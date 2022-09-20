Двойной удар: как Азербайджан и Таджикистан добивают Россию

Пока Россия несет потери в кровопролитной и затянувшейся войне в Украине, а внимание международного сообщества приковано к расследованию жутких военных преступлений российских военных в Харьковской области, власти Азербайджана и Таджикистана попытались решить территориальные вопросы с Арменией и Киргизией с помощью военной силы. Азербайджанцы провели обстрелы в направлении армянских городов Горис, Сотк, Джермук, а таджики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам в Баткинской и Ошской областях Киргизии, заняли несколько приграничных сел. Комментарии разбирались в причинах военных авантюр Баку и Душанбе, кому они выгодны и как повлияют в обозримом будущем на ситуацию в "южном подбрюшье" России, как иногда называют Южный Кавказ и Центральную Азию.

Азербайджан и Таджикистан решают военные конфликты в регионе без России

Чего добивается Азербайджан

Руководство Азербайджана и Таджикистана добиваются схожих целей одинаковыми методами – установить контроль над территориями соседних государств с помощью военной силы и извлечь из этого политическую и экономическую выгоду.

Хоть в минобороны Азербайджана заявили, что Армения первой устроила провокации возле азербайджанских районов Дашкесан, Кельбаджар и Лачин, стоит обратить внимание, что целью азербайджанской артиллерии и беспилотников стала не подконтрольная армянским сепаратистам часть азербайджанского региона Нагорный Карабах, а армянская Сюникская область или Зангезур. Зангезурский коридор отделяет Азербайджан от Нахичеванской области – азербайджанского эксклава, граничащего с Турцией и Ираном. До декабря 1920 года Зангезур находился под властью Азербайджанской Демократической Республики и был ареной армяно-азербайджанской войны. При содействии РСФСР регион был закреплен за Армянской ССР.

Зангезур имеет стратегическое значение не только для Армении и Азербайджана, но и для глобальных игроков. Зангезурский коридор интересен Китаю в рамках глобальной транспортной и инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь". Маршрут может дополнить транспортный коридор "Восток – Запад", который соединяет Поднебесную и Европу и проходит через Монголию, азиатскую часть РФ и страны Центральной Азии.

После освобождения в 2020 году азербайджанскими военными большей части Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые больше 30 лет находились под контролем спонсируемого Арменией сепаратистского образования Республика Арцах, активизировались разговоры о строительстве новых автомобильных дорог и железнодорожных веток через Зангезур. Сюникская область – единственная территория Армении, которая граничит с Ираном и рассматривается как один из маршрутов транспортного коридора Север-Юг (Страны Балтии – Россия – Иран – Индия).

Армении выгодно участие в обоих проектах, но Азербайджан не желает делить сливки со своим заклятым врагом, который однажды посягнул на его территориальную целостность. Военная провокация – это сигнал из Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы он даже не думал оказывать сопротивление и сдал азербайджанцам Зангезур точно также как капитулировал в Нагорном Карабахе два года назад.

Чего добивается Таджикистан

Примеру Баку последовали в Душанбе. Военные действия между Таджикистаном и Киргизией вспыхнули из-за неурегулированных территориальных споров в Баткинской области, которую можно смело назвать "центральноазиатскими Балканами" из-за этнической чересполосицы и большого конфликтного потенциала. На территории беднейшего и самого отдаленного региона Киргизии находится семь анклавов – административных единиц Таджикистана и Узбекистана. Время от времени между жителями данных анклавов возникают конфликты с киргизскими властями и пограничниками за доступ к воде, транспортным коммуникациям и прочим ресурсам необходимым для ведения сельского хозяйства. В 1999 году в Баткинской области хозяйничала террористическая организация "Исламское Движение Узбекистана".

Причиной текущего конфликта стало желание Душанбе установить контроль над дорогой, которая позволит соединить Таджикистан с анклавом Ворух, где проживают 35 тыс. таджикских граждан. Данная перспектива не устраивает Бишкек потому, что дорога является единственным способом добраться из Лейлекского района, где проживает 200 тыс. киргизов, в Баткенский район. Если дорога перейдет таджикам, тогда Лейлекский район превратиться в анклав. Власти Киргизии и Таджикистана не могут найти компромисс по данному вопросу поскольку опираются на советские карты разных годов – на одних дорога относится к Таджикистану, а на других – к Киргизии. Не получается договориться об обмене территориями, так как местное население выступает категорически против.

Дорога на Ворух – не единственный территориальный спор Таджикистана и Киргизии. До сих пор не проведена делимитация 32% таджикско-киргизской границы. С момента обретения независимости, между Таджикистаном и Киргизией произошло порядка 100 вооруженных столкновений, в том числе в апреле-мае 2021 года и в начале 2022 года.

То, о чем невозможно договориться, президент Таджикистана Эмомали Рахмон попытался забрать с помощью военной силы и склонить своего киргизского коллегу Садыра Жапарова к уступкам по другим проблемным вопросам. К тому же маленькая победоносная война была нужна таджикскому лидеру, чтобы отвлечь граждан от насущных проблем в экономике. Таджикистан – беднейшее государство в регионе. Наступательные действия таджикских военных вызвали эйфорию у некоторых пользователей Facebook.

