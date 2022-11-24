Какими будут следующие парламентские выборы в Украине

Влиятельные игроки устанавливают контроль за активами, которые помогут финансировать избирательные кампании. Действующая власть планирует сохранить гегемонию в Верховной Раде, поэтому, согласно предварительным договоренностям, создаются проекты-сателлиты с целью убедить избирателя поддержать те силы, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на повестку дня. Однако с точки зрения политологии, ни партий, ни политической идеологии в Украине сейчас нет.



Выборы в ВРУ

История парламентских выборов в Украине

В отличие от стран Прибалтики, у нас не были предприняты меры по очищению политической системы от функционеров советских спецслужб, от старых советских элит, которые сделали карьеру на "борьбе с украинским национализмом" и имели привычки решать все важные вопросы после консультаций с Москвой. Традиции современного украинского парламентаризма были заложены на фундаменте советской модели, депутаты ВР первого созыва были избраны еще во времена СССР. Затем КПСС была запрещена, но коммунистические и комсомольские бонзы долго сохраняли решающее влияние на политику и экономику. Сейчас у власти их ученики и наследники.

Примечательно, что ни один состав ВР не решился реформировать бюджетный кодекс советского образца, который нацелен на сбор средств из регионов с целью дальнейшего ручного распределения правящей элитной группой. Поскольку экономика играет ведущее значение в политике, де-факто у нас условно рыночная экономика на советском движке, а существующая система распределения государственных средств не предполагает классическую демократию западного образца. Продукт этого – многолетнее скопление денег и власти в руках нескольких авторитетных бизнесменов, системная коррупция, двойное толкование законодательства в интересах элит. Здесь интересно, что и Правительство, и МВД, и СБУ, и Минздрав – это юридические лица. В старом мироустройстве мировая экономическая модель была настроена таким образом, что главным было извлечение прибыли. То есть, принцип работы Правительства, налоговой, правоохранителей, спецслужб, системной медицины – это предоставление услуг таким образом, чтобы получить за это больше денег. То есть не производство качественных услуг, государственных управленческих решений и деятельность по улучшению жизни рядового гражданина, а прибыль, которая аккумулируется у бенефициаров такой системы.

Так что все депутаты всех созывов ВР в первую очередь обслуживали потребности такой модели. И только по остаточному принципу иногда делали что-то для избирателей.

"В новейшей истории Украины еще не было политических партий, были политические отделы при олигархических группировках", – говорит политолог Андрей Золотарев.

Когда в "лихих 90-х" такая Система только формировалась и стабилизировалась, происходило перераспределение государственной собственности – мандат депутата был своеобразной защитой от пули киллера. Депутатов убивали только в случае очень серьезных конфликтов с Системой или с "авторитетными бизнесменами" – как это произошло с Евгением Щербанем. Чаще неудобные депутаты погибали в результате ДТП – как критик Кучмы Сергей Драгомарецкий, лидер Движения Вячеслав Чорновил и несколько других политиков.

Также для большинства депутатов мандат был иммунитетом от правоохранителей, прикрытием для сомнительных или полностью мошеннических схем. В том числе, для многолетней традиции совместного бизнеса украинских авторитетных бизнесменов и топ-чиновников с российскими бизнесом, криминалитетом и спецслужбами. Символом той эпохи является Ефим Звягильский, до 2019 года являвшийся народным депутатом всех созывов.

Украинский менталитет, любовь нации к свободе не позволили желающим создать жесткую управленческую вертикаль российского образца. Соединенные базовыми принципами той модели главные финансово-промышленные группы Украины и их представители в парламенте все же иногда довольно жестко конкурировали друг с другом. Для этого не жалели денег на всевозможные политические технологии. Поэтому всю новейшую историю выборы в ВР в Украине воспринимаются многими не как событие влияния граждан на политику, а как возможность заработать от сумки гречки за голос до серьезных сумм за сопровождение интересов той или иной группы.

