Пересчет голосов позволил защитить результат Вирастюка

На довыборах народного депутата в 87-м округе на Прикарпатье победу одержал кандидат в нардепы от "Слуги народа", легендарный тяжеловес Василий Вирастюк. Такие данные через 7 дней после голосования обнародовала Центральная избирательная комиссия Украины.

Фото из открытых источников

Согласно официальным данным, за Василия Вирастюка проголосовало 15 076 избирателей, то есть 31,25%. Он победил своего основного конкурента кандидата от партии "За майбутне" Александра Шевченко на 749 голосов. При том отдали свой голос 14 327 человек, что составило 29,69%. На третьем месте с 28,86% избирателей, а это 13 927 голосов, кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Политологи и опытные участники избирательных кампаний выразили свое экспертное мнение относительно событий на 87 округе. По мнению большинства из них, пересчет голосов на отдельных участках дал возможность защитить результат. Эксперты считают, что якобы пропавших бюллетеней могло и не существовать вовсе.

Владимир Фесенко — политолог и председатель правления Центра политических исследований "Пента" считает, что главная причина чрезмерных страстей в этом округе заключалась в том, что три кандидата получили примерно равное количество голосов (а два кандидата — Василий Вирастюк и Александр Шевченко — почти одинаковое), поэтому и такие эмоции.

"Чисто политически (и электорально) в пользу В. Вирастюка сработали война Зеленского против Медведчука, популярность предыдущего депутата от "слуг", который стал мэром города Надворная, и карантин, который остановил электоральные "туры на Буковель" (одна из главных схем привлечения избирателей, которую применяла команда Коломойского-О. Шевченко)", — указывает он.

В то же время политолог отмечает, что эти выборы вряд ли можно назвать соответствующими классическим стандартам цивилизованной демократии.

"При всем при этом, наши выборы очень конкурентными, что подтвердили и выборы в округе №87. Но свой результат надо еще и защитить при подсчете голосов, что также ярко подтвердили выборы на Ивано-Франковщине. Поэтому не удивляйтесь депутатскому десанту. Это давно известная технология "защиты результата", которую используют различные политические силы, как оппозиционные, так и провластные", — объясняет Владимир Фесенко.

По его мнению, выборы в округе №87 надо анализировать не только политологам и социологам.

"Думаю, что сейчас — время для анализа этих выборов, особенно деятельности избирательных комиссий, правоохранительными органами. Вот читаю в уважаемых изданиях о бюллетенях по А. Шевченко, которые якобы "исчезли". Но надо быть корректными в терминах (чтобы не возникало манипуляций). Скорее всего, что этих бюллетеней за конкретного кандидата и не существовало. Дополнительные голоса или приписывали в протоколе, или были манипуляции с перекладыванием бюллетеней. Также, судя по информации наблюдателей, были и вбросы бюллетеней (в пользу конкретного кандидата с баблом). И потому есть что анализировать правоохранителям, и за что наказать манипуляторов из избирательных комиссий", — делится своими наблюдениями политолог.

Также он обращает внимание на острое противостояние в округе №87 команд Зеленского и Коломойского, где "вот так бывшие союзники стали ярыми конкурентами".

Имели эти выборы имели значение и для президентской политической силы.

"Что касается "Слуг народа", то выборы на округе №87 стали для этой партии настоящей teambuilding, возможно впервые. Как это ни странно, на местных выборах такое не проявлялось. Но именно такие испытания на самом деле формируют и сплачивают любую партию. В свое время "Наша Украина" закалялась в столкновениях на выборах в Мукачево (вот где были драки стенка на стенку с десятками депутатов с обеих сторон), и на площадях Оранжевой революции. Такие же испытания регулярно проходила на выборах и команда Юлии Тимошенко", — пишет в своей заметке в Facebook Владимир Фесенко.

Медиаэксперт и журналист Сергей Иванов подчеркивает, что "возмущение, с которым медиапихота одного известного депутата-олигарха комментирует результаты выборов в 87-м округе, констатируя конец эпохи честных выборов, приобретает особую пикантность, если вспомнить, какие все эти люди комментировали выборы на 205-м округе в 2015-м". А упомянутые выборы своими скандалами и схемами прозвучали на всю страну.

"Безусловно, за вбросы и "карусели" нужно наказывать независимо от того, в чьих интересах они делались. Но требовать этого точно не имеет права тот, кто в 2015-м стоя аплодировал админресурсу, а сейчас драматически пылает праведным гневом", — убежден Иванов.

Политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook пишет, что Вирастюк имел оппонента на этом округе, "который не уважает демократические правила и считает этот округ своей собственностью".

"О том, что на 87-м округе является нарушение избирательного процесса, попытки лишить людей права избирать своих представителей в парламенте уже давно известно", — указывает Шнайдер.

Он подчеркивает, что поражение Шевченко стало доказанным фактом, зафиксированным соответствующим решением комиссии.

"И все его попытки сорвать подсчет голосов или исказить волеизъявление избирателей должны получить правовую оценку от правоохранителей. А в заключении хочу сказать, что Василий Вирастюк — порядочный и патриотичный человек, который сможет должным образом представлять интересы избирателей в парламенте. Вирастюк родом из Ивано-Франковской области, поэтому логично, что он принял участие в выборах в этом регионе. Он не зависит от того или иного олигарха, не играет с ними, всегда откровенно, важно и без совершенства общается с людьми. И неудивительно, что он победил. И он это сделал без администратора, без скупки голосов и других манипуляций", — отмечает политический эксперт.

Также эксперты указывают на неравный доступ к медиа в округе во время и избирательной кампании и подсчета голосов. По их мнению, этот факт играет важную роль при оценке одержанной победы.

Обеспокоенность ходом избирательной кампании и нарушениями во время подсчета голосов выразил и политик и журналист Сергей Лещенко. Он в частности убежден, что не стоит заявлять о фальсификации тем, кто сам к ним прибегал.

"Не разделяю только то, как эту историю приняли на вооружение в штабе Порошенко. Он не имеет морального права даже говорить вслух словосочетание "фальсификация на выборах"", — пишет Лещенко.

Он считает, что экс-президент слишком активен вокруг 87 округа.

"При том, что его партия снялась с гонки. Да и сам Порошенко недавно за счет еще грязных махинаций завел в депутаты Сергея Березенко по округу в Чернигове", — считает Лещенко.

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