия срывом поставок зерна из Украины

Срыв поставок зерна повлечет за собой рост мировых цен на продукты, усугубление продовольственного и гуманитарного кризиса в мире от чего больше всего пострадают страны с низким и средним уровнем дохода. Россия устроила блокаду морских портов Украины из-за чего украинские аграрии и производители минеральных удобрений потеряли основной канал сбыта своей продукции на внешние рынки, а цены на зерно пошли вверх. В июле 2022 года РФ и Украина достигли договоренности о безопасной отгрузке зерна из портов Черноморск, Южный и Одесса в третьи страны при посредничестве Турции и ООН.



Путин заблокировал зерновую сделку

Однако, РФ приостановила участие в сделке, обвиняя Украину в недавней атаке дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе при поддержке "британских специалистов". Провокация России имеет исторический подтекст. Москва срывает отгрузку зерна в портах Украины накануне 90-й годовщины Голодомора – искусственно спровоцированного сталинским режимом голода, который унес жизни от 4 до 10,5 млн жителей УССР в 1932-1933 годах. Комментарии разбирались, зачем президент РФ Владимир Путин усугубляет мировой продовольственный кризис и какие последствия ждут РФ.

Чего добивается Путин блокадой зернового коридора

Путинский режим пытается измором добиться, чтобы Украина прекратила наступление и пошла на выгодный для России мир. Москва заинтересована сорвать запланированные Америкой и Европой поставки оружия для ВСУ и какую-либо другую военную помощь, вынудить НАТО, Китай, Турцию и ООН надавить на команду президента Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры.

Российские власти не знают, как выйти из политического тупика, в который сами себя загнали. Девять месяцев войны с Украиной, последствия санкций и международная изоляция истощили и измотали Россию. В Кремле понимают, что оккупировать всю Украину, как они хотели в феврале, уже не получиться, а от мобилизованных россиян нет никакого толку и изменить ситуацию на фронте с ржавыми автоматами и старыми танками они не смогут. Освобождение украинскими военными Херсона будет означать для РФ потерю сухопутного моста в Крым. Освобождение ВСУ городов на Донбассе нанесет удар по имиджу "Единой России" и Путина, который изначально ставил целью специальной военной операции "защитить" сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

В интересах Москвы как можно скорее завершить войну в Украине, поскольку с каждым месяцем вести боевые действия становиться все сложнее и затратнее. Когда в декабре 2022 года вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС в отношении российской нефти, то денег на войну в Украине станет еще меньше. Военная промышленность России зависит от западных микросхем, полупроводников и микрочипов и в условиях санкций их крайне сложно приобрести.

Из-за технологического голода Россия уже разбирает на запчасти стиральные машины и другую бытовую и коммерческую технику. По информации главы голландской военной разведки MIVD Ян Свилленса, россияне открыли в Нидерландах большое количество фирм, через которые поставляют в РФ электронику в обход санкций. Как правило, стиральные машины завозят в Армению или Казахстан, а затем доставляют в Россию на запчасти для производства оружия. По данным аналитиков британского аналитического центра RUSI Джеймса Бирна и Гэри Сомервилля, применяемые в боевых действиях в Украине российские ракеты 9М727 для ОТРК "Искандер", Х-101, 9М549 для РСЗО "Торнадо-С", беспилотники "Орлан" и даже цифровая радиостанция "Акведук" содержат компоненты и электронику производства американских, швейцарских, японских и южнокорейских компаний.

Приемлемый исход украинской авантюры для Путина, который позволит ему "сохранить лицо" – присвоить в качестве "утешительного приза" за проигранную войну захваченные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой области, которые недавно формально включили в состав РФ по аналогии с Крымом в 2014 году.