При этом в Украине часто действительно существовала конкуренция между разными силами, благодаря чему граждане иногда в противоречиях между топ-политиками имели возможность решать личные вопросы. Также еще на рассвете новейшего парламентаризма создана модель, которую партии и политические лидеры зарабатывали предоставлением "крыши" бизнесменам следующего за олигархами уровня. Не секрет, что одним из главных источников дохода партий и их топ-функционеров была продажа проходных мест в партийных списках. К примеру, в 2012 году в кулуарах говорили, что гарантированный мандат стоил 5 млн долларов.

Часто бывало, что президент и парламент представляли разные группы, по-разному смотрели на внутреннюю и внешнюю политику, в результате чего возникали противостояния между ветвями власти. Например, у Кравчука, Кучмы и Ющенко большую часть своих каденций не было полностью лояльных ВР и Правительства. Только у Януковича, Порошенко и Зеленского в качестве президентов были лояльные составы ВР и Правительства. Но это не помогло ни Януковичу, ни Порошенко сохранить власть.

Наиболее трагическим эпизодом в истории ВР всех созывов была ратификация т.н. "Харьковских соглашений", в результате которых усилилась энергетическая зависимость Украины от РФ, а Кремль получил плацдарм для агрессии против Украины в виде продления срока пребывания оккупационного Черноморского флота в Крыму.

Эта эпоха в жизни ВР закончилась в 2019 году после использования в Украине информационной технологии "Слуга народа". На волне успеха Владимира Зеленского на последних на сегодняшний день выборах в Раду впервые в истории более половины мандатов получили представители президентской партии (монобольшинство).

Произошел коренной излом: если раньше депутатами становились более или менее публичные политики, влиятельные лица разного уровня, то в 2019 году большое количество мандатов получили новые лица. Бывшие свадебные фотографы, волонтеры, тамады, игроки в КВН, даже люди с судимостью за изнасилование. Конечно, главные украинские олигархи продолжили традицию контроля над законодательной ветвью власти и сохранили возможность лоббировать нужные решения.

Массовое избрание неизвестных широкой публике деятелей в качестве депутатов от правящей партии состоялось с целью внедрить в Украине технократию. Это была попытка построения жесткой модели, где депутаты и члены правительства — не яркие политики с собственным видением, не специалисты, а полностью зависимые от Системы исполнители решений без собственного мнения.

Новые лица, перенос парламентских выборов и деньги

Во время войны многое забылось, но до войны правящая партия "СН" проводила достаточно своеобразную политику. Сначала был режим "бешеного принтера", чтобы скорее изменить законодательство под модель технократии. Часть новых законов очень напоминала российские аналоги, особенно закон о медиа.

Олигархам переход к технократии был интересен как возможность избавиться от человеческого фактора в политике, увеличить предсказуемость в общественно-экономических процессах, поставить на охрану своих привилегий современные технологии. И главное – подавить малый и средний бизнес. В любой цивилизованной стране малый и средний бизнес, средний класс – фундамент экономики, демократии и государственности в целом. Но средний класс и олигархическая феодально-компрадорская экономика несовместимы.

Поэтому в 2019-2022 годах ВР по большей части занималась увеличением давления на малый и средний бизнес. При этом это был мировой тренд в рамках провальной попытки перехода к шестому технологическому укладу. С экономической точки зрения, специальное мероприятие "карантин ковид-19" в первую очередь решало задачи уничтожения малого и среднего бизнеса, среднего класса, зачистки экономического пространства в интересах крупных игроков. Под шумок этого процесса в Украине продолжались ограбления государственных предприятий, реализация коррупционных схем, российская экономическая оккупация Украины, наступление крупных корпораций.

"Происходило не только давление на малый и средний бизнес, на средний класс. Одновременно происходила тотальная зачистка информационного пространства", – говорит "Комментарии" политолог Андрей Золотарев.

При этом технократическая модель изначально не гармонична, поэтому во второй половине 2021 года ее бенефициары начали атаковать друг друга – конфликт самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова с Владимиром Зеленским.

