Кадровое фиаско «Европейской Солидарности»: в головы Боярской ОТГ продвигают подозреваемого в казнокрадстве

На днях в Боярке Киевской области произошло неординарное событие. Прокурор Киево-Святошинского района лично вручил подозрение о совершении преступления экс-председателю районного совета Вадиму Гедульянову, причем сделал это в присутствии журналистов.



Экс-главу Киево-Святошинского района подозревают в растрате бюджетных средств. По данным следствия, в ноябре 2016 подозреваемый, работая председателем Киево-Святошинского районного совета, заключил договор с компанией о проведении капитального ремонта помещений административного здания райсовета. В дальнейшем, экс-чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что компания условия договора не выполнила, якобы внес заведомо ложные сведения в официальные документы. На основании которых, подрядчику из местного бюджета незаконно перечислено 1,2 млн грн. В случае доказательства вины, Гедульянову грозит заключение сроком до 5 лет.

Экс-главу Киево-Святошинского района Вадима Гедульянова подозревают в растрате бюджетных средств

Сам подозреваемый успел заявить о "политических преследованиях" и о том, что "власти его не запугать". При этом Гедульянов называет себя "лидером рейтинга", правда, не уточняет какого именно. Самое интересное, что подозреваемый планирует возглавить список "Европейской солидарности" и баллотироваться на должность главы Боярской ОТГ от этой политсилы. Почему же проукраинская политическая сила остановила свой выбор на человеке с такой, мягко говоря, неоднозначной биографией? Ведь этот политик не только имеет сомнительное происхождение, в свое время он успел побывать активным членом Партии регионов.

Вадим Гедульянов родился в ныне оккупированном Крыму, а свою политическую карьеру начинал строить в Одессе. Там он учился в юридической академии, которую возглавляет Сергей Кивалов. В 2012 году Гедульянов, которому на тот момент было всего 22 года, даже пытался баллотироваться в Верховную Раду, однако по неизвестным причинам снял свою кандидатуру. Именно по данным ЦИК стало известно, что Гедульянов был членом Партии регионов.





К 2015 году Вадим Гедульянов работал юристом и координировал работу двух или трех цветочных ларьков в Одессе, но при этом стремился к изменениям. Благодаря дружбе с однокурсником по "киваловской академии", отец которого, Александр Тигов, тогда возглавлял Киево-Святошинский район, Вадим переехал в Боярку. Именно Тигов не только помог с переездом, но и пролоббировал парня в список "БПП". Таким образом одессит стал депутатом Киево-Святошинского райсовета.

А уже через год Гедульянов предал Тигова и занял кресло председателя одного из самых богатых районов не только Киевщины, но и всей Украины. Позже Тигов доказал в суде, что его сместили незаконно, впрочем, Гедульянову удалось усидеть в кресле до 2019 года. СМИ пишут, что куратором Гедульянова тогда была руководительница районной госадминистрации Мирослава Смирнова, близкая к куму городского головы Киева Артуру Палатному человек. Смирнова была помощницей Палатного в 7-м созыве Верховной Рады.

К продвижению Гедульянова присоединилась активная функционерка "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Именно она якобы лоббирует выдвижение Гедульянова в Боярке от этой партии.

Интересно, что Вадим Гедульянов, который успел побывать в рядах Партии регионов, а впоследствии перешел в БПП, в прошлом году активно заигрывал с командой Владимира Зеленского. Об этом, в частности, упоминает в своем расследовании журналист Евгений Куксин. Также такой вывод можно сделать просто просмотрев страницу Гедульянова в Facebook.

Летом 2019-го Гедульянов даже успел поработать против своего куратора Мирославы Смирновой. Чиновница баллотировалась в ВР от "Удара", тогда как Гедульянов не стеснялся поддерживать мало кому известного Александра Воробья. Но, очевидно, "Слуге народа" услуги Гедульянова не понадобились и он решил дожать "Европейскую солидарность".

Интересно, что декларация о доходах Гедульянова вплоть до 2017 года была полностью пустой - ни недвижимости, ни средств в банке, ни даже каких-то весомых сбережений у молодого политика не было.

В своем расследовании в декабре 2019 года журналист Евгений Куксин рассказывает, что в 2017 году Вадиму Гедульянову удалось удивительным образом купить две большие квартиры под Киевом по цене, в десятки раз ниже рыночной.

Гедульянов в своей декларации указывает, что квартира на 100 кв. метров ему якобы стоила всего 210 000 гривен, а за вторую, немного меньше - на 79 квадратов, он отдал лишь 159 000 гривен. Таким образом получается, что цена квадратного метра в люксовом жилом комплексе "Белый шоколад city lake" для Гедульянова составила всего 2000 гривен.

Однако, по данным сайта недвижимости "ЛУН", цена квадратного метра на квартиры в этом ЖК составляет в среднем 14 000 гривен. Например, квартиру площадью 96,67 кв. метров можно приобрести за 1340000 гривен. То есть это в разы дороже, чем указывает в своей декларации Вадим Гедульянов.









В этом ЖК, по версии Гедульянова, можно приобрести квартиру за 2000 грн за квадратный метр

Также в 2017 году в Гедульянова появляется автомобиль Toyota land cruiser Prado. Машина того же года, как и у нашего героя, на сайтах по продаже авто стоит от 25 до 30 000 долларов. И это при том, что по состоянию на 2016 год в Гедульянова из сбережений было задекларировано всего 1000 долларов и 152 000 гривен наличными. Заработная плата в Киево-Святошинской районной рады у него была только 24 000 гривен.

Также интересно, что у Гедульянова, который согласно декларации, не имеет денег, появился благотворительный фонд имени самого себя. По этому поводу местное издание "Моя Киевщина" пишет, что в мэрии смеются: "Экс-чиновник с почти нулевой годовой декларации стал благотворителем!".

Известны случаи, когда благотворительные фонды использовали политики для личного пиара, а иногда и для отмывания средств. Кроме того, "предвыборная благотворительность" иногда используется для построения "мотивационных сетей" - есть определенная часть людей, которые за деньги готовы голосовать за любого кандидата. Сейчас же "благотворительный фонд имени Вадима Гедульянова" раздает бабушкам очки и одаривает социально незащищенных людей.

Кадровый голод, о котором постоянно говорит Президент Украины Владимир Зеленский, похоже стал глобальным трендом. С фактическим началом предвыборной кампании на местных выборах он ярко прослеживается у главного конкурента "Слуги народа" - партии "Европейская Солидарность". Последняя, чувствуя кадровый голод, продвигает на выборную руководящую должность в области человека, который проявила себя не с лучшей стороны как политик и подозревается в казнокрадстве. Именно такая неразборчивость в кадрах может привести к потере электоральной поддержки "Европейской Солидарности".

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