Какую роль для Азербайджана и Такжикистана сыграла война в Украине

Алиев и Рахмон выбрали подходящее время для игр мускулами. Россия основательно завязла в войне в Украине, как СССР в Афганистане в 80-х или США во Вьетнаме в 60-х – 70-х. Дела на украинском фронте обстоят настолько плохо, что РФ выводит из Сирии свои военные ресурсы и намерена ускорить процесс мирного урегулирования в арабской республике, по данным главы национальной разведывательной организации Турции Факана Фидана и руководителя сирийской разведки Али Мамлука.

Доктор философии Мэри Гланц полагает, что война в Украине развеяла мифы о наличии у РФ боеспособной армии, а неспособность совладать с контрнаступлением украинцев на Херсонском и Харьковском направлениях дает понять, что сегодня россияне не будут вмешиваться в армянско-азербайджанский конфликт. Учитывая кризисные явления в российской экономике, сокращающееся количество компетентных военных кадров, которые сотнями гибнут в боях с ВСУ, Кремль не будет распылять ресурсы на другие горячие точки.

ОДКБ является пустым местом и не оправдала цели, под которые создавалась. Максимум на что готовы пойти россияне под эгидой организации, так это проводить карательные операции против толп протестующих, как в Казахстане в январе 2022 года, но они не способны выполнить обязательства в сфере коллективной безопасности перед членами ОДКБ, которые оказались объектом внешней агрессии. Несмотря на обращение премьер-министра Никола Пашиняна в ОДКБ, Москва не оказала ему военную помощь.

Как военные конфликты повлияют на геополитическую ситуацию

Геополитические проекты Путина, конечной целью которых является консолидация постсоветского пространства в подобие СССР с центром в Москве закончились полным провалом. Влияние России в постсоветских странах по большей части напускное, а у Путина – дутый авторитет среди местных элит. Никто не собирается считаться с позицией РФ, когда у нее связаны руки санкциями и войной в Украине. Исключением является марионеточный режим Александра Лукашенко в Беларуси, существование которого полностью зависит от Кремля.

В октябре 2020 года в западном экспертном сообществе мало, кто мог представить, что азербайджанские военные пойдут дальше Нагорного Карабаха. Директор Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Сванте Корнелл считал "красными линиями" России атаку на столицу непризнанной Республики Арцах Степанокерт или разрыв логистических цепочек Нагорного Карабаха и Армении, которые не посмеет пересечь Азербайджан. Однако, как показывают недавние события, Ильхам Алиев пошел еще дальше: азербайджанцы осуществили акт агрессии против Армении и их не остановило даже наличие российских военных баз в армянских городах Гюмри и Эребуни.

Другого мнения придерживается эксперт-международник Илия Куса. По его мнению, пассивность России в армяно-азербайджанском конфликте объясняется тем, что ей выгодно развитие Азербайджаном логистической инфраструктуры в Зангезурском коридоре, которая позволит обойти западные санкции и сбывать свою продукции по сухопутному маршруту в страны Средиземноморья и Ближнего Востока. Куса считает, что Азербайджан пытается добиться от Армении уступок силовым путем. Тем не менее, чисто коммерческий интерес России к Зангезурскому коридору не отменяет тот факт, что ее влияние на Южном Кавказе сократилось.

Чего не скажешь о Турции, которой на руку армяно-азербайджанское противостояние. По мнению директора турецкого офиса Фонда Маршалла Озгура Унлухисарчикли, Турция способствует тому, чтобы Азербайджан вел себя более решительно под влиянием ультраправой "Партии Национального Движения", которая является партнером пропрезидентской "Партии справедливости и развития" в парламентской коалиции. Националисты выступают за расширение влияния Анкары на Южном Кавказе и в Черном море. Унлухисарчикли считает, что превосходство на Южном Кавказе позволит Турции более эффективно конкурировать с РФ в Сирии и Ливии.

Директор Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Сванте Корнелл полагает, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией из экономических соображений. Азербайджан продает Турции энергоносители. Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR – крупный инвестор в турецкую экономику.

Русскому миру нет места в Центральной Азии, где проживают родственные туркам тюркоязычные народы. Военная авантюра Рахмона в Баткинской области говорит о том, что Москва вообще не контролирует ситуацию в сфере безопасности в регионе, который считает традиционной зоной своих интересов. Влияние России в Центральной Азии тает не по дням, а по часам. Казахстан не поддерживает военную авантюру РФ в Украине и не признает спонсируемые Кремлем непризнанные республики. Даже такие партнеры Кремля по ОДКБ как Таджикистан и Киргизия, которые экономически зависят от РФ и разместили на своей территории российские военные базы, скорее перегрызут друг другу глотки за водные и земельные ресурсы, чем поддержат Москву в вооруженных конфликтах на территории третьих стран.

Вооруженные конфликты в странах Южного Кавказа и Центральной Азии, принимающих участие в инициативе "Один пояс, один путь", не выгодны Китаю, которому нужна стабильность для развития инфраструктурных проектов. Зато они на руку США, которые стремятся ограничить растущее влияние КНР в мире.

События в Зангезуре и Баткинской области полезный урок для команды президента Владимира Зеленского. Наступление ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях было воспринято региональными партнерами РФ как повод для вседозволенности. Дальнейшие поражения российских оккупантов на фронте в духе бегства из Харьковской области станут поводом для брожений не только в "южном подбрюшье", но в субъектах РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!