Все это сопровождала технократическая ВРУ, где доминировала партия "Слуга народа". Чтобы удостовериться в сохранении решающего влияния олигархов на действующую власть, достаточно вспомнить, что перед введением так называемого карантина в 2020 году Владимир Зеленский накануне провел совещание с топ-олигархами. Также в преддверии начала полномасштабной российской агрессии 24.02.2022 Зеленский снова совещался с олигархами. Кстати, несмотря на то, что у нас условно парламентско-президентская республика, Зеленский, как и Янукович, является президентом, который сосредоточил в своих руках и собственной администрации (ОП) максимум полномочий. Парламент безропотно играет отведенную ему второстепенную роль.

"У нас вообще суперпрезидентская республика, – говорит "Комментарии" Андрей Золотарев. – Вопрос необходимости все же трансформировать Украину в действительно парламентско-президентскую республику обязательно будет дискутироваться во время следующей избирательной гонки".

До войны, чтобы люди не понимали, что происходит, на протяжении всего срока полномочий действующей власти избирателей через СМИ постоянно кормили популизмом, развлекали спорами между командами Зеленского и Порошенко, коррупционными скандалами, разговорами о ЕС и НАТО.

Но в обществе постепенно появлялось понимание, что, во-первых, власти избегают разговоров о конкретных планах и конкретных последствиях своих решений для рядовых граждан, а во-вторых, что вопреки обещаниям Зеленского сломать олигархическую систему и сделать учителям президентские зарплаты, укреплялась существующая феодально-компрадорская модель.

Поэтому накануне войны, согласно опросам, шансы "СН" снова получить большинство в ВР после очередных выборов выглядели призрачно. В феврале 2022 года вообще опросы показали, что из определившихся с выбором на следующих парламентских выборах 22,9% планировало голосовать за "ЕС" Порошенко и только 16,4% за "Слугу народа" Зеленского, "БЮТ" Тимошенко поддерживали 11,5%, уже запрещенную "ОПЗЖ" – 10,1%. Также на февраль 2022 имели возможность преодолеть 5% барьер уже запрещена партия "Наши" Мураева, "Умная политика" экс-спикера Разумкова и "Сила и честь" выходца из спецслужб Игоря Смешко. То есть, по сравнению с результатами выборов 2019 года, поддержка правящей партии "СН" за 2,5 года снизилась почти втрое – с 43,18% до 16,4%, а такая современная парламентская партия как "Голос" вообще потеряла почти всю поддержку.

Более того, наблюдалась тенденция падения интереса общества к действующим партиям и политикам, поскольку ни одна сила не предлагала гражданам ничего нового и полезного. Треть граждан Украины не поддерживали никого из системных политических сил. Эксперты ожидают, что предстоит попытка перенести дату выборов с целью укрепления власти правящей политической силы.

"Есть жесткая позиция – никакой отмены выборов, никаких внеочередных выборов, никакого переноса выборов, – говорит "Комментарии" директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Известно, что есть желание провести внеочередные выборы. На волне победы в войне, чтобы общество на эмоциях воспринимало действующую власть как победителей. У них есть желание сохранить и укрепить власть. Но демократия не должна от этого страдать, мы должны соблюдать демократический избирательный процесс и утвержденные законодательством графики".

Эксперт уверен, что вопрос о нецелесообразности расходов средств на выборы в условиях необходимости восстанавливать страну после войны не будет главным в предвыборном дискурсе.

"Государственное финансирование политическим партиям сейчас срезали, – говорит Илья Несходовский. – Не следует думать, что государство потратит какие-то большие средства на выборы, что приведет к негативным последствиям. Потому что это не сопоставимые суммы. Парламентские выборы будут стоить бюджету в 2 млрд. гривен, а только на послевоенное строительство по современным оценкам нужно 70 млрд. гривен. Демократическое общество важнее строительства 20 км дороги".

Следующий избирательный процесс должен быть прозрачным и подотчетным обществу.

"Что касается расходования денег политическими партиями, то должно быть меньше рекламы и больше конкретных дел, – уверен Илья Несходовский. – Нужны отчеты о деятельности партий: как вы действовали раньше, чего добились, что делали, что полезного создали войны во время. Нужно, чтобы люди ориентировались не на количество появлений политика на телевидении, не на многомиллионную рекламу в соцсетях, а на дела. Пусть избиратель видит, кто говорит деньгами, а кто делами. Должна публиковаться финансовая информация о деятельности партий. Все деньги должны быть подотчетны и проходить через партийные фонды. Чтобы избиратели видели, откуда получили деньги, на что потратили. Относительно вопроса о целесообразности затрат больших средств политиками во время, когда много денег нужно на восстановление – это ведь не государственные средства. У нас свободная страна, человек имеет право тратить деньги так, как считает необходимым".