В чем смысл морской блокады Украины со стороны России

Разрушение гражданской инфраструктуры и электростанций с помощью систематических ракетных ударов и иранских беспилотников не повлияли на сговорчивость Киева. Не произвели впечатления на Украину и НАТО угрозы применения ядерного оружия. Никто не поверил в ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании в Украине "грязной бомбы" из радиоактивных отходов. Потому, подобно своему советскому кумиру Сталину, российский президент решил превратить голод в свое оружие. Российские военные уже уничтожили 15% зернохранилищ на территории Украины и вывезли с оккупированных территорий полмиллиона тонн зерна.

Российские власти полагают, что, возобновив морскую блокаду Одессы, Черноморска и Южного они смогут спровоцировать сокращение поставок зерна на международные рынки, добиться закономерного повышения цен на хлеб, растительное масло и тем самым ополчить против Украины большую часть международного сообщества. Исходя из логики россиян, международное сообщество будет требовать от Украины пойти на уступки РФ ради урегулирования кризиса.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте 2022 года индекс цен на продовольствие достиг 159,3 пунктов – максимального значения с 1990 года. Особенно сильно подорожало продовольствие в Ливане, Зимбабве и Турции в период первой блокады украинских портов. До российского вторжения Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерновых культур и поставляла на внешние рынки не менее 45 млн тонн зерна в год. За время действия Черноморской зерновой сделки коммерческие суда вывезли из портов Украины свыше 9,3 млн тонн зерна.

Какие последствия ждут Россию за зерновую блокаду

Приостановка участия в Черноморской зерновой сделке – это очередной просчет Путина. Против России ополчаться даже те страны, которые до сих пор поддерживают с ней партнерские отношения и воздерживаются от участия в политике санкций. Крупнейшими получателями украинского зерна в период действия Черноморской зерновой сделки были Турция, Китай Египет, если не брать в расчет европейские страны. Порядка 25% зерна из украинских портов отправилось в страдающие от нехватки продовольствия страны с низким уровнем дохода.

Путин продемонстрировал всему миру, что его слова расходятся с действиями, а Россия представляет глобальную угрозу. Буквально на днях на полях дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ обвинил Запад в угнетении и ущемлении развивающихся стран, выступающих за многополярный мир, в навязывании своих правил игры в международных отношениях и обрушился с критикой "деградировавшей" либеральной идеологии. Как оказалось, ради своих имперских амбиций, жажды расширения жизненного пространства и желания вытеснить украинских конкурентов с зарубежных рынков зерна российские власти готовы заморить голодом полмира и не остановятся ни перед чем.

Россию ждет участь Северной Кореи, которая находится в международной изоляции, отрезана от передовых технологий и не может осуществлять полноценную внешнеэкономическую деятельность. Россия – государство-изгой, выпавшее из системы международного права, действующее террористическими и преступными методами и с ней уже ни о чем нельзя договориться. Подобно сомалийским пиратам РФ создает препятствие жизненно важным морским коммуникациям и это противоречит нормам международного морского права.

ЕС призвал РФ вернуться к участию в Черноморской зерновой сделке. Вряд ли данную проблему получиться урегулировать дипломатическим путем или принудить Кремль отступить с помощью новых санкций. Поскольку позиция РФ грозит глобальными негативными экономическими последствиями, то руководству Украины странам-членам НАТО стоит подумать о силовом решении проблемы.

Как вариант, организовать сопровождение зафрахтованных ООН коммерческих судов с использованием эсминцев, фрегатов и противолодочных кораблей стран-членов НАТО на случай, если российские корабли и подлодки создадут препятствие конвою. Ни о каком акте агрессии НАТО против РФ в данном случае не может быть и речи, так как Украина – суверенное государство, а ее территориальные воды не являются российской собственностью.

Представляет ли Черноморский флот угрозу НАТО? Судя по всему нет, учитывая опыт уничтожения украинскими военными ракетного крейсера "Москва" американской ракетой "Гарпун" в апреле 2022 года. Россия не в силах противостоять Украине и блоку НАТО и потому уже давно пора оказывать более жесткое силовое давление на преступный режим в Москве.

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