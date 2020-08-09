Роль депутата Хмельникова: как Геннадий Корбан готовится к захвату "Европейской Солидарности" в Днепре

Геннадий Корбан

В ближайшее время в рядах днепровской ячейки "Европейской Солидарности" может появиться депутат местного горсовета Артем Хмельников, которого тесно связывают с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым. Фигура 39-летнего Хмельникова хорошо известна жителям Днепра, которые разбираются в местных политических раскладах. Сейчас он занимает должность председателя ключевой постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов. Но самое главное – его появление в составе "ЕС" может одновременно сыграть на руку провластным политсилам Днепра и серьезно навредить репутации партии.





Артем Хмельников и его путь к влиянию

Весной 2020 года именно он по протекции Корбана и Филатова считался одним из главных претендентов на кресло днепровского главы штаба "Слуги народа". Однако из этой комбинации так ничего и не получилось во многом из-за того, что за Хмельниковим уже несколько лет тянется негативный политический шлейф.

Став депутатом по списку "Политического объединения "Самопомощь", которое скептически относилось к деятельности действующего мэра Бориса Филатова, Хмельников, возможно, понял, что ни имиджевых дивидендов, ни денег, находясь в оппозиции заработать получится. Вскоре после избрания депутат получил руководящую должность в комиссии, через которую проходят все важные финансовые решения в Днепре. Ценой такого "повышения", вероятно, стала лояльность депутата к городскому голове.

"Самопомощь" уличила Артема в политической измене, его не только исключили из депутатской фракции, но и лишили партбилета. Но, несмотря на требования бывших партийных коллег, отказываться от депутатского мандата он не стал. Сейчас Хмельников формально остается беспартийным, но по факту он находится на стороне провластной команды.

Именно с его одобрения в сессионный зал выходят все многочисленные проекты постоянной корректировки городского бюджета, на которых зарабатывают подрядчики и строители, связанные с городскими властями. Несмотря на скандалы и внимание местных активистов и общественных организаций, положительные выводы комиссии получают проекты выделения средств на закупки по завышенным ценам, неоправданно дорогие реконструкции. Среди них, к примеру, ремонт центрального моста, упорядочения набережной и центральных улиц Днепра.

Еще больше вопросов вызывают и пополнение уставных фондов убыточных коммунальных предприятий или более чем стомиллионные расходы на рекламу местной власти и лично мэра Филатова. Однако в громких скандалах вокруг этого Хмельникову всегда остается роль второго плана.

Хмельников и согласования с неизвестной "партией"

В Днепре Хмельникова считают лоббистом интересов компаний, занимающихся якобы "омоложением" деревьев в городе и "уборкой мусора в парках". Примечательно, что тесть депутата возглавил тендерный комитет одной из профильных коммунальных структур. Не исключено, что именно благодаря такому трудоустройству тестя, Артем Хмельников может жить в элитной загородной усадьбы в Обуховке и "бесплатно" пользоваться весьма недешевым внедорожником "Infinity". При этом не вносить имущество в обязательной для депутатов декларации.

Очевидно, что при таких условиях логическая связь между Хмельниковим, Корбаном-Филатовым и сделками вокруг городского бюджета прослеживается давно. Более того, факт встреч Хмельникова с Корбаном в его офисе, расположенном в комплексе "Амстердам", недавно зафиксировали журналисты Bihus.Info. По словам Хмельникова, к Корбану он ездил потому, что должен был "согласовать вопросы формирования местного бюджета".

"Это регулярная практика встреч, поскольку я являюсь председателем бюджетной комиссии городского совета, и ... иногда необходимо согласовывать определенные вопросы с фракцией и с политической партией. И мы эти вопросы согласовываем, обсуждаем по поводу развития города", - прокомментировал в телефонном разговоре с журналистами Хмельников.

О какой фракции или партии идет речь, он не объяснил.

Борьба за депутатские "штыки"

Борис Филатов с Геннадием Корбаном в политических играх далеко не новички. Для них такая необходимость имеется - нужно любой ценой и после 25 октября сохранить контроль над использованием многомиллиардного днепровского бюджета. Для этого они должны контролировать будущий депутатский корпус горсовета.





Пока проблем нет, все действующие депутаты из большинства получили свои кусочки бюджетного "пирога". А вот в следующем созыве возможные проблемы - учитывая рейтинги политических сил, которые сформируют состав будущего горсовета. Поэтому каждый депутатский "штык" может оказаться решающим. Если же будущую фракцию "ЕС" удастся заполнить своими тайными сторонниками хотя бы наполовину - это можно будет считать большим успехом. Поэтому даже если туда не удастся войти Хмельникову – скорее всего, появятся другие кандидатуры.

А вот заинтересованы ли в таком развитии событий, несущем очевидные репутационные риски, Петр Порошенко и настоящие партийцы Днепропетровщины – пока вопрос.

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