Другие лица и экономические вызовы на парламентских выборах

По состоянию на сегодняшний день не стихают попытки монополизировать власть, и, как это ни парадоксально, именно фактор войны помогает реализации этих планов.

"Из-за войны войны с РФ под вопросом пока сама возможность проведения парламентских выборов, – говорит "Комментарии" глава Центра исследования политических ценностей, экс-нардеп Олесь Доний. – О выборах можем говорить в контексте давления мирового сообщества о необходимости переговоров. Но еще есть вопрос восстановления территориальной ценности, до тех пор любые переговоры не в наших интересах. Однако выборы являются составной частью демократического процесса, Украина не может себе позволить вообще отменить выборы. У нас не постоянное военное положение. Возможно, что во время тишины на фронте военное положение на некоторое время не будет продлено, и в этот небольшой промежуток времени проведут парламентские выборы по ускоренной процедуре".

Но это будет очень сомнительное явление, которое может привести к отрицательным последствиям.

"Сейчас наблюдается уменьшение политической активности, – продолжает Олесь Доний. – Происходит монополизация медийного пространства, экономического пространства. При этом идет давление не только на малый и средний бизнес, но и большой бизнес. В условиях войны единый телемарафон является инструментом противодействия вражеской пропаганде, но этот монополизированный медийный ресурс может использоваться и против демократических процессов. На данный момент у других политсил, кроме провластных, нет ресурсов и возможностей готовиться к выборам. Поэтому нынешней власти даже может быть выгодно провести внеочередные выборы и воспользоваться тем, что никто из конкурентов не готов. Может быть ребрендинг. Может быть несколько партий, которые напрямую не будут связаны с "Слугой народа" и будут даже выглядеть как альтернативные проекты друг к другу. Но при этом все эти проекты будут связаны с действующей властью медийными и экономическими интересами. У власти сейчас шикарные предпосылки для предстоящих выборов".

"Все чаще в информационном пространстве появляются месседжи, что Украине якобы нужно вернуться к системе выборов с закрытыми партийными списками, – говорит Андрей Золотарев. – Так изучают отношение общества к этому предложению. То есть за год до выборов еще не ясно, по каким правилам парламентские выборы состоятся.

При этом ни у одной из старых политических партий нет идеологии и актуальных визионерских предложений украинцам. Со стороны сил, которые сегодня имеют ресурс для создания новых проектов, также ожидать этого не приходится. В частности, показательно, что ни одна политическая сила не выступила за решение вопросов загрязнения Днепра, вырубки Карпатских лесов, восстановление природы пострадавших от войны регионов, развитие науки и культуры. Никаких практических шагов не делается для решения проблемы двойного толкования законодательства и вопроса о том, что разрекламированная антикоррупционная инфраструктура, в основном, является симулякром . Вместо этого мы наблюдаем тотальную модерацию общественного дискурса, блокирование тем, которые власти не хотят обсуждать".

"Почти полностью олигархическими были созывы Верховной Рады до 2014 года. Затем последовали группы влияния Порошенко. В 2019 году, когда появилось "монобольшинство" "СН", считалось, что главным бенефициаром ВР стал Коломойский, – говорит эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко. – А со временем мы начали наблюдать образование новой элиты, главным источником доходов которой был проект "Большая стройка". С того момента большинство депутатов начали обслуживать не олигархов, а Офис президента, за что, по инсайдерской информации из ВР, получали ежемесячно по 20 тысяч долларов в конвертах".

Похоже, что война приостановила этот процесс, а может и нет. Эксперты прогнозируют, что новые "технократы" попытаются захватить абсолютную власть.

"Если Зеленскому на пике популярности удастся провести парламентские выборы, есть вероятность, что "Слуга народа" получит конституционное большинство, – рассуждает Виктор Бобиренко. – В союзники они примут Сергея Притулу. Сменят конституцию на парламентскую республику, с целью выиграть и следующие выборы, после которых Зеленского выдвинут в премьер-министры. Что касается перспектив других политических игроков, то процентов 12-15 голосов избирателей на парламентских выборах может получить партия Порошенко, 6-8% возьмет партия Юлии Тимошенко. Остатки бывшей ОПЗЖ вряд ли преодолеют 5% барьер".

"На сегодня видим, что на следующих парламентских выборах будут доминировать националистические силы и те, кто пойдут под омофором посольства США – т. н. "соросята", – говорит Андрей Золотарев. – Также будут иметь влияние партии под омофором Банковой. Это те силы, которые имеют возможность вести работу. Другие либо вне закона, либо потеряли ресурсную базу. При этом, учитывая непредсказуемость хода войны, вполне возможно появление новых самостоятельных проукраинских сил. К примеру, партии городских голов, партии военных. Ниш очень много.

Возможно появление социал-демократической партии как идеологического явления, а не как симулякра под руководством администрации президента, как это было во времена Кучмы".

"Расклады по выборам будут актуальны только после войны, – говорит "Комментарии" глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Все идет к тому, что единственной партией в Украине с реальной властью станет "Слуга Народа". Вероятно, попадет в следующий состав ВР Петр Порошенко, но против него играет имидж предателя. Готовится Притула, однако без спонсоров он ничего не сделает. Все остальные – Тимошенко, Гройсман, Разумков, там денег на выборы нет".

Но при этом никуда не исчезают системные проблемы и вызовы нового времени, запрос общества на свободу и справедливость.

"С экономической точки зрения Зеленский оказался совсем не Голобородько, – говорит Андрей Золотарев. – Для собственного ядерного электората он был школьным учителем. После того, как значительная часть электората увидела, что Зеленский – не Голобородько, у него и в "СН" к февралю 2022 возникли значительные электоральные проблемы".

Есть и ключевые политические, экономические и общественные вопросы, по которым команда Зе! не продемонстрировала способностей выработать эффективные решения. К примеру, интеграция Крыма и Донбасса по возвращении на границы 1991 года.

Также среди представителей действующей власти не наблюдается специалистов, которые смогут эффективно администрировать присоединение к Украине новых территорий из-за очень вероятного распада РФ.

Остается открытым и вопрос отсутствия в стране сил, защищающих какую-либо социальную группу или современную идеологию. Несмотря на то, что малый и средний бизнес сыграл решающую роль в триумфе Зеленского и "Слуги народа" в 2019 году, власти не демонстрируют намерения решать вопросы рядовых украинцев и создавать благоприятные условия для МПБ. Напротив, под видом "национализации" и "большой приватизации" наблюдаются намерения продолжить решение вопросов олигархов за счет народа.

"То, что обещали Зеленский и "СН", не могло не понравиться не только среднему классу, но практически всему обществу, — говорит глава ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. Народ поверил и поддержал. Но надежды не оправдались. Люди чувствуют, что их обманывали. Поэтому, с каждым днем растет доверие к представителям военного блока. Поэтому я предполагаю, что в следующем созыве ВР будет много от военных".

Руслан Соболь признает, что украинский средний класс сейчас не имеет политической силы, которая отстаивала бы его интересы.

"Есть лишь единичные личности, которые время от времени делают заявления в защиту среднего класса, – продолжает Руслан Соболь. – Какой-либо системной силы нет. Вряд ли она быстро сформируется. По моему мнению, пройдет немало времени, пока кристаллизуются такие лидеры. Это будут представители того же среднего класса. Люди, которые примут решение оставить дело своей жизни ради того, чтобы пойти в политику защищать интересы сообщества. Украине нужны собственные Ганди. Война сформирует таких лидеров".

Суммируя вышеизложенное, можно сделать несколько выводов. Во-первых, парламентские выборы, вероятнее всего, состоятся по расписанию, осенью следующего года. Во-вторых, команда Зе! имеет все шансы вместе с партнерами получить конституционное большинство, и полностью монополизировать власть в стране, поскольку ярких им альтернатив на сегодняшний день нет.

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